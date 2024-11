Движение сурвивализма и его дизайн на выставке в Лозанне

Выставка в Лозанне посвящена стилям, дизайнерским решениям и способам отражения действительности, разработанным субкультурой сурвивализма. Keystone / Jean-Christophe Bott

Движение survivalism объединяет людей, готовящихся к чрезвычайным ситуациям, способным в теории положить конец существованию человеческой цивилизации. Выставка в Лозанне посвящена стилям, дизайнерским решениям и способам отражения действительности, разработанным субкультурой сурвивализма.

Движение survivalism объединяет людей, готовящихся к чрезвычайным ситуациям, способным в теории положить конец существованию человеческой цивилизации. Такими ситуациями могут быть гражданская война, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кризисы, возникающие вследствие отключения электричества («блэкаут»), а также внезапного дефицита продуктов питания или чистой питьевой воды.

Это могут быть также эпидемии, ядерная война, падение астероида или даже «зомби-апокалипсис». В английском языке участники этого движения обозначаются понятием survivalist или prepper. Теоретические основы движения можно найти в монографии Говарда Раффа (Howard Ruff) «Голод и выживание в Америке» (Famine and Survival in America, 1974 год).

У каждого члена движения должен быть готов «тревожный комплект» (тревожный чемодан) с набором продуктов и «гаджетов» первой необходимости. Многие выживальщики начинали строить бункеры и убежища, исходя из необходимости обеспечить себе выживание в результате полного крушения всех основ и нормативных регулятивов общества. В кино и литературе это очень распространенный мотив (см., например, фильм «Укрытие» (Take Shelter, 2011 год) режиссера Джеффа Николса или вселенную «Ходячих мертвецов»).

Разумеется, как всякая субкультура, движение выживальщиков разработало свою вселенную стилей, дизайнерских решений и способов описания и отражения действительности. Этому-то аспекту и посвящена выставка «Мы выживем» (We Will Survive), которая в настоящее время проходит до 9 февраля 2025 года в Кантональном музее современного дизайна и прикладного искусства Лозанны (Musée de design et d’arts appliqués contemporains).

Часы, которые сошли с ума

Стрелки часов дико вращаются в разные стороны, дергаются, словно в кошмарном делириуме. Этот образ как никакой другой отражает базовую идею экспозиции «Мы выживем», в рамках которой выставлены скульптуры, фотографии, видеоинсталляции и просто образцы экипировки, которые способны помочь на первых порах после краха всех общественных структур и норм. Движение выживальщиков возникло в США в 1960-х годах во времена холодной войны и всеобщего ужаса перед возможной ядерной войной.

Сегодня это движение, напоминающее реконструкторов истории или «толкиенистов», стало нишевым развлечением, характерным скорее для богатых и стабильных стран. Швейцария в какой-то степени представляет собой исключение: здесь до сих пор действуют нормативы, по которым каждый человек в стране должен иметь в шаговой доступности место в бункере противовоздушной обороны. «Большинство населения таких богатых регионов планеты давно уже не строит бункеры, а просто оформляет страховые полисы, все еще наивно уповая на то, что они способны все держать под своим контролем». Об этом нам рассказывает куратор выставки Йоланта Куглер (Jolanthe Kugler) из Базеля.

«Но эти страхи не новы, они уходят корнями в античность. Сценарии конца света стары как мир». Куратор показывает нам ассирийскую каменную табличку, предсказывающую скорый, очень скорый конец света, а датируется табличка 2800 годом до нашей эры. Как говорит куратор, у разного рода эсхатологических движений, мифов и культов и сегодня есть свои последователи, этакие наследники Нострадамуса, культивирующие катастрофу как то самое «упоение у бездны мрачной на краю». «Блогеры, ютьюберши, тиктокеры, владельцы специализированных магазинов — все они активно спекулируют на страхе», — говорит Йоланта Куглер.

Бункеры и бумажные пакеты на голове

В одном из залов выставки в Лозанне воссоздан магазин, торгующий средствами первой помощи и экипировкой для выживания в экстремальных условиях. Серия миниатюрных пластик, выставленных в зале по соседству, отражают реальные, а не вымышленные катастрофы, включая разрушенные башни-близнецы в Нью-Йорке и модель вируса SARS-CoV-2. Кроме любителей пощекотать себе нервы зомби-апокалипсисом есть, разумеется, и сообщество тех, кто считает, что стакан все-таки наполовину полон. Это оптимисты, отличает которых чувство юмора и нежелание заранее поддаваться панике.

Лео Фабрицио (Leo Fabrizio), фотосерия Bunkers, 2002. Leo Fabrizio

Именно таким настроением и проникнута инсталляция «Мечтая об идеальной защите в Швейцарии», при помощи которой художницы и дизайнеры показывают нам точную копию обычного швейцарского убежища гражданской обороны: двухъярусные кровати, туалеты и цилиндрические железные шкафы с запасом продуктов питания. Есть и откровенно ернические экспонаты, например бумажный пакет, похожий на пакет для покупок в супермаркете. На нем написано: «Этот пакет — карманное убежище. В случае ядерной атаки: разверните убежище, нахлобучьте на голову и ждите конца света». Интересно, правда, как к такому юмору отнеслись бы жители Харькова и Киева, вынужденные спасаться от русских бомб в своем метро? Для них вопрос выживания перестал быть просто вопросом дизайна.

«Бункерный менталитет Швейцарии»

Разные страны, от Швейцарии до Соединенных Штатов и Японии, в разные периоды истории, а особенно в период холодной войны, реализовали самые разные проекты в области гражданской обороны. Интересен финский проект подземного города под столицей страны Хельсинки, уже пережившей в 1939 году налеты советской бомбардировочной авиации. Швейцария таких катастроф не переживала, но и она, опасаясь вторжения Германии в начале 1940-х годов, возвела в горах целую систему бункеров и укреплений, вошедшую в историю как «Национальный редут».

В Швейцарии входы в такие долговременные огневые точки (ДОТы) часто маскировались под обычные дома-шале, о чем можно прочитать в материале ниже. В Москве, Киеве и Харькове станции метро строились в формате «островная станция» именно потому, что такие станции удобнее использовать в качестве бомбоубежищ. Швейцарские бункеры и горные артиллерийские форты являются темой цикла фотографий фотографа Лео Фабрицио, фотографии которого тоже представлены на выставке в Лозанне. По его словам, мой взгляд на проблему выживания не является ни критическим, ни иронически-снисходительным.

«Этими фотографиями я просто хотел поставить вопрос о швейцарской идентичности, которая тесно связана с альпийским горным ландшафтом. Наша связь с горами выражена сильнее, чем в любой другой стране мира. Швейцария находится в центре Европы, в окружении впечатляющих горных вершин, служащих естественным оборонным рубежом. И порой этот „островной менталитет“ до сих пор сильнее, чем следовало бы, влияет на ее политику». Но не становится ли сама идея выставки, «выживание через призму дизайна», обоюдоострым мечом: это ведь и призыв к осторожности, но в то же время и способ приуменьшить грозящие опасности, неважно, реальные или выдуманные?

На этот вопрос Марко Костантини (Marco Costantini), директор Musée de design et d’arts appliqués contemporains, отвечает следующим образом: «Я бы не стал использовать слово „меч“. Скорее, я бы сказал, что таким образом мы показываем, насколько мы вообще (не)способны предвидеть то, что нам грозит. Но в то же время мы рассматриваем дизайн как инструмент, направленный против слепого фатализма. В этом смысле это даёт нам надежду на лучший мир».

Фотографии подобраны Хелен Джеймс, оригинальный текст на французском языке отредактирован Самуэлем Жабером, оригинальный текст на русском языке подготовлен и дополнен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

