Швейцарская мясная промышленность в сложной ситуации
Несмотря на нерушимую любовь швейцарцев к мясу и мясной продукции, индустрия переработки и продаж мяса находится в тяжелом положении.
Даниэль Шнидер (Daniel Schnider) занимает должность главы Швейцарской Ассоциации предприятий мясной торговли и производства мясной продукции (Schweizer Fleisch-FachverbandВнешняя ссылка). По словам «главного мясника Швейцарии», несмотря на нерушимую любовь швейцарцев к мясу и мясной продукции, индустрия переработки мяса находится в тяжелом положении.
Как говорит Даниэль Шнидер, традиционные зеленные лавки все чаще становятся филиалами крупных сетевых дистрибьюторов. «При этом мясники редко когда закрываются из-за того, что их бизнес не приносит им прибыли», — указал он в интервью газетам издательского холдинга CH Media, опубликованном в понедельник 23 сентября 2024 года.
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Швейцария будет есть меньше мяса?
Куда значительнее является проблема преемственности: дети не хотят часто продолжать бизнес родителей, и этот феномен наблюдается и других отраслях экономики страны. «Ещё 40 лет назад членами Швейцарской ассоциации предприятий мясной торговли и производства мясной продукции были около 2 400 предприятий, сегодня их осталось 900», — говорит Даниэль Шнидер. В последнее время процесс сокращения числа традиционных зеленных лавок замедлился.
Требования изменились
И хотя Ассоциация и теряет корпоративных членов, общее количество сотрудников отрасли остается пока неизменным на уровне примерно 24 000 человек. При этом требования к ним возросли многократно. Продавать вырезку и стейки уже недостаточно, людям нужны, например, услуги профессионального кейтеринга. Но тут возникает вопрос нехватки персонала. «Ты не можешь вставать в пять утра и делать колбаски сервела (не путать с сервелатом, — прим. ред. рус.), а потом готовить барбекю на вечеринках до позднего вечера».
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«Наши основные конкуренты — производители мяса»
Как говорит Даниэль Шнидер, особенно не хватает персонала в пиковые сезоны: на Пасху, на осенний сезон дичи и на Рождество, в наши дни люди в эти дни загружены в куда большей степени, чем раньше. Кроме того, изменилась и структура продаж: до 60 процентов своего оборота мясные лавки делают по пятницам и субботам. «В прошлом году вы целом спрос на мясо немного упал, однако лично мы этого не заметили из-за растущего населения», — говорит Даниэль Шнидер.
Общее предложение мяса в 2023 году в Швейцарии составило 436 359 тонн, что на 3,5% меньше, чем в 2022 году. Таковы опубликованные в марте 2024 года данные профессиональной ассоциации Proviande. Согласно данным лондонского института изучения рынка Nielsen, полученным в начале 2024 года, после стагнации в предыдущем 2022 году продажи заменителей мяса в Швейцарии в 2023 году сократились на 1,5%.
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