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Фильм о российских антивоенных активистах покажут в Швейцарии

В документальном фильме «Дом» молодые российские релоканты-оппозиционеры ищут себе своё новое пристанище.
В документальном фильме «Дом» молодые российские релоканты-оппозиционеры ищут себе своё новое пристанище. Keystone-SDA

Сдержанный, но в то же время пронзительный документальный фильм «Дом» рассказывает о группе молодых людей, вынужденных покинуть Россию, спасаясь от политических репрессий. Премьера фильма в Швейцарии состоится на 60-м Золотурнском кинофестивале, где он номинирован на главную премию Prix de SoleureВнешняя ссылка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В доме, который находится в столице Грузии Тбилиси, перед телевизором сидит группа молодых людей. Они не знают, смеяться им или плакать. Им хорошо знакома российская пропаганда, но официальные обоснования решения Кремля напасть на Украину, которые транслируются по российскому телевидению, кажутся им просто верхом абсурда.

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Этот дом стал для них временным убежищем. Здесь собрались активисты, журналисты, блогеры, сторонники Навального — молодые люди, которые из-за политических репрессий были вынуждены покинуть Россию. Теперь они делят между собой небольшие комнаты в этом скромно обставленном доме, обсуждают войну и опасности, которые грозят им в качестве оппозиционеров. У многие из них даже нет нормальной работы.

Сдержанный подход

Тем не менее они проводят большую часть времени за своими ноутбуками, они пишут посты в соцсетях или разговаривают с оставшимися в России друзьями, за судьбу которых они очень переживают. В фильме «Дом» режиссеры Светлана Родина и Лоран Штуп (Laurent Stoop) сопровождают по пятам своих героев, иногда их всех вместе, иногда поодиночке. Создатели фирма выбрали себе сдержанный стиль, избегая излишнего пафоса и уделяя основное внимание внутренней жизни своих героев.

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«Я даже не могу завести себе кота. Что с ним будет, если меня посадят в тюрьму?» — спрашивает один из героев фильма у своего соседа по комнате. Светлана Родина и Лоран Штуп сами написали сценарий и вместе выступили режиссёрами. В их активе уже есть получивший ряд премий фильм «Ostrov. Die verlorene Insel» («Остров», 2021 г.). Светлана Родина ранее работала главным редактором документального отдела одной из крупнейших российских киностудий. Лоран Штуп родом из Лозанны, он взял на себя в фильме «Дом» операторскую работу.

«Вас здесь не ждут»

Камера в этом фильме концентрируется на холодных, но мгновенно цепляющих зрителя кадрах. Общая угнетённая атмосфера всё равно остаётся ощутимой даже во время, казалось бы, праздничного дня рождения одного из обитателей дома. Камера постоянно фиксируется на, казалось бы, мелочах, на груде обуви в прихожей или на граффити на улице Russians, you are not welcome in Georgia! («Русские, вас в Грузии не ждут!»).

Фильм, премьера которого состоится на очередном Золотурнском кинофестивале и который претендует на главную премию Prix de Soleure с призовым фондом 60 000 швейцарских франков, затрагивает самые острые политические вопросы современности. Они касаются не только Грузии и России, но и стран Запада. Например: можно ли говорить о процессе настоящего примирения только тогда, когда его участниками станут, в том числе, и антивоенные активисты из России?

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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