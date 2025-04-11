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Культура

Какова будет судьба городского театра в Люцерне?

Жители Люцерна не хотят строить себе новый театр. Но старое здание театра находится в очень плохом состоянии. Что дальше?
Жители Люцерна не хотят строить себе новый театр. Но старое здание театра находится в очень плохом состоянии. Что дальше? Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern

Граждане Люцерна проголосовали недавно против строительства в городе нового здания театра. Однако старое здание находится в аварийном состоянии. Что делать?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Что произошло? После долгих лет планирования жители Люцерна неожиданно отвергли проект строительства нового театра. На недавнем референдуме почти 58 процентов избирателей высказались против разработки архитектурного плана его реконструкции и расширения. Проект предусматривал перестройку существующего здания и пристройку нового корпуса. Его стоимость оценивалась в 130 миллионов франков.

Будет ли отремонтировано старое здание? «Это очень сложная ситуация!» — признаёт Аня Майер (Anja Meyer), президент Театрального фонда Люцерна (Stiftung Luzerner Theater). Если все-таки принять решение о комплексной реконструкции, то 185-летнее здание придется адаптировать к современным требованиям.

Потребуются:

  • безбарьерный доступ,
  • дополнительные пути эвакуации,
  • расширение оркестровой ямы.

Однако увеличение оркестровой ямы приведет к уменьшению числа зрительских мест, что снизит доходность театра. «Сокращение количества зрителей негативно скажется на рентабельности», — предупреждает Аня Майер.

Должен ли театр Люцерна отказаться от оперы? Театр Люцерна имеет три направления работы: оперу, драму и балет. Опера требует наибольшего пространства, но именно она и привлекает больше всего зрителей. «Если театр откажется от оперы, то это станет серьезным ударом не только для него, но и для Люцернского симфонического оркестра (Luzerner Sinfonieorchester LSO)», — считает директор оркестра Нума Бишоф (Numa Bischof). Музыканты проводят в театре почти половину своего рабочего времени. Если опера исчезнет из репертуара, то это может поставить под угрозу существование и самого оркестра.

Жители Люцерна не хотят строить себе новый театр. Но старое здание театра находится в очень плохом состоянии. Что дальше?
Жители Люцерна не хотят строить себе новый театр. Но старое здание театра находится в очень плохом состоянии. Что дальше? Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern
План состоял в том, чтобы переделать существующий театр и пристроить современный новый корпус.
План состоял в том, чтобы переделать существующий театр и пристроить современный новый корпус. Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern
Нынешнее здание театра устарело. Поэтому артистам балета приходится разминаться в фойе.
Нынешнее здание театра устарело. Поэтому артистам балета приходится разминаться в фойе. Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern
По всему театру можно встретить проблемные места. Вот только один пример: трещина в полу помещения, где расположены компьютерные серверы.
По всему театру можно встретить проблемные места. Вот только один пример: трещина в полу помещения, где расположены компьютерные серверы. Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern
Оркестр репетирует в складском помещении, потому что другого места для него нет.
Оркестр репетирует в складском помещении, потому что другого места для него нет. Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern

Что будет дальше? Старое здание театра настолько обветшало, что требует срочного ремонта. В противном случае театр могут вскоре попросту закрыть. «Необходимо провести работы по замене электрических систем, отопления и вентиляции. Большинство этих мер критически важны для обеспечения пожарной безопасности», — поясняет директор театра Ина Карр (Ina Karr). Городской парламент выделил пять миллионов франков на неотложные ремонтные работы. Однако эти средства позволят лишь продлить функционирование театра до 2028 года.

Когда будет принято окончательное решение? Городские власти Люцерна намерены выяснить, почему жители отвергли проект. Для этого планируется провести опрос населения. «Необходимо тщательно пересмотреть концепцию работы театра и его местоположение», — заявил мэр города Беат Цюсли (Beat Züsli). Пока ясно только одно: поиск решения займет несколько лет.

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