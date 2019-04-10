Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 7:00

Эксперты предупреждают, что вдыхание даже очень небольших количеств изоцианата может нанести серьезный вред здоровью.

(Keystone)

Высокотоксичные вещества проникают наружу из фильтров электронных сигарет IQOS, выпускаемых расположенным в Швейцарии международным концерном по производству табачных изделий Philip Morris International.

Это было обнаружено при лабораторном исследовании, проведенном по заказу Голубого Креста – швейцарской организации, занимающейся предупреждением проблем с алкоголем и зарегистрированной в Берне, Золотурне и Фрибуре (Blaues Kreuz Bern-Solothurn-FreiburgВнешняя ссылка). Об этом сообщила газета TagesAnzeigerВнешняя ссылка.

Эти опасные токсины носят название изоцианаты и выделяются при нагревании до 100 градусов Цельсия. Лаборатория при этом не изучала вопрос, вдыхает ли вейпер эти вещества и что с ними происходит дальше.

Врач-пульмонолог Райнер Каелин (Rainer Kaelin), бывший вице-президент Швейцарской лиги легких (Lungenliga Schweiz), выступил с предостережением: «Если изоцианаты вдыхаются во время использования IQOS, это может привести к большим проблемам». Он отметил, что даже вдыхание очень небольших количеств этого вещества может нанести серьезный вред здоровью.

Подросткам – нельзя

Изоцианаты могут негативно сказаться на здоровье человека даже через три месяца после их воздействия. По словам Райнера Келина, в некоторых крайних случаях вдыхание изоцианатов из воздуха приводило к развитию смертельных заболеваний даже год спустя.

В компании Philip Morris признают существование данной проблемы, однако представитель табачной компании уверяет, что вредный токсин не вдыхается человеком, который курит сигареты IQOS.

В прошлом году швейцарские производители электронных сигарет и ряд торговых точек договорились о запрете продажи данной продукции несовершеннолетним до тех пор, пока не войдут в силу изменения к законодательству Швейцарии, с тем, чтобы усовершенствовать меры защиты несовершеннолетних лиц от таких новых явлений, как электронная сигарета.







Подготовила Людмила Клот

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