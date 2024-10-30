В Швейцарии модернизируют старые бомбоубежища

В течение следующих 15 лет Швейцария модернизирует примерно две сотни старых бомбоубежищ и бункеров гражданской обороны. Причина — ухудшение общей ситуации с безопасностью в мире. Стоимость модернизации данных объектов оценивается примерно в 220 млн франков.
Как указал кабмин на прошлой неделе, 23 октября 2024 года, в связи с изменением в худшую сторону общей ситуации с безопасностью в мире существующие сооружения системы гражданской обороны и их обслуживание вновь приобретают приоритетное значение.
Поэтому федеральное правительство вынесло на обсуждение и межведомственное согласование пакет поправок к правительственному постановлению «О гражданской обороне» (Verordnung über den Zivilschutz — ZSV). Данный документ определяет порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Швейцарии, а также устанавливает перечень основных мероприятий в сфере гражданской обороны.
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В сфере строительства бомбоубежищ Швейцария стала мировым эталоном
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Консультации и общественное обсуждение продлятся до 7 февраля 2025 года. Правительство планирует реализовать в этой области обширную инвестиционную программу по обновлению защитных сооружений вообще и опорных пунктов командно-контрольных органов системы гражданской обороны в частности.
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Начиная с 2027 года соответствующий ежегодный бюджет будет увеличен с нынешних 9 до 14–15 миллионов швейцарских франков в год. Кантоны смогут финансировать свои расходы за счет федеральных доплат, на каковые цели будет выделено 880 миллионов франков.
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