Швейцарские ученые доказали существование на Марсе океана

Исследовательская группа Бернского университета доказала, что когда-то на красной планете существовал большой океан.

Международная исследовательская группа под руководством ученых Бернского университета выявила на снимках, сделанных марсианскими орбитальными зондами, геологические структуры, напоминающие речные дельты. Об этом сообщается в итоговой статье, опубликованной в научном журнале npj Space Exploration.

«Структуры, которые нам удалось идентифицировать на изображениях, однозначно являются устьем реки, впадавшей в океан», — говорится в сообщении Бернского университета, авторы которого ссылаются руководителя этого проекта Фрица Шлунэггера (Fritz Schlunegger). Сегодня бывшие дельтовые структуры покрыты сформированными ветром дюнами (эоловыми дюнами), однако их исходная форма, по словам исследователей, по-прежнему хорошо различима.

Читайте также:

Показать больше

Этот контент был опубликован на В Швейцарии (кантон Ааргау) был официально открыт тестовый полигон, имитирующий условия Марса.

Все обнаруженные дельтовые структуры расположены на схожей высоте. Это позволило команде реконструировать тогдашний уровень моря и береговую линию. Результаты показывают, что океан был как минимум не меньше Северного Ледовитого океана и простирался по северному полушарию планеты. По словам авторов, прежние работы также указывали на океан, но они опирались на менее точные данные или на косвенные аргументы; новая реконструкция, напротив, основана на однозначных признаках.

Исследование датирует максимальный уровень воды на Марсе временем около трёх миллиардов лет назад. По словам учёных, это открытие подтверждает, что в прошлом на Марсе могли существовать условия, благоприятные для возникновения жизни. «Мы знаем сегодня Марс как сухую красную планету. Однако наши результаты показывают, что в прошлом он тоже был „голубой планетой“», — приводит Бернский университет слова участника проекта Игнациуса Аргадестьи (Ignatius Argadestya). Это, добавляют исследователи, также показывает, насколько ценна вода на нашей планете — и что она тоже может исчезнуть.

Показать больше

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше

Ученые в Швейцарии раскрыли тайну марсианской пыли

Этот контент был опубликован на Ржавчина на красной планете свидетельствует о том, что в прошлом Марс не был такой сухой пустыней, как сейчас.

Читать далее Ученые в Швейцарии раскрыли тайну марсианской пыли