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Курение Токсичные вещества в электронных сигаретах от Philip Morris

мужчина курит электронную сигарету

Эксперты предупреждают, что вдыхание даже очень небольших количеств изоцианата может нанести серьезный вред здоровью.

(Keystone)

Высокотоксичные вещества проникают наружу из фильтров электронных сигарет IQOS, выпускаемых расположенным в Швейцарии международным концерном по производству табачных изделий Philip Morris International.

Это было обнаружено при лабораторном исследовании, проведенном по заказу Голубого Креста – швейцарской организации, занимающейся предупреждением проблем с алкоголем и зарегистрированной в Берне, Золотурне и Фрибуре (Blaues Kreuz Bern-Solothurn-FreiburgВнешняя ссылка). Об этом сообщила газета TagesAnzeigerВнешняя ссылка.

Эти опасные токсины носят название изоцианаты и выделяются при нагревании до 100 градусов Цельсия. Лаборатория при этом не изучала вопрос, вдыхает ли вейпер эти вещества и что с ними происходит дальше.

Врач-пульмонолог Райнер Каелин (Rainer Kaelin), бывший вице-президент Швейцарской лиги легких (Lungenliga Schweiz), выступил с предостережением: «Если изоцианаты вдыхаются во время использования IQOS, это может привести к большим проблемам». Он отметил, что даже вдыхание очень небольших количеств этого вещества может нанести серьезный вред здоровью.

Подросткам – нельзя

Изоцианаты могут негативно сказаться на здоровье человека даже через три месяца после их воздействия. По словам Райнера Келина, в некоторых крайних случаях вдыхание изоцианатов из воздуха приводило к развитию смертельных заболеваний даже год спустя.

В компании Philip Morris признают существование данной проблемы, однако представитель табачной компании уверяет, что вредный токсин не вдыхается человеком, который курит сигареты IQOS.

В прошлом году швейцарские производители электронных сигарет и ряд торговых точек договорились о запрете продажи данной продукции несовершеннолетним до тех пор, пока не войдут в силу изменения к законодательству Швейцарии, с тем, чтобы усовершенствовать меры защиты несовершеннолетних лиц от таких новых явлений, как электронная сигарета.

Транснациональные корпорации Как табачный концерн Philip Morris борется с курением!

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Подготовила Людмила Клот

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