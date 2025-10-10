Из истории швейцарского франка: почему он так называется?

«Швейцария не стремилась создать нечто грандиозное, совершенно новое и независимое от внешнего окружения. Напротив, она сознательно хотела опереться на одну из ведущих валютных систем того времени». Keystone / Ennio Leanza

В начале 19 века в Швейцарии в сфере денежного обращения царил настоящий хаос. В обороте находились сотни разных видов монет. Это объяснялось тем, что кантоны тогда оставались суверенными государственными образованиями, а единого федеративного государства ещё не существовало. На кантональных границах приходилось платить таможенные пошлины.

Кроме того, в это трудно поверить, но в крошечной Швейцарии существовало 14 разных часовых поясов. Измерения проводились при помощи самых разных, в зависимости от региона, систем мер и весов. И расплачивались в стране за товары и услуги не только десятками кантональных монет, но и австрийскими, итальянскими, французскими и немецкими денежными знаками. Как отмечает профессор экономики и знаток истории швейцарского франка Эрнст Бальтенспергер (Ernst Baltensperger) в интервью телеканалу SRF, деловым людям и торговцам приходилось преодолевать очень большие сложности.

«Среди монет попадалась и, как говорится, твердая валюта. Но были и такие, качество которых вызывало сомнения, особенно среди мелких номиналов. Часто реальное содержание драгоценного металла в той или иной монете не соответствовало выбитой на ней стоимости». Другими словами, продавец, получая оплату, никогда не мог быть уверен, какие монеты попали ему в руки, хорошие или плохие, и насколько адекватной была произведенная оплата. Первую попытку навести порядок предпринял Наполеон Бонапарт.

В 1798 году его войска вторглись на территорию нынешней Швейцарии. Наполеон хотел, чтобы и в Швейцарии тоже существовала только одна валюта, выпускаемая неким единым центральным финансовым органом. Эту валюту Наполеон назвал франком — по образцу французского франка. Однако уже в 1803 году, всего через пять лет, краткая история франка на территории Швейцарии завершилась вместе с Актом о посредничестве, с исчезновением профранцузской Гельветической унитарной республики и с возвращением кантонам прав суверенной автономии. Вместе с ней кантоны получили и право снова начать чеканить свои монеты.

«Гельветическая республика и попытка ввести единую национальную валюту потерпели крах, вероятнее всего потому, что эти реформы были принесены в страну на штыках иностранных оккупантов», — считает Эрнст Бальтенспергер. Пятилетнего существования Гельветической республики оказалось слишком мало для того, чтобы изъять из обращения все старые монеты и, главное, успеть отчеканить достаточное количество новых франков. Так наполеоновский франк снова растворился в денежном хаосе. Отдельные кантоны в дальнейшем начали чеканить свои собственные франки, другие же ориентировались, например, на немецкие гульдены.

В 1860 году Швейцария изменила свое законодательство и разрешила чеканить франки с содержанием золота. Так родился современный швейцарский франк, состояший из 100 раппен / сантимов. SRF

С образованием в 1848 году в Швейцарии единого существующего и поныне федеративного государства всё громче зазвучали требования навести порядок и в сфере денежного обращения. Всем было ясно: необходимо отменить нелогичные и разорительные таможенные пошлины, взимаемые на границах между кантонами, унифицировать в стране счет времени и ввести единую валюту. Спорным оставался лишь вопрос, как её назвать и на какую иностранную валюту она должна была ориентироваться.

Почему франк называется франком

«Швейцария не стремилась создать нечто грандиозное, совершенно новое и независимое. Напротив, она сознательно хотела опереться на одну из ведущих валютных систем того времени», — говорит Эрнст Бальтенспергер. По его словам, у страны в силу её географического положения было только два реальных варианта: взять за образец либо французский франк, либо южно-германский гульден. В пользу франка сыграло то обстоятельство, что именно французская валюта тогда имела гораздо большее международное значение и отличалась особой стабильностью.

Поэтому один швейцарский франк, так же, как и французский, соответствовал 4,5 грамма серебра. Пятифранковая монета (так называемый «фюнфлибер») полностью совпадала с французским экю и по весу, и по внешнему виду. Причём значительную часть первых франков чеканили даже не в Швейцарии, а в Париже. Однако особого восторга от появления собственной валюты поначалу не было: многие и дальше предпочитали рассчитываться иностранными монетами. Причина крылась в используемом металле. Франция в зависимости от рыночной ситуации чеканила монеты то из золота, то из серебра, тогда как Швейцария сделала ставку исключительно на серебро. И этот разнобой вскоре стал серьёзной проблемой.

В 1850-е годы цена серебра по сравнению с золотом резко выросла. Расплачиваться франками становилось невыгодно: их чаще просто переплавляли ради самого серебра, а собственно номинал не играл уже былого значения. Как говорит Эрнст Бальтенспергер, швейцарский франк пережил «неудачный старт, что поставило Швейцарию в трудное положение. Если бы страна приняла решение и дальше использовать серебряную валюту, она бы просто не смогла удерживать паритет швейцарского франка с французским». Поэтому в 1860 году Швейцария изменила свое законодательство и разрешила чеканить франки на основе золота.

До Первой мировой войны швейцарский франк оставался напрямую привязан к французскому. В межвоенный период валюты соседних стран сильно обесценились, но франк заметно укрепился. Чтобы удержать его курс во время Второй мировой войны Национальный банк Швейцарии закупал золото у нацистского режима. Это был шаг, который уже тогда вызывал резкую критику, и который остаётся предметом споров историков по сей день. В рамках Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов, а особенно после её краха в 1970-е годы, швейцарский франк постепенно становился всё сильнее и сильнее и сегодня он входит в число самых стабильных валют мира.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

