Пожары в консульствах в Женеве стали предметом следствия

Первый пожар, как позже сообщала со ссылкой на пожарных популярная газета 20 Minuten, вспыхнул 13 августа 2024 года в представительстве Алжира при ООН. Огонь был замечен посреди ночи, загорелась кухня на втором этаже. Пострадавших не было, двух человек пришлось эвакуировать. Генеральное консульство Алжира в Женеве подтвердило эти факты в пресс-релизе, опубликованном им на следующий день: «Этот пожар нанес лишь ограниченный материальный ущерб». На запрос радиоканала RTS генеральное консульство Алжира отвечать не стало и от комментариев воздержалось.

Сутками позже, также среди ночи 15 августа, загорелось французское генеральное консульство, расположенное недалеко от старого города Женевы. «К счастью, повреждения и тут были поверхностными и минимальными. В здании никого не было», — рассказал радио RTS французский консул Клеман Леклерк (Clément Leclerc). «У нас есть основания полагать, что этот пожар был устроен преднамеренно», — сказал Клеман Леклерк, добавив, что никаких угроз он заранее не получал.

