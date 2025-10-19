Как французские «гуглеры» бесчинствовали в Швейцарии

Вторгшиеся в 1375 году в Швейцарию «гуглеры» причинили стране немало вреда (символическое изображение). Keystone / Davide Agosta

Мятеж вооружённых наёмников — феномен далеко не новый. Швейцария в период раннего Средневековья сталкивалась с ним постоянно. Но злодеяния так называемых «гуглеров» (Gugler) запомнились ей особенно — память о них жива до сих пор. И, нет, никакого отношения к интернет-поисковику Google они, разумеется, не имеют.

Ровно 650 лет назад, в 1375 году, со стороны Франции на территорию Швейцарского плоскогорья вторгся отряд наёмников, вошедший в историю как «гуглеры» (Gugler). Перейдя через горы Юры, они принялись опустошать земли, расположенные между рекой Лиммат и Невшательским озером. Как раз в ту пору многие поселения в том регионе просто исчезли с исторической карты. Однако какую роль при этом сыграли эти разбойники в военной форме? Степень их ответственности за причиненный ущерб остаётся предметом научных дискуссий.

Нападение в декабре 1375 года бернцев на монастырь города Фраубруннен (кантон Золотурн), в котором укрылись «гуглеры». Иллюстрация 1485 года из «Хроники Дибольда Шиллинга фон Шпица» (Diebold Schillings Spiezer Chronik). Wikimedia Commons / Excommunicato / Университет Фрибура

Французские наёмники «гуглеры» появились в Швейцарии вовсе не случайно. Это было время так называемой Столетней войны, в ходе которой периодически заключались длительные перемирия. В такие спокойные промежутки времени важно было не допустить, чтобы наемные солдаты, нанятые Парижем и сидящие «без дела», вдруг повернули оружие самого короля Франции. «Таким образом (натравливая их на соседние страны) король держал их в тонусе», — объясняет Пауль Бюлер (Paul Bühler), теолог и любитель-историк из города Биберист (кантон Золотурн), посвятивший изучению истории «гуглеров» много лет.

Во главе отряда «гуглеров» стоял граф Ингельрам де Куси (Ingelram de Coucy, 1339–1397). Он намеревался силой завладеть наследством, которое его мать, Катерина Габсбургская (Katharina von Habsburg), как он считал, так никогда и не получила. А в это наследство должны были бы входить города Аарау, Ленцбург, Бремгартен (сегодня в составе кантона Аргау), а также Зурзее и Виллизау (сегодня в составе швейцарского кантона Люцерн). Однако из-за династических споров эти земли ей так, якобы, и не достались. В декабре 1375 года «безработные» наёмники выступили в поход, чтобы захватить то, что Ингельрам считал по праву принадлежащим его роду.

Памятник в городе Фраубруннен (кантон Берн, слева) напоминает о бернцах, павших в бою с «гуглерами» в 1375 году. Wikimedia Commons / Alfred Weyeneth

По дороге они занимались грабежом и насилием, разоряя и сжигая попавшиеся им пути города и деревни. Но вот, например, Ленцбург был подожжён вовсе не ими, а самими Габсбургами, которые не хотели, чтобы он достался «гуглерам». Нашествие продолжалось около месяца. Швейцарцы трижды атаковали оккупантов и в конце концов вынудили их вернуться во Францию. Решающее поражение наёмники-«гуглеры» потерпели на Рождество 1375 года под городом Буттишольц (Buttisholz) от войск, собранными в регионе Энтлебух. Потом их остатки добили бернцы у города Фраубруннен. В память об этих боях во Фраубруннене до сих пор стоит скромный памятник.

Так мог выглядеть город Альтрой (Altreu) в 1300 году. Городок с мостом через реку Ааре (показан белым цветом) полностью исчез с лица земли и сегодня Альтрой — это всего лишь незначительная деревушка. zvg / Археологическая служба кантона Золотурн

В итоге «гуглеры» были изгнаны из Швейцарии, но ущерб, который был ими нанесён, оказался огромен. «Множество населённых пунктов исчезло в то время с исторической карты», — отмечает Пауль Бюлер. В кантоне Золотурн это были, например, городки Альтрой и Фридау или деревни Вальдкирх и Бьенкен под Энзингеном, Ведельсвиль и Гуцвиль у Золотурна, Бюцинген у Люсслингена или Гюнникхофен у Лютеркофена. Но действительно ли именно «гуглеры» уничтожили все эти поселения? Пауль Бюлер напоминает: «Это было время, когда в стране свирепствовала чума. Страна находилась в состоянии экономического упадка. Так что некоторые деревни могли быть покинуты ещё до нашествия «гуглеров».

Замок Ленцбург и сегодня возвышается над одноименном городом. Именно в нем и укрылись Габсбурги от разбоя, творимого «гуглерами» в Швейцарии. Keystone / Gaetan Bally

Исторические источники даже спустя 650 лет все ещё не дают никаких однозначных ответов. Даже численность отряда «гуглеров» остаётся неясной: были ли это 40 тысяч человек, 20 тысяч или гораздо меньше? Скептически настроены и археологи кантона Золотурн. Так, говоря о сгоревшем городке Альтрой, они указывают: «Археологическими методами здесь в самом деле фиксируется катастрофический пожар. Но приписывать его однозначно «гуглерам» нельзя». Возможно, совсем даже не все исчезнувшие тогда деревни стали их жертвами. Но в том, что в конце 1375 года они оставили после себя глубокие следы насилия и разорения, в этом сомнений нет никаких.

Теолог и любитель-историк Пауль Бюлер (Paul Bühler) подробно исследовал тему вторжения «гуглеров». В связи со 650-летием тех событий он подготовил цикл лекций на эту тему. SRF / Marco Jaggi

Кстати, прозвище «гуглеры» не имеет никакого отношения к интернет-поисковику Google. В средневерхненемецком языке слово gugel обозначало капюшон, который солдаты надевали под свой шлем. Отсюда и название. Любопытно, что именно это слово, по одной из версий, позже дало имя и знаменитому пирогу GugelhupfВнешняя ссылка — его форма напоминала тот самый капюшон.

В средневерхненемецком языке слово gugel обозначало капюшон, который солдаты надевали под свой шлем. Wikimedia Commons / Pharos / Metropolitan Museum of Art

Бросается в глаза и сходство со славянским словом «кукольВнешняя ссылка», также означавшим головной убор, но прямая научно подтверждённая связь здесь пока не установлена. Вероятнее всего, это параллельные слова из разных языковых семей, выросшие на общей индоевропейской основе. Хотя перевести понятие «гуглеры» как «кукольники» с ударением на о было бы, согласитесь, довольно забавно.

