Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
В Швейцарии почти нет свободных квартир: что это значит?

Количество свободных квартир упало до минимального уровня за последние 12 лет, в то время как люди всё чаще селятся в сельской местности.
Количество свободных квартир упало до минимального уровня за последние 12 лет, в то время как люди всё чаще селятся в сельской местности.

Количество свободных квартир упало до минимального уровня за последние 12 лет, в то время как люди всё чаще селятся в сельской местности.

4 минут
Manuel Rentsch, SRF

Новые данные. В Швейцарии официально заговорили о «жилищном кризисе». «Согласно научному определению, у нас теперь официально наступил жилищный кризис», — говорит в интервью телеканалу SRF Донато Сконьямильо (Donato Scognamiglio), эксперт по недвижимости из консалтинговой компании IAZI. «Когда показатель вакантных квартир падает так низко наступает чрезвычайная ситуация. В разных регионах ситуация с жильём может быть разной, но найти квартиру порой и в самом деле становится крайне трудно». В среднем по стране доля вакантных квартир сократилась до 1 процента — а это минимум за период с 2013 года. В Швейцарии сейчас пустуют лишь в общей сложности 48 455 квартир. Доля пустующих квартир сокращается уже пятый год подряд.

Кантоны с наибольшим дефицитом жилья. В ряде регионов этот показатель находится на отметке заметно ниже 1 процента — прежде всего в кантонах Цуг (Zug), Цюрих (Zürich), Граубюнден (Graubünden) и в центральной Швейцарии. «Я не вижу сейчас предпосылок к перелому ситуации в ближайшие два года», — заявил телеканалу SRF главный экономист банка Raiffeisen Фреди Хазенмайле (Fredy Hasenmaile). Простых решений для снятия напряжённости на рынке, по его словам, нет. Начиная с 2020 года доля пустующих квартир снова снизилась, хотя и остаётся выше, чем в начале 2010-х годов.

Начиная с 2020 года доля пустующих квартир снова снизилась, хотя и остаётся выше, чем в начале 2010-х годов.
Начиная с 2020 года доля пустующих квартир снова снизилась, хотя и остаётся выше, чем в начале 2010-х годов.

Циклы рынка. Исторические данные показывают, что рынок жилья развивается в стране волнообразно. Абсолютный минимум свободных квартир пришёлся на 1989 год: тогда доля вакантных квартир составила всего 0,49 процента. Уже через несколько лет последовал рекордный максимум — в 1998 году эта доля повысилась до 1,85%. Иными словами, из ста квартир тогда почти две оставались пустыми в течение довольно длительного времени. Это было в целом десятилетие крайностей: в 1980-е годы в Швейцарии активно строили жильё, затем вследствие охлаждения экономики спрос резко снизился и многие квартиры так и остались незаселёнными.

Ситуация за последние 10 лет. В период между 2015 и 2022 годами в стране строилось много нового жилья — этому способствовали низкие процентные ставки ЦБ и дешёвые ипотечные кредиты. Но с началом агрессии России против Украины ситуация резко изменилась: ставки ЦБ снова выросли, инвестиции в строительство стали менее выгодными, в страну приехало больше людей из-за рубежа. Иными словами, спрос стал значительно выше предложения, и свободных квартир почти не осталось. В ближайшие годы положение вряд ли изменится: свободной земли под застройку практически нет, а строгие строительные нормы сдерживают девелоперскую деятельность.

Региональные различия. Сегодня свободных квартир в стране почти на 40 процентов меньше, чем пять лет назад. Но при этом различия между регионами могут быть очень значительны. В Центральной Швейцарии, Граубюндене, Шаффхаузене и Аргау число пустующих квартир за пять лет сократилось более чем наполовину. В противоположность общей тенденции в кантоне Юра (Jura) свободного жилья стало заметно больше. В Базеле-городском (Basel-Stadt) ситуация остаётся относительно стабильной.

Кантоны с наибольшим дефицитом жилья.
Кантоны с наибольшим дефицитом жилья.

Исход из городов. «Сельская местность постепенно становятся весьма многолюдной», — отметил Донато Сконьямильо в интервью телеканалу SRF. В городах свободных квартир почти не осталось, так что в последние годы люди стали всё чаще переезжать в регионы. Именно этим объясняется, почему в Аргау, Шаффхаузене и кантонах Центральной Швейцарии так резко сократилось предложение на рынке жилья. А вот кантон Юра сталкивается с иными, структурными проблемами: природа там красивая, но многие квартиры расположены слишком далеко от рабочих мест и крупных городских центров.

