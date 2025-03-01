Лозаннский собор отмечает своё 750-летие

Лозаннский собор отмечает своё 750-летие. Keystone-SDA

В пятницу вечером 28 февраля в Лозанне состоялась официальная церемония, ознаменовавшая начало юбилейных торжеств по случаю 750-летия Лозаннского собора. Центральным событием стала презентация новой системы внутреннего освещения храма.

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Лозаннский собор (Cathédrale Notre-Dame de LausanneВнешняя ссылка) был освящён 20 октября 1275 года в присутствии папы Григория X (1210–1276) и императора Рудольфа Габсбургского (1218–1291). Ровно через 750 лет, в этот же день, состоится символическая церемония повторного освящения, которая станет кульминацией юбилейных торжеств 2025 года.

Пятничную церемонию открыли председатель правительства кантона Во Кристель Луизье (Christelle Luisier) и министр по делам сохранения исторического наследия Изабель Море (Isabelle Moret). В рамках официальной части также состоялось выступление воспитанников музыкального колледжа Haute école de musique (HEMU) и цирковой школы École de cirque Lausanne-Renens. Одним из ключевых моментов вечера стало торжественное включение нового освещения собора.

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«Это часть масштабного обновления технической инфраструктуры и электросистем собора, которые совершенно устарели. Новое освещение стало более гибким, функциональным и эстетически утонченным. В нем предусмотрены семь различных режимов, позволяющих выделять различные архитектурные детали собора», — пояснил в интервью агентству Keystone-SDA Винсент Гранжан (Vincent Grandjean), президент Ассоциации организаторов юбилейных торжеств и бывший канцлер* кантона Во.

В тот же вечер состоялось открытие фотовыставки художника Оливье Кристина (Olivier Christinat) под названием Comme un paysage qui s’invente («Словно пейзаж, который постоянно создает себя заново»). В течение текущего года жителей и гостей столицы кантона Во ожидает множество необычных событий, в том числе исполнение 9-й симфонии Бетховена при свете 2 000 свечей и брейк-данс-шоу в средневековых костюмах.

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Музыкальная программа занимает особенно важное место в юбилейных мероприятиях, основное внимание уделено хоровой и органной музыке. Среди запланированных событий — городской фестиваль Festival de la Cité в июле и комикс-фестиваль BDFIL в мае 2025 года. В июне в концертном зале Les Docks также пройдет концерт-сюрприз. Бюджет юбилейных торжеств составляет 1,2 млн франков (1,3 миллиона долларов), из которых 650 тыс. франков предоставлены кантоном Во.

Среди спонсоров — Loterie Romande (Лотерея франкофонной Швейцарии), город Лозанна, Евангелическо-реформатская церковь кантона Во, а также несколько частных и общественных фондов и организаций.

Примечание:

*Канцлер кантона Во (Chancelier de l’État de Vaud) — руководитель Государственной канцелярии кантона (Chancellerie d’État), административного органа, который организует работу кантонального правительства (Conseil d’État), координирует деятельность органов власти и обеспечивает юридическую и организационную поддержку властям.

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