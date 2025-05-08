США замораживают гуманитарную помощь: под угрозой десятки программ

Работа агентства USAID в Эфиопии. В 2023 году его бюджет составлял 40 миллиардов долларов, а проекты охватывали более 100 стран. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

Массовая приостановка США программ оказания гуманитарной помощи уже приводит к реальным последствиям. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом маркировало начало процесса трансформации условий работы международных гуманитарных структур и организаций, но этот процесс начался задолго то Трампа.

10 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Масштабную атаку на Агентство США по международному развитию (USAID) Дональд Трамп начал сразу 20 января, в день своей инаугурации. Он обвинил руководство Агентства в «огромном мошенничестве» и назвал его представителей «радикальными левыми сумасшедшими», не представив при этом никаких доказательств. По его распоряжению большинство программ USAID — основного канала распределения американской гуманитарной помощи — были заморожены на период пересмотра условий работы данной структуры.

Позже, 10 марта 2025 года госсекретарь (глава МИД США) Марко Рубио заявил, что 83 % программ агентства будут закрыты окончательно и бесповоротно. Напомним, в 2023 году бюджет USAID составлял около 40 миллиардов долларов, деятельность Агентства охватывала более 100 стран. Таким образом, USAID отвечало более чем за половину всех расходов США на международную гуманитарную помощь, включая военную составляющую. Среди свёрнутых инициатив оказались продовольственная поддержка регионов Эфиопии, пострадавших от засухи и военно-политических конфликтов, а также программы охраны здоровья матери и ребёнка на Гаити.

Протест в Вашингтоне против закрытия агентства USAID. Решение вызвало потрясение в гуманитарной среде, которая почти на 40 % зависит от финансирования из США. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Резкое сворачивание деятельности USAID стало ударом по глобальному гуманитарному сектору, который, по оценкам, до 40 % финансируется за счёт США. И хотя точный масштаб уже проведённых и будущих сокращений оценить пока сложно, последствия ощущаются уже сейчас. Под угрозой оказались и учреждения системы ООН, получающие значительное финансирование либо через USAID, либо напрямую от Государственного департамента США (МИД). В их числе — Всемирная продовольственная программа (ВПП), Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ), Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), выход из которой вновь решила инициировать администрация Трампа.

Миллионы лишаются помощи, сектор на грани краха

Как предупреждает ООН, в одном только Афганистане более 9 миллионов человек могут остаться без медицинской помощи и элементарной защиты. Под вопросом находится и финансовая поддержка Украины, от которой в прошлом 2024 году зависел по меньшей мере один миллион человек. Истощается финансирование программ для суданских беженцев. Но от американских денег зависят не только агентства ООН. Многие гуманитарные НПО по всему миру уже свернули свои проекты после того, как администрация Трампа разорвала с ними контракты и соглашения о сотрудничестве.

«Сейчас нам приходится делать действительно тяжёлый выбор: какие проекты сохранить, какие закрыть, а какие — попытаться передать другим структурам, — говорит Эйлин Морроу (Eileen Morrow), директор ICVA, структуры, объединяющей гуманитарные НПО по всему миру. — А между тем даже уже и до этих бюджетных секвестров система едва держалась на ногах, миллионы людей уже тогда оставались без помощи». В итоге в Судане более полумиллиона человек лишатся регулярного доступа к продовольствию, в Йемене около 220 000 внутренних беженцев останутся без медицинской поддержки.

Внешний контент

«Это удар, сравнимый с ударом молнии, — говорит Вероник де Жоффруа (Véronique de Geoffroy), директор аналитического центра Groupe URD. — Мы стоим не просто перед трудностями, мы на краю бездны. Финансирование рушится буквально на глазах». Потрясение вызвали не только масштаб сокращений, но и стремительность темпов, что окончательно обрушило и без того хрупкую ситуацию в гуманитарном секторе. В конце февраля 2025 года Лондон объявил о сокращении свой гуманитарной помощи с 0,5 % до 0,3 % от ВВП. В марте Германия заявила о намерении отказаться от цели доведения объема гуманитарной помощи до 0,7 % от ВВП. За ними последовали Бельгия, Франция, Швеция и Швейцария, также урезав бюджеты международного сотрудничества.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, то это может привести к коллапсу даже в странах, которые пока считаются стабильными. Особенно тревожна ситуация в странах Африки, там каждое второе государство покрывает более 30 % расходов на здравоохранение за счёт внешней помощи. Последствия решений Дональда Трампа ощущают даже те, кто не зависит от американских денег. Например, организация «Врачи без границ» (MSF), финансируемая почти исключительно за счёт частных пожертвований, тоже сталкиваются со сложностями.

Гуманитарная помощь — на пределе возможностей

«Организация MSF не действует ведь в одиночку. Мы работаем в рамках экосистемы, которая уже функционирует на пределе возможностей, — говорит Тарак Баш Бауаб (Tarak Bach Baouab), руководитель отдела координации гуманитарной политики организации MSF Switzerland в Женеве. — В своей деятельности мы зависим от партнёров на местах, чьи ресурсы сейчас под угрозой». Так, сотрудники этой организации получает вакцины от национальных министерств здравоохранения. Для их перевозки в удалённые или небезопасные регионы она использует воздушный транспорт, предоставляемый структурами ООН. В лагерях беженцев, где MSF оказывает медицинскую помощь, она рассчитывает на участие других гуманитарных организаций, которые обеспечивают доступ к воде, продуктам питания и жилью.

Даже организации, не зависящие от американского финансирования, опасаются, что потеряют партнёров, поддерживаемых США. Местные НПО опираются, как правило, на логистику, которую обеспечивают агентства ООН. EPA / Leni Kinzli

«Если эти службы исчезнут из-за нехватки финансирования, то нам придётся взять их задачи на себя, что приведёт к значительным дополнительным затратам. Либо же мы будем вынуждены отказаться от части собственных проектов», — объясняет Тарак Баш Бауаб. Том Флетчер (Tom Fletcher) с октября 2024 года занимает должность заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи (Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator).

Том Флетчер, координатор гуманитарной помощи в ООН, призвал сосредоточиться на главном. Его слова вызвали противоречивую реакцию. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Недавно он призвал к пересмотру базовых принципов оказания гуманитарной помощи. По его словам, этот сектор переживает беспрецедентный кризис — как финансовый, так и кризис доверия, мотивации и легитимности. «Мы должны чётко определить приоритеты, — заявил он. — Мы больше не можем делать всё одновременно. […] Когда ресурсы резко сокращаются, наша главная задача — спасать жизни». Всё больше экспертов и специалистов также считают, что гуманитарным организациям стоит сосредоточиться на экстренной помощи — предоставлении воды, продуктов, медикаментов и временного укрытия — и отложить на потом долгосрочные проекты в сфере образования или поддержки занятости.

Вопрос этики

За последние два десятилетия глобальные гуманитарные потребности выросли в разы. В 2005 году они оценивались в 5 миллиардов долларов, к 2025-му — почти в десять раз больше: 47 миллиардов. Но соответствующего увеличения финансовой помощи как не было, так и нет. Напротив: в прошлом году агентствам ООН выделили лишь 43 % от необходимых им реально 50 миллиардов. При этом многие правительства давно уже предпочли самоустраниться и удобно переложить свои долгосрочные задачи на гуманитарные организации, вместо того чтобы самим заниматься поисками и устранениями причин кризисов.

Внешний контент

Так может быть Том Флетчер не так уж и не прав? Однако его слова уже вызвали неоднозначную реакцию. «Проблема в том, — говорит Таммам Алудат (Tammam Aloudat), глава женевского медиа-издания The New Humanitarian, — что, когда вы урезаете помощь на 40 % и при этом продолжаете работать, как и раньше, вы сами даёте окружающим повод думать, будто система и правда неэффективна и не работает как надо». С его точки зрения, разговоры о «приоритетах» и «эффективности» стали удобным способом для государств-доноров снять с себя ответственность. Они больше не хотят решать, кому продолжать помогать, а кому — нет. А это уже не вопрос гуманитарной логистики, это уже вопрос этики.

Внешний контент

Тем не менее в области гуманитарной помощи тема реформ и назревших перемен давно уже обсуждается, например, речь идет прежде всего о том, чтобы больше ресурсов направлять организациям, которые работают «на земле», и меньше — крупным бюрократическим агентствам. Можно было бы также не полагаться на одного-двух доноров, а искать новые источники поддержки, можно было бы научиться не только тушить пожары, но и видеть те места, где они начнутся с большой долей вероятности.

Но, как признаёт Вероник де Жоффруа, которая много лет занимается гуманитарной реформой, реальных сдвигов пока почти нет. «Мы годами повторяем одно и то же — но система почти не меняется. Она слишком инертна. А ведь именно кризис — это тот самый момент, когда можно и нужно пересобрать всё заново». Впрочем, сегодня на первом плане находится не надежда, а тревога. Многие говорят, что сломать систему всегда проще, чем построить её с нуля. Многие НПО исчезнут, часть специалистов уйдёт, а общество просто привыкнет к новому порядку, когда «недостаточная помощь» является нормой.

Внешний контент

Так что возвращение Дональда Трампа только лишь ускорило процесс, начавшийся ещё до него. Он — не причина, а симптом, всё началось гораздо раньше, с российской агрессии против Украины, с глобального экономического обвала после пандемии и с усталости от конфликтов, которые длятся годами. Всё это — шаг за шагом — разрушает старую систему международной гуманитарной поддержки. Возникнет ли новая и если да — то какой она будет?

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.