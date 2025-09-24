Argento, oro e confusione: i rocamboleschi inizi del franco svizzero

Keystone / Ennio Leanza

Oggi il franco svizzero è una delle valute più apprezzate e stabili e al mondo. Già Napoleone voleva introdurlo, ma all’epoca la popolazione elvetica non lo seguì.

All’inizio del XIX secolo, in Svizzera regna una vera e propria confusione monetaria. Circolano centinaia di tipi di monete. Questo è dovuto soprattutto al fatto che i Cantoni sono allora sovrani. Lo Stato federale non esiste ancora. Ai confini cantonali si devono pagare dazi. Nella piccola Svizzera ci sono 14 fusi orari diversi. Le unità di misura variano da regione a regione.

E si paga non solo con decine di monete dei Cantoni svizzeri, ma anche con denaro austriaco, italiano, francese e tedesco.

Secondo Ernst Baltensperger, professore emerito di economia politica ed esperto di franco, questa situazione era difficile e confusa per chi partecipava all’economia. “Tra le monete ce n’erano di molto solide. Ma ce n’erano anche di qualità discutibile, soprattutto tra quelle di piccolo taglio. Spesso il contenuto di metallo era inferiore al valore impresso.” In altre parole, un venditore al mercato, per esempio, non sapeva mai con certezza se stava ricevendo monete buone o meno buone.

Napoleone fallisce con il primo franco

Il primo tentativo di mettere ordine in questo caos lo fa Napoleone Bonaparte, quando nel 1798 invade l’attuale Svizzera con le sue truppe. Vuole che ci sia una sola valuta, emessa da un’unica autorità. La chiama franco, in riferimento al franco francese.

Ma questi sforzi falliscono già nel 1803, dopo appena cinque anni, come la maggior parte delle riforme della cosiddetta “Repubblica ElveticaCollegamento esterno“. La sovranità monetaria, cioè la competenza per l’emissione delle monete, torna ai Cantoni. “La Repubblica Elvetica e anche il tentativo di introdurre una valuta nazionale unitaria fallirono, probabilmente soprattutto perché vi si associava lo stigma del dominio straniero”, stima Ernst Baltensperger.

Desiderio di una valuta unitaria

I cinque anni di esistenza della Repubblica Elvetica sono inoltre troppo pochi per raccogliere tutte le vecchie monete e soprattutto per coniare abbastanza nuovi franchi. Così il franco di Napoleone scompare nuovamente nel caos monetario. Alcuni Cantoni coniano in seguito propri franchi, altri invece adottano, per esempio, il fiorino tedesco.

Con la fondazione dello Stato federale nel 1848, le richieste di maggiore ordine nel caos monetario svizzero si fanno sempre più forti. Alla fine, una larga maggioranza è d’accordo sul fatto che non solo i dazi tra i Cantoni debbano essere aboliti e i fusi orari unificati, ma che sia giunto il momento di avere una valuta unica. Resta però controverso il nome da darle e a quale valuta straniera debba ispirarsi.

Perché il franco si chiama franco

“Non si voleva creare qualcosa di grande, indipendente, completamente diverso dal contesto internazionale dell’epoca. Si voleva consapevolmente ispirarsi a uno dei principali sistemi monetari del tempo”, afferma Ernst Baltensperger. E per la Svizzera, per ragioni geografiche, le possibilità sono in realtà solo due: ispirarsi al franco francese o al fiorino della Germania meridionale.

A favore del franco francese pesava il fatto che all’epoca fosse la valuta più importante a livello internazionale, spiega Baltensperger. Il franco francese era infatti una moneta molto stabile.

Il 1850 è l’anno di nascita del franco svizzero. Quando queste monete furono introdotte, non era ancora chiaro quanto sarebbe diventata forte questa valuta. Klaus Ammann, SRF

Così il franco svizzero viene definito esattamente come il franco francese, cioè come equivalente di 4,5 grammi d’argento. Il cinque franchi corrisponde esattamente all’écu (scudo) del franco francese, anche visivamente. Gran parte dei primi franchi non viene coniata in Svizzera, bensì a Parigi.

Un inizio difficile

Ma l’entusiasmo per la nuova valuta è inizialmente limitato. Molte persone preferiscono pagare con monete straniere piuttosto che con franchi. Questo dipende dal metallo utilizzato per la coniazione. La Francia, a seconda del prezzo di mercato, conia le sue monete in oro o in argento. La Svizzera invece punta esclusivamente sull’argento. E questo diventa un problema.

Poiché negli anni 1850, subito dopo l’introduzione del franco, il prezzo dell’argento aumenta notevolmente rispetto a quello dell’oro, conviene di più reimpiegare direttamente l’argento contenuto nei franchi. Ernst Baltensperger parla di un avvio fallimentare.

“La Svizzera si trovò in difficoltà. Se fosse rimasta fedele alla moneta d’argento, non avrebbe più potuto mantenere il franco svizzero alla pari con il franco francese.” Nel 1860 la Svizzera modifica la propria legislazione e consente anche franchi svizzeri con una componente in oro.

Fino alla Prima guerra mondiale, il franco resta quindi direttamente legato al franco francese. Nel periodo tra le due guerre, le valute dei Paesi vicini perdono valore. Il franco si rafforza. Anche per mantenere stabile questo valore, la Banca nazionale acquista oro dal regime di Hitler durante la Seconda guerra mondiale, un’azione che all’epoca e ancora oggi suscita critiche.

Con il sistema dei tassi di cambio di Bretton Woods e soprattutto dopo il suo crollo negli anni Settanta, il franco diventa sempre più forte. Oggi è tra le valute più stabili al mondo.

