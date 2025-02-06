Приход Дональда Трампа к власти и его влияние на Женеву международную

Будущая деятельность Европейской штаб-квартиры ООН во многом зависит от решений нового президента США. Keystone

Вашингтон остается крупнейшим донором ООН и играет ключевую роль в Женеве, поэтому будущая деятельность Европейской штаб-квартиры ООН во многом определяется именно решениями новой американской администрации.

6 минут

Рейчел Барбара Хоуби Войны, гуманитарные кризисы, изменение климата, здравоохранение... Рейчел освещает геополитические вопросы, глядя из международной Женевы. Будучи в прошлом журналистом-экологом, сегодня она проявляет большой интерес к сырьевым ресурсам и пишет о конфликтах, связанных с добычей полезных ископаемых в Арктике. Она также координирует редакционный проект Genève Vision, совместный проект портала SWI Swissinfo.ch, программы Géopolitis, выходящей на канале RTS и Европейского вещательного союза (EBU). Доступно на 3 других языках Deutsch de Trumps Amtsantritt erschüttert das internationale Genf Читать далее Trumps Amtsantritt erschüttert das internationale Genf

Français fr L’arrivée de Trump secoue la Genève internationale Оригинал Читать далее L’arrivée de Trump secoue la Genève internationale

العربية ar جنيف الدولية: صدمة ورعب مع شروع ترامب في تنفيذ وعوده الانتخابية Читать далее جنيف الدولية: صدمة ورعب مع شروع ترامب في تنفيذ وعوده الانتخابية

Последствия первых шагов Дональда Трампа на должности президента уже ощущаются и в Женеве. С вступлением в должность он принял ряд решений, которые, среди прочего, привели к выходу США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату, что поставило под сомнение саму приверженность Вашингтона принципам многосторонней международной дипломатии.

«Предстоит провернуть большой объем работы», — отметил Дональд Трамп с долей иронии, прежде чем вскоре после возвращения в Белый дом подписать указ о выходе США из ВОЗ. Затем последовало подписание ряда других документов, включая выход из Парижского соглашения по климату. Эти шаги во многом повторяют решения его первой администрации. «Стремление к изменениям очевидно», — отметил в программе GéopolitisВнешняя ссылка Гаспар Кюн (Gaspard Kühn), бывший корреспондент в США общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS. По его словам, подписание пакета президентских указов в первые дни пребывания в Белом доме является традиционной практикой.

Показать больше

Показать больше Женева Международная «нуждается в реформах» Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается бывший министр иностранных дел Швейцарии (партия социалистов) Мишлин Кальми-Ре. Читать далее Женева Международная «нуждается в реформах»

«Разница, возможно, заключается лишь в том, что Дональд Трамп с самого начала стремится обозначить свою позицию, продемонстрировать решимость реформировать, а возможно, и коренным образом изменить, как он сам выражается, „систему“». ВОЗ, бюджет которой на 18% состоит из американских взносов, уже выражает обеспокоенность возможными последствиями этого решения. Особое беспокойство вызывает актуальный контекст — в Женеве ведутся переговоры по разработке глобального соглашенияВнешняя ссылка о предотвращении будущих пандемий.

«Мы надеемся, что США пересмотрят свою позицию, — заявил на днях пресс-секретарь ВОЗ Тарик Яшаревич (Tarik Jašarević), — ВОЗ играет важнейшую роль в обеспечении здоровья и безопасности людей во всем мире, в том числе и граждан США. Она занимается борьбой с глобальными заболеваниями, способствует укреплению национальных систем здравоохранения, а также ведет мониторинг эпидемиологического положения и обеспечивает оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации».

Здание бывшей Лиги Наций в Женеве. Alamy Stock Photo/Credit: Kim Petersen / Alamy Stock Photo

Напомним, что после пандемии COVID-19 Дональд Трамп подверг ВОЗ жесткой критике, обвинив организацию в чрезмерной зависимости от Китая, а также в диспропорциональном распределении финансовых обязательств между США и Китаем. Он последовательно отстаивает позицию, согласно которой основная ответственность за здравоохранение должна лежать на национальных правительствах, даже несмотря на возрастающие глобальные эпидемиологические риски, включая распространение вируса птичьего гриппа, в том числе и в самих США.

Чувство дежавю

В Женеве, где находится одна из ключевых штаб-квартир ООН, подобные заявления не стали неожиданностью. В ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп уже неоднократно критиковал принцип многостороннего подхода в международных отношениях. Помимо выхода из ВОЗ и Парижского соглашения, его администрация уже прекратила участие США в Совете ООН по правам человека и заблокировала деятельность Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО), играющего важную роль в разрешении торговых межгосударственных споров. Во время своей первой администрации Дональд Трамп характеризовал все эти институты в качестве «предвзятых», неэффективных и не соответствующих национальным интересам США.

Показать больше

Показать больше Женева Международная в цифрах и фактах Этот контент был опубликован на Основные цифры и факты, отражающие уникальную роль Женевы в качестве важнейшего дипломатического, административного, общественного и делового центра. Читать далее Женева Международная в цифрах и фактах

«В американском обществе наблюдается нарастающая усталость от международных обязательств, которые там воспринимаются как чрезмерно затратные», — отмечает далее Гаспар Кюн. По его мнению, после неудачных военных кампаний в Афганистане и Ираке в США усилилось стремление пересмотреть свою роль и в международных организациях. «Кроме того, вопросы экологии больше не входят в число приоритетов новой администрации». Организация Объединенных Наций, которая уже сталкивается с финансовыми трудностями, с тревогой следит за возможным сокращением американских финансовых взносов.

Назначение нового постоянного представителя США

В настоящее время США обеспечивают около 28% бюджета ООН, что значительно превышает вклад Германии (12%) и Китая (5%). Опасения вызывает и возможное сокращение поддержки таких международных организаций, как Международный комитет Красного Креста (МККК), который получает 24% своего бюджета из США.

Оборонный альянс НАТО открыл свой контактный офис в Женеве в 2024 году. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Причиной дополнительной напряженности стало назначение Элизы Стефаник (Elise Stefanik) на должность Постоянного представителя США при ООН и международных организациях в Женеве. Она в свое время подвергла ООН критике, обвинив эту организацию в антисемитизме после осуждения ею войны в Газе, и недавно даже призвала к «полной переоценке» порядка американского финансирования ООН. Во время слушаний в Сенате США она выразила полную поддержку курсу администрации Дональда Трампа на реформирование организации, заявив:

«Я разделяю видение президента Трампа о реформированной ООН, которая действует в соответствии с принципом „Америка прежде всего“, придерживается стратегии „мира через силу“ и возвращается к своей основополагающей миссии — обеспечению мира и безопасности во всем мире». Этот подход, несомненно, станет предметом дискуссий в Женеве — одном из важнейших центров международной дипломатии.

Этот материал подготовлен в рамках сотрудничества портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch и телепрограммы Géopolitis, выходящей на телеканале RTS. Русскоязычный оригинал материала подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Хотите проверить ваши знания немецкого? Тогда для вас этот репортаж в оригинале:

Внешний контент

Показать больше

Показать больше Международная Женева Международная Женева – это целый мир. Подпишись на нашу рассылку и получи идеальный путеводитель по закоулкам дипломатии. Читать далее Международная Женева

Показать больше

Показать больше Как благодаря США возникла Женева Международная Этот контент был опубликован на Благодаря Вудро Вильсону в Женеве обосновалась Лига Наций, но уже гораздо раньше Женева стала городом, по праву вошедшим в историю международного права. Читать далее Как благодаря США возникла Женева Международная