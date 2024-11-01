Президентские выборы в США: вернется ли Америка в Женеву?

Первое президентство Дональда Трампа характеризовалось его более чем ярко выраженным скепсисом по отношению к Женеве Международной и ее организациям, включая структуры ООН. EPA/JUSTIN LANE

Первое президентство Дональда Трампа характеризовалось его более чем ярко выраженным скепсисом по отношению к Женеве Международной и ее организациям, включая структуры ООН. Джо Байден громко пообещал, что Соединенные Штаты «вернутся к формату многосторонних дипломатических отношений», но его реальные действия не всегда совпадали с декларациями.

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Первое президентство Дональда Трампа характеризовалась более чем ярко выраженным скепсисом по отношению к Женеве Международной и ее организациям, включая структуры ООН. За четыре года своего пребывания в Белом доме с 2017 по 2021 год он не скрывал своих позиций и мнения: считая такие организации «предвзятыми», «неадекватными» и в целом противоречащими американским интересам, он, в частности, хлопнул дверью и ушел из Совета по правам человека, прекратил членство США во Всемирной организации здравоохранения — и это в разгар пандемии, — заблокировал и завел, по сути, в тупик работу Всемирной торговой организации.

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Джо Байден громко обещал, что Соединенные Штаты «вернутся к формату многосторонних дипломатических отношений», при этом он не только в самом деле снова начал принимать участие в работе ряда ключевых Деклараций и организаций, но и провел некоторых своих граждан на ключевые должности, включая должность главы Международного союза электросвязи. В 2021 году город Кальвина стал даже местом организации саммита на высшем уровне между Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Предполагалось, что эта встреча разрядит напряженные отношения между двумя странами, но все пошло иначе, и Россия все-таки начала агрессию против Украины. Но можно ли на основании всего этого сделать вывод о возвращении Соединенных Штатов к политике участия в структурах многосторонней международной дипломатии?

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Реальные действия Джо Байдена, как можно увидеть, не всегда совпадали с его декларациями. «Когда-то американские президенты действительно проявляли настоящий и, главное, деятельный энтузиазм по отношению к этим структурам, но это было уже очень давно. И вряд ли можно было бы сегодня утверждать, что администрация Джо Байдена так уж убежденно поддерживает Организацию Объединенных Наций», — говорит живущий в Женеве и знающий ее как свои пять пальцев швейцарско-американский политолог Дэниел Уорнер.

В 2021 году город Кальвина стал даже местом организации саммита на высшем уровне между Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Предполагалось, что эта встреча разрядит напряженные отношения между двумя странами, но все пошло иначе, и Россия все-таки начала агрессию против Украины. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Уже скоро, 5 ноября 2024 года американский народ придет на избирательные участки, чтобы решить судьбу президентских выборов. Кто возглавит важнейшую страну мира — республиканец Дональд Трамп или представительница демократов Камала Харрис, спешно выдвинутая вместо отказавшегося от борьбы престарелого и ослабевшего Дж. Байдена? Какими бы ни были результаты президентских выборов, они неизбежно и самым непосредственным образом затронут и Женеву Международную, второй по важности после Нью-Йорка центр деятельности Организации Объединенных Наций. Ясно также, что все равно, кто поселится в Овальном офисе, влияние Соединенных Штатов на процессы в Женеве останется очень значительным.

От Трампа до Байдена: «Америка прежде всего»

«Мы не должны отвлекаться на слова. Если присмотреться, разница в политике на женевском направлении между Дональдом Трампом и Джо Байденом была куда менее очевидной, чем можно было бы по подумать», — говорит Мартин Дахинден, замещавший с 2014 по 2019 год должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в США. «Дональд Трамп со своим лозунгом «Америка прежде всего» никогда и не скрывал своего сугубо «шкурного» подхода к отношениям между Соединенными Штатами и остальным миром. И Байден не очень-то и дистанцировался потом от такого курса. Его администрация продолжала действовать в прежнем духе, например, блокируя назначение новых судей в Апелляционный орган (Appellate Body) Всемирной торговой организации ВТО, отвечающий за разрешение межгосударственных торговых споров.

Российский посол Геннадий Гатилов выступает с речью в Совете по правам человека в 2022 году. Сейчас Россия исключена из СПЧ, но она все еще может участвовать в его работе в качестве наблюдателя. © Keystone / Martial Trezzini

В результате значение ВТО постепенно сходит на нет, а все потому, что, по мнению Вашингтона, решения этой организации угрожают его суверенитету. Повысив таможенные пошлины на некоторые импортируемые из Китая виды промышленной продукции, Джо Байден вполне остался в рамках курса, начатого Дональдом Трампом». «Мы не должны забывать, что США — это прежде всего национальное государство, которое преследует свои собственные интересы, интересы же остального мира находятся для него на втором плане, если только они не совпадают с его собственными», — отмечает Юсси Ханхимяки, профессор кафедры Истории международных отношений Института международных исследований и развития (IHEID) в Женеве.

Потеря влияния

В вопросах обеспечения мира и безопасности администрация Джо Байдена, равно как и администрация его предшественника, в основном обходит Организацию Объединенных Наций стороной. Соединенные Штаты неоднократно накладывали вето на резолюции Совета Безопасности, призывающие к прекращению огня в Газе, предпочитая вести свою собственную политику вне органов и структур ООН, наверное, потому, что (и опрошенные нами эксперты подтверждают это) Соединенные Штаты уже не пользуются таким уж заметным влиянием в многосторонних органах ООН, как раньше. Но это, похоже, особо не беспокоит ни Трампа, ни Харрис.

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По словам Д. Уорнера, так называемый Глобальный Юг возмущен безоговорочной поддержкой администрацией Джо Байдена Израиля, равно как и нападками Биньямина Нетаньяху на ООН и на ее Генерального секретаря. «ООН испытывает финансовые трудности, ей грозит потеря легитимности, но при этом США давно уже не демонстрируют былой поддержки этой организации, скорее даже наоборот». Юсси Ханхимяки предупреждает, что отказ Соединенных Штатов реально и в полном объеме вернуться в систему ООН, безусловно, будет иметь самые пагубные последствия как для организации в целом, так и для ее структур, расположенных в Женеве.

«Вашингтон — очень важный игрок во всей системе ООН, хотя при этом он и остается одним из самых острых её критиков. Бездействие США или даже действия, направленные против ООН, обрекут ее на окончательную потерю своей эффективности». И в самом деле, Соединенные Штаты не только всегда были одним из главных инициаторов создания мировых структур многосторонней дипломатии новейшего времени, и Лиги Наций, и ООН, но они и сейчас ещё остаются крупнейшим донором ооновских структур. В 2023 году вклад этой страны в бюджет ООН составит долю в 28%. Германия, для сравнения, вносит 12% бюджета, по 5% отчисляют Япония и Китай. В прошлом году агентства ООН в Женеве пережили беспрецедентный финансовый кризис, Дворец Наций в Женеве пришлось даже временно закрыть, чтобы сэкономить деньги.

Внешний контент

Тем не менее ряд незападных государств приветствовали бы такой мировой порядок, в рамках которого американское влияние было бы сведено до минимума. Недавно именно эти страны и собрались на саммит БРИКС в российской Казани. Собственно, даже и без деклараций этого саммита видно невооруженным взглядом, что, например, вакуум, созданный уходом Соединенных Штатов из Совета по правам человека, быстро заполнил Китай, который получил возможность начать продвигать свое собственное видение и понимание прав человека, добившись принятия нескольких соответствующих резолюций.

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«Было бы правильно, если бы Организация Объединенных Наций не зависела в такой степени только от одного государства. Но при этом если место США займет Китай, то для системы ООН это не будет такой уж хорошей новостью, при этом, конечно, было бы неплохо, если бы голоса, которые традиционно не были слышны, стали бы более заметными», — так и не приходит к какому-то четкому выводу Юсси Ханхимяки.

Трамп против Харрис

До выборов осталось всего несколько дней, пока не понятно, у кого из кандидатов более предпочтительные шансы на победу, их внешнеполитические приоритеты пока остаются размытыми, в том числе, что касается и поддержки Украины. «Постепенные изменения в этой области произойти могут, но какого-то резкого перелома я не ожидаю», — говорит Мартин Дахинден. По его мнению, «внешняя политика новой администрации будет зависеть и от того, каким курсом пойдут Россия и Китай. Во внешней политике США преемственность всегда играла очень важную роль, но мы не должны забывать, что и Конгресс в том, что касается формирования основ внешнеполитического курса страны, играет роль не менее важную».

Какими бы ни были результаты президентских выборов, они неизбежно и самым непосредственным образом затронут и Женеву Международную, второй по важности после Нью-Йорка центр деятельности Организации Объединенных Наций. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

В самом деле, 5 ноября будут переизбрано и большинство американского депутатского корпуса. На кону — треть мест в Сенате (преимущественно демократическом) и все места в Палате представителей (преимущественно республиканском). И итоги этих выборов окажут на следующего жителя Белого дома самое непосредственное влияние. «Очень трудно предугадать, что будет делать Дональд Трамп. Не исключено, что он снова выступит против принципов многосторонней дипломатии. Вполне вероятно, что этим курсом он пойдет даже еще более непреклонно и радикально, чем в первое свое президентство, хотя, конечно, об этом сейчас думать очень не хотелось бы», — говорит Дэниел Уорнер. Что же касается Камалы Харрис, то все опрошенные нами эксперты говорят, что пока трудно сказать, какими реально будут ее внешнеполитические приоритеты. Впрочем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что поначалу слишком сильно отклоняться от приоритетов Джо Байдена она не будет, в том числе и в том, что касается поддержки Украины.

Франкоязычная оригинальная версия отредактирована Вирджини Манжан, русскоязычная оригинальная версия подготовлена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / ап.