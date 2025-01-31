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В Швейцарии создали творческое кинообъединение Swiss Studios

Предполагается, что концентрация усилий и потенциала ранее разрозненных киностудий придаст развитию швейцарского кино новый импульс.
Предполагается, что концентрация усилий и потенциала ранее разрозненных киностудий придаст развитию швейцарского кино новый импульс. Keystone-SDA

В Швейцарии создали новое творческое кинообъединение Swiss Studios в надежде, что концентрация потенциала ранее разрозненных киностудий придаст швейцарскому кино новый импульс и поможет вывести его на международный уровень. Генеральным директором новой структуры стал Мальте Пробст (Malte Probst), бывший генеральный менеджер немецкого стримингового сервиса Sky.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Творческое кино-объединение Swiss StudiosВнешняя ссылка было создано в Цюрихе в конце октября 2024 г., став в кинематографических и синефильских кругах страны довольно значительным событием. Как указал тогда генеральный директор новой структуры Мальте Пробст в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, оно поможет «доводить до рыночной зрелости большее количество идей и проектов».

По прошествии чуть менее трёх месяцев Мальте Пробст делает первые позитивные выводы: «Мы уже появились на рынке и уже изменили рынок к лучшему, хотя, как мне кажется, не все это осознали. При этом мы ничего ни у кого не отнимаем и никого не сталкиваем на обочину, мы вполне приветствуем и проекты, которые зародились и вне пяти участвующих в работе Swiss Studios продюсерских компаний. Цель ясна: мы хотим все вместе продвигать швейцарское кино и делать его более интернациональным».

Пять стадий

В качестве конкретного примера Мальте Пробст приводит документальный фильм «Королева горы Эйгер» (Die Königin des Eigers) режиссера Михаэля Бюлера (Michael Bühler), который должен выйти на экраны в 2026 году. «Это невероятно впечатляющая история о сильной, но малоизвестной женщине. Теперь перед нами стоит вопрос, как эту ленту более видимой и более масштабной?»

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Как уточняет Мальте Пробст, любой кинопроект, прежде чем его можно будет увидеть на большом экране, должен пройти пять стадий. Сначала возникает идея. Потом делается сценарий. Затем следует поиск финансирования. Фаза 4: снимается фильм, и, наконец, 5 стадия: маркетинг. «Идеи мы получаем постоянно, и наша задача состоит в том, чтобы просеять их, выбрать самые лучшие, сесть и оценить их. Ключевыми вопросами при этом являются следующие. Для кого этот проект? Кто должен его увидеть? Что и как можно рассказать? Существуют ли уже иные подобные проекты? Можно ли продать этот проект на международном рынке»?

Форматы и варианты

После того как проекту дан зеленый свет, говорит М. Пробст, необходимо «написать убедительный сценарий, одновременно ищутся каналы предварительного финансирования, а также возможные форматы и варианты сотрудничества с телеканалами или провайдерами потокового видео». По словам Мальте Пробста, в настоящее время на разных стадиях находятся около шести десятков проектов. Самая сложная и трудная часть пути, это конечно финансы. Этот этап М. Пробст называет piece de résistance: «Региональное финансирование искать необходимо и это правильно, но его может оказаться недостаточно для проекта, ориентированного на международный уровень».

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Несмотря на так называемый Lex Netflix, обязывающий стриминговые платформы, такие как Netflix, инвестировать часть доходов, полученных в Швейцарии, в швейцарскую кино- и телепродукцию, финансирования швейцарских проектов добиться очень сложно, инвесторы пока склонны скорее к осторожности. Это связано с тем, что телевизионные вещатели и провайдеры потокового вещания нуждаются в контенте, который гарантированно находил бы отклик у аудитории. «Поэтому все можно свести к одному прагматичному вопросу: в какой проект имеет смысл вкладываться?», — подчеркивает М. Пробст.

Перспективная производственная киноплощадка

В среднесрочной перспективе, по его словам, объединение Swiss Studios планирует иметь постоянную команду, рассматривающую как собственные проекты, так и проекты со стороны. «Мы хотим помогать обучать специалистов в Швейцарии и искать тут новые таланты. И последнее, но не менее важное: мы хотим внедрять цифровые технологии везде, где это возможно, используя все эти меры, с тем чтобы укрепить Швейцарию в качестве перспективной производственной киноплощадки».

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По словам М. Пробста отношения между производителями и маркетологами не самые простые: одни хотят воплощать свои идеи и идеалы, другие хотят зарабатывать деньги. «Это требует диалога и, прежде всего, способности и желания идти на компромисс. На этот вопрос не существует универсального ответа. Тут приходится договариваться снова и снова. Потому что ничто не продается на рынке автоматически».

Искусство или коммерция?

Например, М. Пробст с симпатией относится к фильмам на швейцарском диалекте немецкого языка, но при этом он отмечает, что «если мы запускаем что-то только на одном швейцарском диалекте, то мы с самого начала сильно уменьшаем нашу целевую группу». Не меньше противоречий между искусством и коммерцией. В этом отношении М. Пробст абсолютно прагматичен:

«Коммерция не является в корне глупой, а искусство не является само по себе наилучшего качества. В идеале мы должны иметь комбинацию того и другого». Достигнутым на сегодняшний день результатом Мальте Пробст вполне доволен и свои перспективные цели он формулирует следующим образом: «Объединение Swiss Studios должно быть не чем иным, как помощником в развитии швейцарского кино».*

Этот текст Рафаэля Амштутца (Raphael Amstutz), агентство Keystone-SDA, был подготовлен при содействии Фонда Готлиба и Ханса Фогта (Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung). Русскоязычный перевод: русскоязычная редакция SWI.

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