Учёные впервые представили полный атлас древнеримских дорог

Новые данные помогают осознать весь масштаб дорожной сети, созданной древними римлянами. Itiner-e: the digital atlas of ancient roads © 2024 by Brughmans, Pažout, de Soto and Bjerregaard Vahlstrup

Поговорка о том, что «все дороги ведут в Рим» известна каждому — но где именно были проложены эти самые «все дороги»? Учёные впервые составили первый самый полный атлас дорожной сети Римской империи, нанеся на карту около 300 000 километров дорожных маршрутов. Особый цифровой атлас Itiner-e объединил в единую систему все известные на сегодняшний день археологические данные.

«На базе этого порталаВнешняя ссылка собрано всё, что только известно о географических локациях, связанных с археологическими проектами по исследованию истории римской дорожной сети — плюс к этим данным добавлены спутниковые снимки и топографические карты, на которых отмечена вероятная трассировка римских дорог в привязке к современным ландшафтам».

Об этом в воскресном эфире новостной телепрограммы, выходящей на франкоязычном швейцарском общественном канале RTS, рассказал Том Брюгманс (Tom Brughmans), доцент археологии Университета Орхуса (Aarhus Universitet) в Дании и один из руководителей проекта.

«Наша работа показала, что римская дорожная сеть была значительно протяжённее, чем считалось ранее», — добавил он. Команда ученых под его руководством дополнительно выявила примерно 100 000 километров римских дорог. Некоторые нанесённые на карту маршруты никогда прежде не документировались; другие теперь отображены с большей точностью — например, тропы, которые на самом деле зигзагами поднимаются к горному перевалу, тогда как на старых картах они изображались прямыми линиями.

Инструмент, созданный для всех

Цифровой инструмент Itiner-e находится в открытом доступе, им может воспользоваться любой желающий увидеть, где конкретно проходили римские дороги. Несколько из этих маршрутов пересекали территорию современной франкоязычной Швейцарии, частности, в регионе нынешней Лозанны: одна из римских дорого была проложена рядом с современным Римским музеем в городе Види (Vidy). Согласно данным платформы Itiner-e, в этом регионе Швейцарии дорожная сеть была создана построена при императоре Клавдии в 47 году н. э.

Цифровой инструмент Itiner-e выявил дополнительно ещё около 100 000 километров римских дорог, так что теперь их общая протяжённость составляет примерно 300 000 километров. Itiner-e: the digital atlas of ancient roads © 2024 by Brughmans, Pažout, de Soto and Bjerregaard Vahlstrup

«Главная дорога, пересекавшая регион римского поселения Лузонна (Lousonna), называлась Decumanus maximus, она была проложена с востока на запад, по ней можно было добраться к важнейшим постройкам, включая храм», — рассказывает Карин Мейлан (Karine Meylan), директор «Римского музея Лозанна—Види» (Musée romain de Lausanne-VidyВнешняя ссылка).

«Для Империи эта дорожная сеть имела ключевое значение, она обеспечивала политический и военный контроль над подчиненными территориями и способствовала культурному обмену (между разными частями Римской империи). Здесь, в Лузонне, например, отмечены свидетельства культа египетской богини Исиды — а это стало возможным только благодаря транспортной мобильности, которую обеспечивала эта дорожная система», — уточняет Карин Мейлан.

На карте оранжевым цветом показаны римские дороги в районе римского поселения Lousonna, находившегося на месте современной Лозанны. Itiner-e: the digital atlas of ancient roads © 2024 by Brughmans, Pažout, de Soto and Bjerregaard Vahlstrup

Атлас Itiner-e помогает исследователям изучать историю римской экономики, структуру распространения, в результате перемещения масс людей, болезней и эпидемий, а также прослеживать маршруты миграции германских племён — как раз эта миграция и запустила процессы, приведшие в итоге к падению Западной Римской империи. Проект не завершен, он развивается и совершенствуется.

«Множество известных нам римских поселений пока ещё не привязаны к уже картографированной сети дорог, а это значит, что нас еще ожидают новые находки, причем многие из этих ещё неоткрытых маршрутов могут быть обнаружены в том числе и в Швейцарии», — отмечает Том Брюгманс. «В регионе Лузонны археологи только что идентифицировали два новых участка римской дороги. Они пока не внесены в систему, но вскоре могут появиться на этой постоянно актуализируемой цифровой карте», — добавляет Карин Мейлан. Атлас Itiner-e открывает нам уникальное окно в прошлое, способное помочь нам глубже понимать историю европейского континента.

