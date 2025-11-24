Общественные СМИ Швейцарии сократят персонал
Швейцарская общественная телерадиокомпания SRG SSR сообщила, что за период до 2029 года ей предстоит сэкономить 270 миллионов франков. Для достижения этой цели она проведёт глубокую структурную трансформацию и, по предварительным оценкам, сократит эквивалент 900 полных трудовых ставок.
ТРК SRG напомнила, что курс на трансформацию был объявлен ещё в июне 2025 года, и теперь компания конкретизировала свои планы. На первом этапе сокращается состав руководства (совета директоров), а процессы и структура работы перестраиваются (вертикализируются) таким образом, чтобы усилить взаимодействие между всеми языковыми регионами страны.
Около трети запланированного сокращения — порядка 300 ставок — реализуется в рамках уже действующей программы экономии расходов. Этот процесс, как уточняет SRG, уже идёт. За время до 2029 года предстоит ликвидировать ещё примерно 600 позиций. Часть из них будет сокращена за счёт естественной текучести кадров и выходов на пенсию, однако избежать увольнений не удастся.
Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы
Причиной столь масштабных мер SRG называет, в частности, решение Федерального совета (правительства) о поэтапном снижении медиасбора Serafe до 300 франков в год с одного домохозяйства. Первая фаза этого процесса вступит в силу в январе 2027 года, и к этому моменту ТРК SRG должна сократить свои расходы на 125 миллионов. Параллельно причиной реформ стал и тот факт, что медиасреда и страны и мира также переживает фазу глубоких перемен: аудитория всё активнее переходит на цифровое потребление контента.
Генеральный директор SRG Сюзанн Вилле заявила: «Мы с сожалением объявляем об этих сокращениях. Но политические решения и та среда, в которой сегодня развивается компания, не оставляют нам иного выбора». По её словам, если SRG хочет оставаться сильной, трансформация должна начаться уже сейчас. Финансовые ограничения связаны прежде всего с решением Федерального совета снизить годовой медиасбор с 335 до 300 франков и расширить перечень компаний, освобождённых от его уплаты. Дополнительно коммерческие доходы, как ожидается, сократятся примерно на 90 миллионов франков, а операционные расходы вырастут ещё на 60 миллионов франков из-за инфляции.
Швейцария прекратит финансировать своё иновещание?
Перестройка SRG будет сопровождаться изменением и структуры руководства. С апреля 2026 года совет директоров компании сократится с восьми до семи членов, при этом компания Swiss TXT будет полностью интегрирована в организацию. Руководящие позиции в четырёх языковых подразделениях — RSI, RTR, RTS и SRF — пока сохранятся «для обеспечения стабильности на переходном этапе». Новые руководители дирекций «Операции» (Operations) и «Предложение» (Angebot) будут приглашены извне, как и новый глава телерадиокомпании SRF, процесс поиска которого уже начался.
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
А кстати?
Как работают швейцарские масс-медиа?
«200 франков достаточно»? Решать народу на референдуме
Голос Швейцарии в мире с 1935 года
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
