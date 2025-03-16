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Пять лет спустя: как Швейцария пережила начало пандемии

Пять лет спустя: как Швейцария пережила начало пандемии
Пять лет спустя: как Швейцария пережила начало пандемии? Keystone-SDA

Ровно пять лет назад, 16 марта 2020 года Федеральный совет Швейцарии (правительство) объявил на всей территории страны «особое положение» (Notstand) в связи с пандемией коронавируса. Этот шаг стал самым жестким кризисным решением Швейцарии со времен Второй мировой войны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Закрытие школ, мобилизация армии, санитарная дистанция: это были меры, которые в тот момент казались беспрецедентными. Как это было?

Жесткие ограничения и мобилизация армии

Все несущественные предприятия и учреждения были немедленно закрыты. Запрет на проведение мероприятий парализовал культурную и общественную жизнь. Границы с соседними странами были взяты под контроль. Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga) объяснила: после того как число случаев заражения COVID-19 в стране за три дня превысило 1 000, а затем удвоилось за двое суток, требовался немедленный ответ.

Пандемия затормозила расходы людей, что привело к накоплению отложенного спроса.
Пандемия затормозила расходы людей, что привело к накоплению отложенного спроса. Keystone / Gian Ehrenzeller

«Швейцария нуждалась в резких мерах, иначе остановить вирус было невозможно», — заявила она, подчеркивая необходимость решительных шагов. В ответ на кризис Федеральный совет мобилизовал 8 000 военнослужащих — это была крупнейшая мобилизация со времен Второй мировой войны. Военнослужащие оказывали поддержку больницам, занимались логистикой и транспортировкой пациентов.

Новая реальность: удаленка, закрытые рестораны и изоляция пожилых

В течение нескольких недель ученики всех уровней образования были вынуждены учиться дистанционно. Позже учебный процесс адаптировали к новым условиям, введя массовое тестирование, масочный режим и гибридные форматы преподавания. Рестораны, магазины, музеи, кинотеатры и спортивные объекты были закрыты. Работа из дома стала массовым явлением.

В течение нескольких недель ученики всех уровней образования были вынуждены учиться дистанционно.
В течение нескольких недель ученики всех уровней образования были вынуждены учиться дистанционно. Keystone

По данным Федерального статистического Ведомства (BfS) возможность работать дистанционно получила почти половина всех сотрудников страны. Пожилые люди оказались в жесткой изоляции: посещения домов престарелых были запрещены, чтобы защитить уязвимые группы населения.

Ограничения парализовали движение, но улучшили экологию

Ограничения привели к значительному сокращению степени интенсивности транспортного движения. В 2020 году масштабы трафика резко сократились, что повлекло снижение числа смертельных ДТП и временное улучшение качества воздуха.

Как экономика справилась с кризисом

Федеральный совет принял ряд экстренных мер для поддержки экономики: компенсации за переход на укороченную рабочую неделю, финансовая помощь самозанятым, экстренные кредиты для бизнеса. Эти меры помогли избежать массовых банкротств и потери рабочих мест.

Пандемия ударила по психике

Однако кризис оказал серьезное влияние на психическое здоровье населения. По данным Ведомства статистики 40,2% жителей Швейцарии заявили, что пандемия негативно сказалась на их настроении. Особенно уязвимой оказалась молодежь: среди 16–24-летних этот показатель достиг 55,1%.

Мнение чиновника

Даниэль Кох (Daniel Koch), бывший руководитель отдела инфекционных заболеваний Федерального Ведомства здравоохранения, вспоминает о ключевой роли, которую сыграло швейцарское правительство во время кризиса COVID-19. В качестве эксперта он консультировал Федеральный совет в первые месяцы пандемии. По его словам, для правительственных чиновников эта история началась в январе 2020 года, но для общественности пандемия стала суровой реальностью только 16 марта.

Закрытие школ и предприятий, мобилизация армии и радикальные ограничения на передвижение — меры, которые в тот момент казались беспрецедентными.
Закрытие школ и предприятий, мобилизация армии и радикальные ограничения на передвижение — меры, которые в тот момент казались беспрецедентными. KEYSTONE/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Именно в этот день Федеральный совет принял решение задействовать чрезвычайные полномочия, что стало поворотным моментом кризиса. В интервью информационному агентству Keystone-SDA Даниэль Кох, который тогда получил прозвище «Мистер Коронавирус», подчеркнул значимость этого решения. Особое положение привело к строгим ограничениям.

Однако, как отмечает Даниэль Кох, полных запретов на выход из дома не вводилось — это были лишь рекомендации. Решение о введении особого положения стало результатом тщательной подготовительной работы, но было принято в кратчайшие сроки. Даниэль Кох высоко оценил действия Федерального совета, отметив, что правительство действовало решительно, быстро и эффективно адаптировалось к новой реальности.

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В разгар кризиса Федеральный совет собирался до пяти раз в неделю, координируя работу всех ведомств. Министерство обороны (VBS) мобилизовало около 8 000 военнослужащих, Министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) организовало крупнейшую операцию по репатриации, а Министерство финансов за считаные недели выделило миллиарды франков для поддержки экономики.

Несмотря на слаженные действия, не обошлось без ошибок. Одним из самых сложных решений стали меры в отношении домов престарелых. По словам Даниэля Коха, Ведомство здравоохранения стремилось защитить пожилых людей от заражения, но рекомендации оказались чрезмерно жесткими. Ответственность за их исполнение легла на кантоны, и в результате посещения были полностью запрещены. «Людей фактически изолировали, не спрашивая, хотят ли они этого», — отмечает Даниэль Кох.

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Итоги пяти лет: уроки пандемии

Особое положение 2020 года стало серьезным испытанием для страны. Оно показало, насколько быстро могут меняться привычные устои, и выявило как уязвимые места общества, так и показало его способность к адаптации к новой ситуации. Сегодня, ровно пять лет спустя, эти события напоминают, насколько хрупка наша повседневная жизнь — и как быстро она может измениться. Все карантинные меры были сняты с 1 апреля 2022 года, решение о чём было принято 17 февраля 2022 года. А 24 февраля началась война.

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