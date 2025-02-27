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«Большой взрыв» дал старт карнавалу в Люцерне

«Большой взрыв» дал старт карнавалу в Люцерне
«Большой взрыв» дал старт карнавалу в Люцерне. Keystone-SDA

Карнавал в Люцерне традиционно начался с «Большого взрыва» (Urknall) над озерной бухтой ровно в 5 утра в четверг 27 февраля. Около 25 000 участников карнавала громкими криками радости приветствовали «начало самых веселых дней в году».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

По данным кантональной полиции Люцерна, количество участников примерно соответствует показателям 2024 года. Как сообщил Яник Пробст (Yanik Probst), официальный представитель полиции, первые несколько часов карнавальных гуляний прошли спокойно.

Незадолго до «Большого взрыва» над озером погас свет, после чего небольшой фейерверк ознаменовал официальный старт карнавала. Над городом зазвучали первые аккорды Guggenmusig — традиционной музыки в исполнении карнавальных духовых оркестров. Затем на пароходе NauenВнешняя ссылка в Люцерн прибыл Брат Фричи (Bruder Fritschi) — легендарный символ карнавала.

В сопровождении гранд-мастера гильдии Zunft zu SafranВнешняя ссылка Даниэля Циммерманна (Daniel Zimmermann) он направился на площадь Капельплац. Там праздничная толпа встретила их традиционным «дождем из конфетти» (Fötzeliräge). Погода в этом году была благоприятной: около 1 градуса тепла, без осадков.

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В Люцерне «Сальный четверг» (Schmutziger Donnerstag) традиционно проходит под покровительством гильдии бакалейщиков Zunft zu Safran, основанной более 600 лет назад. Она же является хранителем образа Брата Фричи — персонажа, чье происхождение, возможно, связано со средневековыми ландскнехтами и католическим святым Фридолином.

Во второй половине дня улицы Люцерна заполнит традиционный парад Fritschiumzug, в котором примут участие 45 карнавальных групп. По традиции процессия обогнет Фонтан Фричи (Fritschibrunnen) на Капельплац — установленный там памятник символизирует гипотетическое место захоронения легендарного персонажа.

«Сальный четверг» знаменует собой начало сезона карнавалов по всей Швейцарии. Праздники проводов зимы продолжатся во многих регионах страны до «Пепельной среды» следующей недели, когда, как поется в известной карнавальной песне, «ist alles vorbei» («все завершится»)Внешняя ссылка.

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