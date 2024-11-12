Пожары в консульствах в Женеве стали предметом следствия
Летом 2024 года эти два пожара вызвали в Женеве настоящий переполох: горели здания представительств Франции и Алжира. И вот теперь Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело «в отношении неизвестных лиц» по факту умышленного поджога. Об этом сообщилиВнешняя ссылка швейцарские общественные телерадиоканалы RTS и SRF.
Первый пожар, как позже сообщала со ссылкой на пожарных популярная газета 20 Minuten, вспыхнул 13 августа 2024 года в представительстве Алжира при ООН. Огонь был замечен посреди ночи, загорелась кухня на втором этаже. Пострадавших не было, двух человек пришлось эвакуировать. Генеральное консульство Алжира в Женеве подтвердило эти факты в пресс-релизе, опубликованном им на следующий день: «Этот пожар нанес лишь ограниченный материальный ущерб». На запрос радиоканала RTS генеральное консульство Алжира отвечать не стало и от комментариев воздержалось.
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Сутками позже, также среди ночи 15 августа, загорелось французское генеральное консульство, расположенное недалеко от старого города Женевы. «К счастью, повреждения и тут были поверхностными и минимальными. В здании никого не было», — рассказал радио RTS французский консул Клеман Леклерк (Clément Leclerc). «У нас есть основания полагать, что этот пожар был устроен преднамеренно», — сказал Клеман Леклерк, добавив, что никаких угроз он заранее не получал.
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Министерство иностранных дел в Париже было проинформировано о случившемся. «С тех пор мы ужесточили меры безопасности, а женевские власти, со своей стороны, усилили охрану здания консульства», — подчеркнул Клеман Леклерк. Но не прошло и месяца, как то же самое французское консульство и находящийся там военный мемориал стали объектом нового акта вандализма.
Женевская прокуратура завела соответствующее дело и теперь передала его в Федеральную прокуратуру Швейцарии. В ответ на запрос она подтвердила телерадиоканалу RTS, что в настоящее время заведены два дела «в отношении неизвестных лиц в связи с умышленным поджогом, сопряженным с посягательством на жизнь других людей, и с нанесением материального ущерба». Также ведется разбирательство по делу об акте вандализма в отношении французского консульства. Как уточняет Федеральная прокуратура, расследование продолжается, будет проверяться и возможная связь между всеми этими событиями.
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