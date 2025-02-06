Приход Дональда Трампа к власти и его влияние на Женеву международную
Вашингтон остается крупнейшим донором ООН и играет ключевую роль в Женеве, поэтому будущая деятельность Европейской штаб-квартиры ООН во многом определяется именно решениями новой американской администрации.
Последствия первых шагов Дональда Трампа на должности президента уже ощущаются и в Женеве. С вступлением в должность он принял ряд решений, которые, среди прочего, привели к выходу США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату, что поставило под сомнение саму приверженность Вашингтона принципам многосторонней международной дипломатии.
«Предстоит провернуть большой объем работы», — отметил Дональд Трамп с долей иронии, прежде чем вскоре после возвращения в Белый дом подписать указ о выходе США из ВОЗ. Затем последовало подписание ряда других документов, включая выход из Парижского соглашения по климату. Эти шаги во многом повторяют решения его первой администрации. «Стремление к изменениям очевидно», — отметил в программе GéopolitisВнешняя ссылка Гаспар Кюн (Gaspard Kühn), бывший корреспондент в США общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS. По его словам, подписание пакета президентских указов в первые дни пребывания в Белом доме является традиционной практикой.
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Женева Международная «нуждается в реформах»
«Разница, возможно, заключается лишь в том, что Дональд Трамп с самого начала стремится обозначить свою позицию, продемонстрировать решимость реформировать, а возможно, и коренным образом изменить, как он сам выражается, „систему“». ВОЗ, бюджет которой на 18% состоит из американских взносов, уже выражает обеспокоенность возможными последствиями этого решения. Особое беспокойство вызывает актуальный контекст — в Женеве ведутся переговоры по разработке глобального соглашенияВнешняя ссылка о предотвращении будущих пандемий.
«Мы надеемся, что США пересмотрят свою позицию, — заявил на днях пресс-секретарь ВОЗ Тарик Яшаревич (Tarik Jašarević), — ВОЗ играет важнейшую роль в обеспечении здоровья и безопасности людей во всем мире, в том числе и граждан США. Она занимается борьбой с глобальными заболеваниями, способствует укреплению национальных систем здравоохранения, а также ведет мониторинг эпидемиологического положения и обеспечивает оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации».
Напомним, что после пандемии COVID-19 Дональд Трамп подверг ВОЗ жесткой критике, обвинив организацию в чрезмерной зависимости от Китая, а также в диспропорциональном распределении финансовых обязательств между США и Китаем. Он последовательно отстаивает позицию, согласно которой основная ответственность за здравоохранение должна лежать на национальных правительствах, даже несмотря на возрастающие глобальные эпидемиологические риски, включая распространение вируса птичьего гриппа, в том числе и в самих США.
Чувство дежавю
В Женеве, где находится одна из ключевых штаб-квартир ООН, подобные заявления не стали неожиданностью. В ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп уже неоднократно критиковал принцип многостороннего подхода в международных отношениях. Помимо выхода из ВОЗ и Парижского соглашения, его администрация уже прекратила участие США в Совете ООН по правам человека и заблокировала деятельность Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО), играющего важную роль в разрешении торговых межгосударственных споров. Во время своей первой администрации Дональд Трамп характеризовал все эти институты в качестве «предвзятых», неэффективных и не соответствующих национальным интересам США.
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Женева Международная в цифрах и фактах
«В американском обществе наблюдается нарастающая усталость от международных обязательств, которые там воспринимаются как чрезмерно затратные», — отмечает далее Гаспар Кюн. По его мнению, после неудачных военных кампаний в Афганистане и Ираке в США усилилось стремление пересмотреть свою роль и в международных организациях. «Кроме того, вопросы экологии больше не входят в число приоритетов новой администрации». Организация Объединенных Наций, которая уже сталкивается с финансовыми трудностями, с тревогой следит за возможным сокращением американских финансовых взносов.
Назначение нового постоянного представителя США
В настоящее время США обеспечивают около 28% бюджета ООН, что значительно превышает вклад Германии (12%) и Китая (5%). Опасения вызывает и возможное сокращение поддержки таких международных организаций, как Международный комитет Красного Креста (МККК), который получает 24% своего бюджета из США.
Причиной дополнительной напряженности стало назначение Элизы Стефаник (Elise Stefanik) на должность Постоянного представителя США при ООН и международных организациях в Женеве. Она в свое время подвергла ООН критике, обвинив эту организацию в антисемитизме после осуждения ею войны в Газе, и недавно даже призвала к «полной переоценке» порядка американского финансирования ООН. Во время слушаний в Сенате США она выразила полную поддержку курсу администрации Дональда Трампа на реформирование организации, заявив:
«Я разделяю видение президента Трампа о реформированной ООН, которая действует в соответствии с принципом „Америка прежде всего“, придерживается стратегии „мира через силу“ и возвращается к своей основополагающей миссии — обеспечению мира и безопасности во всем мире». Этот подход, несомненно, станет предметом дискуссий в Женеве — одном из важнейших центров международной дипломатии.
Этот материал подготовлен в рамках сотрудничества портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch и телепрограммы Géopolitis, выходящей на телеканале RTS. Русскоязычный оригинал материала подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
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