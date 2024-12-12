В 2025 году Швейцария возглавит Совет ООН по правам человека
Швейцарский дипломат в ранге посла Юрг Лаубер был избран Советом ООН по правам человека в качестве его председателя на 2025 год.
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Швейцария впервые возглавит Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), базирующуюся в Женеве организацию, роль которой заключается в продвижении и защите прав человека. В своей первой речи на заседании Совета в понедельник 9 декабря 2024 года сразу после своего избрания Юрг Лаубер подчеркнул, что он представляет «многоязычную, поликонфессиональную, многокультурную страну, глубоко приверженную демократическим ценностям, а также диалогу и достижению решений на основе консенсуса».
Юргу Лауберу 61 год, он профессиональный карьерный дипломат, накопивший многолетний опыт работы в области многосторонней международной дипломатии, в настоящее время замещает должность посла Швейцарии при ООН в Женеве. На должности председателя СПЧ ООН он будет оставаться в течение всего 2025 года.
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Россия останется за бортом СПЧ ООН
Среди его предыдущих должностей — Постоянный представитель Швейцарии при ООН в Нью-Йорке (с 2015 по 2020 год), и руководитель аппарата Председателя Международного уголовного суда в Гааге (Chef de Cabinet to the President of the International Criminal Court). Принимал участие в миротворческих миссиях в Намибии и Корее. Юрг Лаубер возглавит СПЧ ООН в, мягко говоря, непростое время. Совет сталкивается с многочисленными проблемами, включая критику его «политизации». Осложняет ситуацию соперничество между такими крупными державами, как США и Китай, агрессия России в Украине, а также сложная ситуация на Ближнем Востоке.
Кроме того, Совет сталкивается с финансовыми трудностями, что может негативно сказаться на его способности работать эффективно и оперативно. В связи с переизбранием Дональда Трампа в качестве президента США в среде членов СПЧ ООН увеличивается обеспокоенность по поводу возможного решения США дополнительно сократить свой финансовый вклад в бюджет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В 2018 году при предыдущей администрации Дональда Трампа году США вышли из Совета, ссылаясь на его «хроническую предвзятость по отношению к Израилю».
США вновь вошли в состав Совета в 2022–2024 годах при администрации Джо Байдена. Пока Д. Трамп никак не комментировал вопрос о финансовом вкладе США в бюджет ООН. Напомним также, что 7 апреля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека (СПЧ) в связи с сообщениями о грубых и систематических нарушениях прав человека российскими военнослужащими в Украине. За это решение проголосовали 93 страны, против — 24, воздержались — 58. В ответ на это Россия объявила о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ с 7 апреля 2022 года.
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Дипломатическая изоляция России и Женева Международная
В октябре 2023 года Россия предприняла попытку вернуться в Совет по правам человека ООН, однако ее заявка не была поддержана Генеральной Ассамблеей. Два вакантных места от Восточной Европы заняли Болгария и Албания. Таким образом, на данный момент Россия не является членом Совета ООН по правам человека. Критике со стороны Совета подвергалась и Швейцария, ее обвиняли в так называемом «системном расизме». Швейцария стремится активно участвовать в работе Совета по правам человека, в октябре 2024 года она была избрана в СПЧ на период с 2025 по 2027 год. Работая в СПЧ ООН Берн намерен сосредоточиться на таких вопросах, как отмена смертной казни, запрет пыток, поощрение свободы слова, защита прав меньшинств и женщин.
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Война в Украине и Совет по правам человека ООН
Ранее Швейцария работала в Совете с 2006 по 2009, с 2010 по 2013 и с 2016 по 2018 год. Юрг Лаубер был выдвинут на должность председателя Совета по правам человека в соответствии с системой географической ротации: президент на 2025 год должен был быть избран из группы стран Западной Европы (WEOG). Юрг Лаубер был единственным кандидатом от этой группы. Председатель отвечает за надлежащее ведение заседаний СПЧ, предлагает кандидатов на должности спецдокладчиков, назначает экспертов. В настоящее время председателем Совета по правам человека является посол Марокко Омар Знибер. Юрг Лаубер займет эту должность в январе 2025 года.
Русскоязычная оригинальная версия подготовлена, проверена и адаптирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
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