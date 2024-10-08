Чаевые становятся проблемой из-за электронных платежей

Электронные безналичные платежи становятся все более распространенными в Швейцарии, именно поэтому «чаевые» превращаются в проблемный доход. Keystone

Электронные безналичные платежи становятся все более распространенными в Швейцарии, именно поэтому чаевые превращаются в проблемный доход. Почему?

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Матьё Клее (Matieu Klee), телеканал SRF/ портал SWI

Недавно предприниматель Мануэль Визнер (Manuel Wiesner), один из владельцев семейного предприятия Wiesner GastronomieВнешняя ссылка, перевел свою сеть ресторанов на безналичный расчет и неожиданно столкнулся с серьёзной проблемой: в официальных бухгалтерских отчетах компании отдельной строкой появились так называемые «чаевые». Не желая нарушать закон, он обратился за консультацией к юристам и к курирующим органам власти. Итог: теперь чаевые нужно рассматривать в качестве переменной компоненты заработной платы своих сотрудников.

Для Мануэля Визнера этот вывод имел три основных последствия:

Чаевые попадают в зарплатную ведомость и поэтому они должны облагаться налогом.

Из чаевых должны вычитаться отчисления в фонды социального и пенсионного страхования (государственная пенсия AHV).

Более того, он сам, в качестве работодателя, также должен выплачивать такую же сумму в фонды государственной пенсии (AHV, как устроена швейцарская пенсионная система читайте по этой ссылке).

Мануэль Визнер управляет сетью из 31 ресторана, в которых работают около одной тысячи человек. Только взносы в фонд AHV обходятся ему в полмиллиона лишних франков в год. «Конечно, полмиллиона — это большие деньги. Но мы делаем эти выплаты, потому что видим, что в противном случае наши сотрудники будут плохо застрахованы и у них в случае несчастного случая, болезни или безработицы могут возникнуть финансовые проблемы».

Большие деньги

Чаевые в Швейцарии — это очень большие деньги. Официально швейцарская индустрия общественного питания отменила чаевые полвека назад. С тех пор она включает их в стоимость обслуживания. Согласно аналитическому исследованию Swiss Payment MonitorВнешняя ссылка, подготовленному цюрихской Высшей школой прикладных наук (ZHAW) и Университетом Санкт-Галлена для новостной программы Tagesschau (выходит на общественном телеканале SRFВнешняя ссылка), в стране до сих пор чаевые составляют примерно 8,5% от общей суммы итогового счёта. Если экстраполировать эту сумму, то это составит более одного миллиарда франков в год.

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В настоящее время картами расплачивается все большее число клиентов, и потому то, что раньше было тайной (чаевые просто попадали в карман сотрудника ресторана), сегодня стало явной практикой. Для многих рестораторов и властей эта ситуация становится источником проблем, ведь факт уплаты чаевых скрывать больше не получается. А значит, на этот факт каким-то образом должны реагировать и рестораторы, и власти.

Томас Гайзер (Thomas GeiserВнешняя ссылка), почетный профессор Университета Санкт-Галлена и эксперт в области трудового права, говорит, что Мануэль Визнер исправно соблюдает и букву, и дух закона. «Нынешняя же практика (неуплаты с чаевых социальных взносов и налогов) фактически незаконна. Она сложилась так потому, что раньше все исходили из очень небольшого размера чаевых и из того, что практика уплаты чаевых является скорее исключением. Но в реальности это не так: чаевые в стране встречаются довольно часто».

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Этим же предположением объясняется (пока) и бездействие властей: они тоже исходят из того, что чаевые в наличной форме отследить невозможно. Не фигурируя ни в каких счетах и отчетах, они до сих пор оставались в тени. А между тем целый ряд экспертов подтверждают, что практика уплаты чаевых в стране, а особенно в городах, распространена в очень значительной степени.

Кто игнорирует, тот рискует

По словам профессора Гайзера, владельцы ресторанов, которые продолжают, как и в прошлом, игнорировать чаевые даже при оплате счета картой и не перечислять с этих сумм всех положенных выплат, очень рискуют. В случае аудиторской проверки им грозят очень высокие доплаты в фонды социального страхования и дополнительные налоговые отчисления. В таком случае в Швейцарии действует штрафной тариф в размере около 10% от общего фонда заработной платы за пять предыдущих лет.

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Отраслевая ассоциация GastrosuisseВнешняя ссылка указала в письме программе Tagesschau, что не считает чаевые переменным компонентом заработной платы, но от подробного интервью она отказалась. Профессор Томас Гайзер говорит, что тот, кто не рассматривает чаевые для сотрудников в качестве элемента зарплаты и не делает всех положенных социальных отчислений, как это делает Мануэль Визнер, рискует по итогам очередной проверки погасить весьма крупную задолженность.

А что говорит швейцарское право?

Как только чаевые становятся «значительной» частью зарплаты, они должны рассматриваться в качестве зарплатного компонента. Сейчас действует референтный показатель на уровне в 10% от зарплаты. Однако на практике реальный объем чаевых в низкооплачиваемом секторе общественного питания находится гораздо выше этой планки. В городских регионах страны чаевые, как считают эксперты, составляют до 30% заработной платы.

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