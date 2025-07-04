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Космические исследования

Установка антенн Starlink вызвала споры в швейцарской деревне

«Его имя часто упоминается, особенно когда СМИ хотят раздуть из мухи слона»
«Его имя часто упоминается, особенно когда СМИ хотят раздуть из мухи слона». Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved.

Проект по установке спутниковых антенн системы Starlink в швейцарской деревне Лёйк (Leuk, кантон Вале) вызывает обеспокоенность и споры среди местных жителей.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) и управляющая сетью спутников Starlink, объявила в начале июня о планах разместить в деревне Лёйк 40 спутниковых антенн. Объекты планируется установить на возвышенности над деревней, где уже находятся несколько крупных комплексов спутниковой связи.

Ходатайство о получении лицензии для предоставления коммерческих телекоммуникационных услуг в мае 2025 года подала немецкая компания Signalhorn. Однако, как показала информационная встреча, организованная Signalhorn на прошлой неделе, проект вызвал у жителей серьёзные сомнения. На мероприятие пришли более ста человек.

«Мы были шокированы, когда узнали о подаче заявки (на право установки антенн)», — рассказала после встречи жительница Лёйка Ханна Шнидер (Hanna Schnyder). По профессии она врач и, по её словам, в первую очередь она обеспокоена вопросами здоровья. Ханна Шнидер ссылается при этом на исследование Всемирной организации здравоохранения (WHO) от мая 2025 года.

«Это исследование показало, что в вопросе воздействия высокочастотного электромагнитного излучения остаются неопределённости. Мы не хотим, чтобы наш регион стал самым облучённым местом Швейцарии», — подчеркнула она. Совместно с другими жителями Ханна Шнидер основала инициативную группу, которая намерена оспорить проект и уже начала сбор подписей.

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Помимо вопросов здоровья, жители активно обсуждают и личность самого Илона Маска (Elon Musk). Врач из Лёйка Юри Йоссен (Juri Jossen) в интервью швейцарскому телеканалу SRF заявил: «Этот (проект) связан с серьёзными репутационными рисками для нашей общины и вызывает опасения в области безопасности». Он считает, что спутниковая инфраструктура может стать мишенью в случае военного конфликта.

Из мухи слона

Мэр Лёйка Ален Бреги (Alain Bregy) не видит оснований для ажиотажа вокруг имени Илона Маска. «Его имя часто упоминается, особенно когда СМИ хотят раздуть из мухи слона», — считает он. Ален Бреги подчеркнул, что инициатором проекта является компания Signalhorn. «Что бы ни стояло за всем этим, это выходит за рамки нашей компетенции», — добавил он.

Что касается возможного вреда для здоровья, то мэр напомнил: «Похожие опасения звучали и раньше, когда устанавливали нынешние антенны — а их мощность была даже выше». По словам Алена Бреги, экономическое развитие остаётся приоритетом для руководства общины. На данный момент крупнейший работодатель Лёйка — дом престарелых. «Это многое говорит о структуре нашей экономики», — отметил он.

Менеджер компании Signalhorn Михель Кальберматтер (Michel Kalbermatter) подтвердил необходимость расширения и совершенствования имеющейся инфраструктуры спутниковой связи: «Этот новый центр нам необходим, с тем чтобы обеспечить будущее всего объекта». Однако он отказался раскрывать информацию о конкретных клиентах, которые могли бы пользоваться новыми антеннами.

«Наши юристы изучат структуру проекта и выяснят, кто фактически стоит за ним», — пояснил он. Компания SpaceX имеет офисы во многих странах, включая Швейцарию. Как будет развиваться ситуация, станет ясно не сразу: срок подачи официальных возражений против строительства новых антенн истекает в конце июня. Если такие возражения поступят, реализация проекта может быть приостановлена или даже вовсе отменена.

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