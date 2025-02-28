Самые старинные, элегантные и необычные библиотеки Швейцарии
Цифровая революция не «отменила» традиционные библиотеки, где книги можно брать в руки и читать, перелистывая пожелтевшие страницы. В прошлом 2024 году в Городской библиотеке Базеля (GGG Stadtbibliothek Basel) было зарегистрировано более 2 млн выданных книг. В институтах и университетах, особенно во время экзаменационной сессии, свободное место в библиотеках найти непросто. Наш обзор лучших читален Швейцарии — для тех, кто читает, и для тех, кто учится.
Самая роскошная и великолепная библиотека
Библиотека аббатства Санкт-Галлен (Stiftsbibliothek St. Gallen), основанного монахом Галлусом (Gallus) в 612 году — одна из старейших библиотек в мире. Она обладает одной из самых ценных коллекций рукописей. Знаменитый зал в стиле барокко ежегодно посещают более 170 000 туристов.
Самая популярная
В Цюрихском университете (Universität Zürich) находится впечатляющая библиотека Юридического факультета, которую спроектировал архитектор Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava). Её часто отмечают в TikTok как абсолютного фаворита среди студентов.
Места для подготовки к экзаменам и просто для чтения здесь очень востребованы, поэтому, если ты не хочешь уйти ни с чем, тебе нужно прийти заблаговременно — прямо к открытию, а то и раньше. Акустика в читальном зале потрясающая, поэтому будь внимательнее: не топай и не разговаривай громко.
Классика
Библиотека Базельского университета (Universitätsbibliothek Basel) — старейшая светская библиотека в Швейцарии. В её хранилищах насчитывается 7,5 миллиона книг, а читательские места есть как в главном здании, так и в читальном зале отдела прессы.
Особые места для чтения предлагает Отделение германистики (Deutsches Seminar), где предусмотрены специальные рабочие зоны. Библиотека впечатляет своим классическим шармом и интерьером, напоминающим уютную гостиную.
Элегантная современность
На территории бывшего молокозавода, где сегодня расположен кампус Toni—Areal в Цюрихе, находятся Высшая школа прикладных наук Цюриха (ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) и Высшая школа искусств Цюриха (ZHdK, Zürcher Hochschule der Künste).
Обе высшие школы обслуживает единая библиотека, специализирующаяся на прикладной психологии, социальной работе, искусстве и дизайне. На её трёх этажах расположено 120 учебных мест. Из некоторых окон открывается прекрасный вид на Цюрих.
Инсайдерская подсказка
Мало кто знает об этой недавно полностью отреставрированной библиотеке, но в Берне Бюргербиблиотека (Burgerbibliothek Bern) входит в список важнейших культурных объектов города.
Она не только прекрасно оборудована, но и поражает удивительной атмосферой. Внутренний дизайн главного читального зала Hallersaal сразу перенесёт тебя в прошлое: здесь буквально каждый угол дышит историей. Исторические портреты, внутренний балкон, великолепная люстра — создаётся впечатление, что ты не в библиотеке, а в аристократическом особняке.
Кстати, именно здесь хранится архив великой княгини Анны Фёдоровны, которая большую часть жизни прожила в Берне, в районе Эльфенау.
Мал, да удал
Музейная библиотека в новом здании Швейцарского национального музея (Landesmuseum Zürich) в Цюрихе небольшая, но очень уютная. Из её окон открывается вид на реку Лиммат и парк Platzspitzpark — отличное место, чтобы насладиться атмосферой музея.
Помимо фондов и материалов по истории культуры и искусства, здесь представлены экспозиции, посвящённые актуальным музейным выставкам. Мест для работы немного, но летом открыта терраса.
Литературная сокровищница
Готфрид Келлер, Курт Тухольский и Джеймс Джойс — все они в своё время работали в читальном зале Музейного общества Цюриха (Zürcher Museumsgesellschaft), также известного как Дом литературы (Literaturhaus).
Для посещения большого читального зала требуется членство в Обществе, а для всех остальных вход платный. Маленьким «салоном» можно пользоваться при наличии студенческого билета.
Bibliotel
Бутик-отель B2 Boutique Hotel + Spa, расположенный прямо над спа-центром Hürlimann, предлагает, пожалуй, самую необычную библиотечную альтернативу. Лобби этого отеля — место встречи с впечатляющей коллекцией из 33 000 книг, создающей атмосферу, напоминающую фильм «Красавица и чудовище».
Ресторанную зону украшают бросающиеся в глаза люстры, сделанные из бутылок. Чтобы остаться здесь и читать, необходимо заказать напитки или еду. Также стоит уточнить правила пользования ноутбуками, так как некоторые кафе и рестораны ввели запрет на их использование по выходным.
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