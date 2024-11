Presidenziali USA, Washington si sta allontanando dalla Ginevra internazionale?

Durante il suo primo mandato, Donald Trump non ha nascosto il suo disprezzo per il multilateralismo, in particolare ritirandosi da diversi organismi e trattati delle Nazioni Unite. KEYSTONE

Durante il suo primo mandato, Donald Trump aveva stravolto l’architettura delle organizzazioni internazionali di Ginevra, ritirandosi in particolare da alcune di esse. Il suo successore, Joe Biden, ha promesso che gli Stati Uniti sarebbero tornati a partecipare agli affari multilaterali, ma le promesse non sono sempre state seguite dai fatti.

La Ginevra internazionale ha un ricordo amaro del primo mandato di Donald Trump. Durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca, dal 2017 al 2021, il repubblicano aveva sferrato una serie di attacchi al sistema multilaterale. Ritenendoli “parziali”, “inadeguati” e in generale contrari agli interessi statunitensi, l’ex presidente aveva in particolare sbattuto la porta del Consiglio per i diritti umani, si era ritirato dall’Organizzazione mondiale della sanità nel bel mezzo di una pandemia e aveva creato una situazione di stallo all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Il suo successore, Joe Biden, si è affrettato a promettere che gli Stati Uniti sarebbero tornati al multilateralismo. Il democratico non si è accontentato di ripristinare diversi trattati e organismi abbandonati durante l’era Trump. A Ginevra, la sua amministrazione ha intrapreso diverse campagne, riuscendo a far eleggere diversi statunitensi in posti chiave, come il capo dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Nel 2021, la città di Calvino si è persino aggiudicata l’organizzazione di un incontro tra Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin, che avrebbe dovuto allentare le tensioni tra i due Paesi.

I presidenti di Stati Uniti e Russia sono accompagnati dai rispettivi capi della diplomazia nel loro ultimo incontro faccia a faccia a Ginevra il 16 giugno 2024 KEYSTONE

Tuttavia, questi grandi gesti non sono sufficienti a convincere gli osservatori sul campo del totale impegno degli Stati Uniti nei confronti del multilateralismo. Infatti, al di là dei grandi annunci, Joe Biden non ha sempre sostenuto questi organismi creati all’indomani della Seconda guerra mondiale.

“Sono anni che un presidente statunitense non mostra un vero entusiasmo per il sistema multilaterale”, afferma Daniel Warner, politologo svizzero-americano residente a Ginevra. “E anche se sappiamo che Donald Trump è diametralmente opposto, non abbiamo visto alcun grande impulso a favore delle Nazioni Unite da parte dell’amministrazione Biden”.

Il 5 novembre il popolo statunitense si recherà alle urne per decidere chi tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris succederà a Joe Biden. Una scelta che avrà inevitabilmente conseguenze sulla Ginevra internazionale, seconda sede delle Nazioni Unite dopo New York. L’influenza degli Stati Uniti rimane forte.

Nessuno dei due candidati ha fatto del multilateralismo un tema centrale della propria campagna. E c’è ragione di credere che se Kamala Harris dovesse vincere, seguirebbe le orme del suo predecessore, mentre Donald Trump continuerebbe a percorrere il cammino del suo primo mandato.

Da Trump a Biden: “America First”

“Non dovremmo farci distrarre dalle parole. Se si guarda bene, i cambiamenti di politica tra Donald Trump e Joe Biden sono stati meno marcati di quanto si possa pensare”, afferma Martin Dahinden, già ambasciatore svizzero negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2019. “Non ci sono stati stravolgimenti tra le due amministrazioni”.

Con il suo slogan “America first”, Donald Trump non ha mai nascosto il suo approccio transazionale alle relazioni tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Un modo di concepire la diplomazia dal quale nemmeno Joe Biden ha mai preso veramente le distanze.

Come il suo predecessore, l’amministrazione Biden continua a bloccare la nomina di nuovi giudici per l’Organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio, rendendo obsoleta questa istanza che ha il compito di dirimere le controversie commerciali tra gli Stati. Secondo Washington, le decisioni dell’OMC minacciano la sovranità del Paese. Joe Biden ha inoltre seguito le orme di Donald Trump aumentando i dazi doganali su alcune importazioni dalla Cina, cosa che Pechino considera contraria alle regole dell’organizzazione con sede a Ginevra.

“Non dobbiamo dimenticare che gli USA sono uno Stato-nazione che ha a cuore i propri interessi, non quelli del resto del mondo. A meno che questi interessi non coincidano con i propri”, afferma Jussi Hanhimäki, professore di storia internazionale presso il Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) di Ginevra.

Perdita d’influenza

L’amministrazione di Joe Biden ha ampiamente aggirato le Nazioni Unite in materia di pace e sicurezza, come aveva fatto quella del suo predecessore. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ripetutamente posto il veto alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che chiedevano un cessate il fuoco a Gaza, preferendo condurre i propri negoziati al di fuori degli organismi delle Nazioni Unite.

Gli esperti che abbiamo intervistato concordano sul fatto che gli Stati Uniti non godono più della stessa influenza di un tempo negli organismi multilaterali. Questo non sembra preoccupare i due candidati e, secondo Daniel Warner, la situazione si è ulteriormente aggravata dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente.

Al Consiglio di Sicurezza di New York, i diplomatici statunitensi dell’amministrazione di Joe Biden hanno regolarmente posto il veto su risoluzioni riguardanti il Medio Oriente, come in questo caso durante una votazione sull’adesione della Palestina alle Nazioni Unite. KEYSTONE

Dall’ottobre 2023, il sostegno incondizionato dell’amministrazione di Joe Biden a Israele, nonostante le numerose vittime civili a Gaza e gli attacchi di Benyamin Netanyahu all’ONU e al suo segretario generale, ha irritato parte della comunità internazionale, in particolare i Paesi del Sud. “L’ONU è in preda a enormi difficoltà finanziarie, sta affrontando una crisi di legittimità e gli Stati Uniti non hanno mostrato il loro sostegno, anzi”, afferma il politologo.

Un disimpegno più marcato degli Stati Uniti dalla scena dell’ONU avrebbe certamente conseguenze dannose per l’organizzazione e i suoi organi con sede a Ginevra, avverte Jussi Hanhimäki. Gli USA sono un attore importante nel sistema delle Nazioni Unite, anche se sono uno dei suoi maggiori detrattori”, sottolinea. “Se il Paese diventa totalmente inattivo o contrario alle Nazioni Unite, sarà più difficile per l’organizzazione rimanere efficace”.

Un vuoto da colmare

Le elezioni statunitensi sono particolarmente importanti per il sistema multilaterale. Gli Stati Uniti non solo sono stati uno dei suoi principali promotori – dalla creazione della Società delle Nazioni a quella delle Nazioni Unite – ma sono anche il suo principale finanziatore.

Nel 2023, il contributo del Paese ha rappresentato circa un terzoCollegamento esterno (28%) delle entrate dell’ONU e delle sue agenzie. A titolo di paragone, la Germania ha versato il 12% e Giappone e Cina circa il 5%.

A dimostrazione dell’influenza dei finanziamenti statunitensi, l’anno scorso l’ONU ha attraversato una crisi di liquidità quando il Congresso ha bloccato parte dei suoi pagamenti. A Ginevra, il Palazzo delle Nazioni è stato temporaneamente chiuso per risparmiare.

Tuttavia, alcuni Stati non occidentali vedrebbero di buon occhio un ordine multilaterale più distaccato dall’influenza statunitense.

A Ginevra, il ritiro degli Stati Uniti dal Consiglio per i diritti umani ha creato un vuoto che la Cina ha prontamente colmato. Pechino ha avuto l’opportunità di proporre la propria visione dei diritti umani ed è riuscita a far adottare risoluzioni che hanno indebolito l’idea che i Paesi che violano i diritti umani debbano essere denunciati.

“Sarebbe bello se le Nazioni Unite non dipendessero da un solo Stato”, afferma Jussi Hanhimäki. “Ma se la Cina prende semplicemente il posto degli Stati Uniti, temo che non sarà una buona notizia per il sistema dell’ONU”, aggiunge. “D’altra parte, se le voci che tradizionalmente non sono state ascoltate venissero ascoltate, sarebbe un grande progresso”.

Trump vs Harris

A pochi giorni dalle urne, i candidati sono testa a testa nei sondaggi e le loro priorità in materia di politica estera sono ancora poco chiare.

“Potrebbero esserci cambiamenti graduali, ma non drammatici. Anche se sono ipotizzabili dichiarazioni importanti”, ritiene Martin Dahinden. A suo avviso, la politica estera della prossima amministrazione dipenderà soprattutto dall’impulso delle grandi potenze rivali, come Cina e Russia. “C’è molta continuità nella politica estera. E non dobbiamo dimenticare che negli Stati Uniti il Congresso svolge un ruolo importante”.

Il 5 novembre si rinnova anche la maggioranza dei seggi del Parlamento statunitense. Sono in gioco un terzo dei seggi del Senato (a prevalenza democratica) e tutti quelli della Camera dei Rappresentanti (a prevalenza repubblicana). Le maggioranze che emergeranno dalle urne avranno un impatto sul potere reale del prossimo inquilino della Casa Bianca.

Né il repubblicano Donald Trump né la democratica Kamala Harris hanno fatto della politica estera un tema chiave delle loro campagne. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Fonti diplomatiche britanniche citate da PoliticoCollegamento esterno temono che, se eletto, Donald Trump possa decidere di attaccare nuovamente il bilancio dell’ONU e delle sue agenzie. Durante il suo primo mandato, il repubblicano aveva tagliato i bilanci del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, del Programma delle Nazioni Unite per l’HIV/AIDS e dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA).

“È molto difficile sapere cosa farà Donald Trump”, afferma Daniel Warner. “È chiaro che si oppone violentemente al multilateralismo. Può fare peggio di quanto aveva fatto nel suo primo mandato? Immagino di sì, ma non oso pensarci”.

Per quanto riguarda Kamala Harris, gli esperti che abbiamo intervistato affermano che resta difficile sapere quali saranno le sue priorità in politica estera, ma ritengono che non si discosteranno troppo da quelle di Joe Biden.

“Le conseguenze di queste elezioni saranno più importanti per gli statunitensi che per chiunque altro”, sottolinea Jussi Hanhimäki. E di fronte alle difficoltà interne, la Ginevra internazionale rischia di passare in secondo piano. Forse come segno di disimpegno, di recente gli Stati Uniti non si sono candidati per la rielezione al Consiglio dei diritti umani.

