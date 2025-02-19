Швейцария экономит, Международная Женева держится из последних сил
«Денег нет, но вы держитесь»: Швейцария решила сократить финансирование нескольких международных организаций, работающих в Женеве, включая ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. Это решение было принято в то время, когда США со своей стороны приостановили всю свою зарубежную помощь. В «столице миротворчества» царит атмосфера гнетущей неопределённости.
«Это тяжёлый удар, и время для него выбрано крайне неудачное, особенно сейчас, когда вся помощь со стороны США приостановлена», — говорит Кристин Стеглинг (Christine Stegling), заместитель исполнительного директора Отдела политики, образования и знаний ЮНЭЙДС. В конце января 2025 года базирующаяся в Женеве Программа ООН по ВИЧ была проинформирована о том, что и Швейцария сократит свои взносы в ее бюджет, начиная с 2025 года, на 3 миллиона швейцарских франков. «Компенсировать эту потерю будет сложно, весь сектор помощи развитию переживает сейчас системный шок», — говорит Кристин Стеглинг.
Федеральные власти Швейцарии также пересматривают свои взносы в бюджеты ЮНЕСКО и Глобального партнёрства в области и в интересах образования (Global Partnership for Education). Швейцария планирует и дальнейшие значительные финансовые сокращения, в частности выплаты в бюджет ЮНИСЕФ Берн сократит на 25%, Программа развития ООН (ПРООН) недосчитается 20% финансирования, Структуре ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины) также урежут одну пятую финансирования. Швейцария к концу 2028 года свернёт свои «программы развития» в Албании, Бангладеш и Замбии.
Эти меры последовали во исполнение решения парламента Швейцарии, принятого в декабре прошлого 2024 года, о сокращении финансирования проектов «в целях развития» на 110 млн швейцарских франков (бюджет на 2025 год) и на 321 млн швейцарских франков (финансовый план на 2026–2028 годы). Эти меры являются частью комплексной программы экономии, запущенной Федеральным советом (кабмином страны) осенью 2024 года, с целью увеличения финансирования Вооружённых сил. Дополнительные средства будут выделены также на восстановление Украины (1,5 млрд швейцарских франков) и на проекты в области климата (1,6 млрд швейцарских франков).
Чувство неуверенности в Женеве
Эти решения только усиливают чувство неуверенности в Женеве, так как последовали они сразу после того, как президент США Дональд Трамп приостановил, пока на три месяца, предоставление любой «иностранной помощи». Его цель: провести аудит и получить экспертную оценку эффективности такого рода затрат. При этом Организация Объединённых Наций в Женеве уже столкивалась ранее с беспрецедентным кризисом ликвидности.
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«Нам уже приходится готовиться к радикальным мерам по сокращению расходов и адаптировать нашу деятельность к возможному сокращению финансирования», — говорит Кристин Стеглинг. «Во всех странах, где мы работаем, амбулаторные центры по терапии ВИЧ-инфекции, не имеющие особых финансовых резервов, уже вынуждены начинать закрывать свои двери. Наиболее уязвимые слои населения платят за это самую высокую цену», — добавляет она. При этом Кристин Стеглинг всё-таки приветствует исключение, сделанное США для сферы тестирования людей на ВИЧ/СПИД. Однако усилия в области профилактики, в частности распространение презервативов, находятся под угрозой.
«Замораживание финансирования со стороны США неизбежно приведёт к увеличению числа ВИЧ-инфекций», — говорит она. В Швейцарии федеральные власти оправдывают сокращение взносов в бюджет ЮНЭЙДС желанием сосредоточить свои усилия по борьбе с ВИЧ в основном на проектах, реализуемых под эгидой ВОЗ и базирующегося в Женеве Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и маляриейВнешняя ссылка. Матьё Гевель (Mathieu Guevel), руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью ЮНЕСКО, подчёркивает, что сокращения касаются только «добровольных» взносов Швейцарии, а значит, лишь небольшой части финансирования.
«Эти сокращения, конечно, скажутся на некоторых наших проектах, особенно на деятельности Международного бюро просвещения (International Bureau of Education / IBE-UNESCO) в Женеве. Мы будем продолжать мобилизовывать других участников, чтобы минимизировать последствия», — говорит Матьё Гевель. Однако в Женеве уже запущен обратный отсчёт. В конце 2024 года эксперты предупреждали, что «столица миротворчества» рискует потерять своё влияние на международной арене.
Помощь придёт слишком поздно?
В среду, 12 февраля, парламент города Женева объявил о выделении чрезвычайной помощи неправительственным организациям в размере 10 миллионов франков. Однако, поскольку большинства в две трети голосов не было получено, закон не вступит в силу немедленно. Более того, женевское отделение правой Швейцарской народной партии (SVP / UDC) планирует организовать и провести референдум. Если к апрелю партия соберёт 4 200 подписей граждан, то закон будет вынесен на голосование в сентябре 2025 года. Если законопроект всё же будет принят народом, то финансовая помощь поступит не раньше октября — слишком поздно.
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Дельфина Бахманн (Delphine Bachmann), министр правительства города Женева, подчёркивает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что цель «заключалась в том, чтобы быстро подать сильный сигнал. Это ведь и есть одна из задач государства в кризисной ситуации, тем более что благодаря международной Женеве в отечественную экономику ежегодно поступают миллиарды франков. В любом случае федеральное правительство должно наконец взять на себя ответственность». С ней согласен Даниэль Уорнер (Daniel Warner), швейцарско-американский политолог и бывший проректор Института международных отношений в Женеве.
Однако он критикует и власти Женевы, считая, что они недостаточно заботятся о мировом имидже города в качесте глобального центра защиты прав человека. «Необходима целевая рабочая группа. С тем чтобы спасти Женеву международную все должны работать вместе: НКО, кантон, федеральное правительство, общественные структуры, такие, как Дипломатический клуб Женевы (Club Diplomatique de Genève) и Фонд Женевы (Fondation pour Genève)».
Еще до вступления Дональда Трампа в должность Даниэль Уорнер побывал в Берне и провел там консультации с парламентариями, с тем чтобы предупредить их о возможных решениях Трампа и их последствиях. «Напрасно, – говорит он. – Люди там были заняты совсем другими делами». Сейчас международная Женева, затаив дыхание, ждет финального решения США, которое, как ожидается, будет представлено в конце апреля.
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