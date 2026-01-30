The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Космические исследования

Швейцарские ученые доказали существование на Марсе океана

Бернская исследовательская группа обнаружила следы океана на Марсе
Швейцарские ученые доказали существование на Марсе океана. Keystone-SDA

Исследовательская группа Бернского университета доказала, что когда-то на красной планете существовал большой океан.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Международная исследовательская группа под руководством ученых Бернского университета выявила на снимках, сделанных марсианскими орбитальными зондами, геологические структуры, напоминающие речные дельты. Об этом сообщается в итоговой статье, опубликованной в научном журнале npj Space Exploration.

«Структуры, которые нам удалось идентифицировать на изображениях, однозначно являются устьем реки, впадавшей в океан», — говорится в сообщении Бернского университета, авторы которого ссылаются руководителя этого проекта Фрица Шлунэггера (Fritz Schlunegger). Сегодня бывшие дельтовые структуры покрыты сформированными ветром дюнами (эоловыми дюнами), однако их исходная форма, по словам исследователей, по-прежнему хорошо различима.

Все обнаруженные дельтовые структуры расположены на схожей высоте. Это позволило команде реконструировать тогдашний уровень моря и береговую линию. Результаты показывают, что океан был как минимум не меньше Северного Ледовитого океана и простирался по северному полушарию планеты. По словам авторов, прежние работы также указывали на океан, но они опирались на менее точные данные или на косвенные аргументы; новая реконструкция, напротив, основана на однозначных признаках.

Исследование датирует максимальный уровень воды на Марсе временем около трёх миллиардов лет назад. По словам учёных, это открытие подтверждает, что в прошлом на Марсе могли существовать условия, благоприятные для возникновения жизни. «Мы знаем сегодня Марс как сухую красную планету. Однако наши результаты показывают, что в прошлом он тоже был „голубой планетой“», — приводит Бернский университет слова участника проекта Игнациуса Аргадестьи (Ignatius Argadestya). Это, добавляют исследователи, также показывает, насколько ценна вода на нашей планете — и что она тоже может исчезнуть.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

