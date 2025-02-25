Швейцария приблизилась к легализации каннабиса

После голосования в парламентском комитете Швейцария еще на шаг приблизилась к легализации немедицинского каннабиса. Keystone-SDA

После голосования в парламентском комитете Швейцария еще на шаг приблизилась к легализации немедицинского каннабиса.

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Комитет по здравоохранению Национального совета, большой палаты парламента, одобрил законопроект, предусматривающий смягчение существующих ограничений в области немедицинского употребления каннабиса.

В настоящее время его выращивание, производство, продажа и потребление в рекреационных целях запрещены, а потребители вынуждены приобретать его на черном рынке.

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Комитет считает такую ситуацию неудовлетворительной. По его мнению, строго регламентированный доступ к каннабису и контролируемый рынок позволят лучше защитить здоровье населения, усилить меры по охране молодежи и повысить общий уровень безопасности.

При этом новая законодательная база не должна приводить к увеличению потребления. Продукция на основе каннабиса не должна продаваться с целью получения прибыли и будет облагаться налогом, направленным на сдерживание спроса.

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