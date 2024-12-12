Более четырех миллиардов лет назад на Марсе была вода

В какой-то момент своей истории Марс действительно мог быть пригоден для жизни. Keystone-SDA

В какой-то момент своей истории Марс действительно мог быть пригоден для жизни. К такому выводу после анализа химического марсианского метеорита пришла группа ученых из Университета Лозанны

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Vor über vier Milliarden Jahren gab es Wasser auf dem Mars Оригинал Читать далее Vor über vier Milliarden Jahren gab es Wasser auf dem Mars

Как объявил на прошлой неделе Университет Лозанны (Unil) ученые обнаружили в метеорите следы воды, которая могла быть на Марсе примерно 4,45 миллиарда лет назад, т. е. ещё в самом начале процесса формирования Красной планеты. Этот вывод подтверждает гипотезу о том, что Марс в какой-то момент своей истории мог быть пригоден для жизни.

Проанализировав минерал циркон, который был найден в марсианском метеорите, ученые смогли датировать и следы воды, которая была когда-то на Марсе. Согласно этому исследованию, итоги которого были недавно опубликованы в журнале Science Advances, гидротермальная активностьВнешняя ссылка на Марсе могла иметь место 4,45 миллиарда лет назад, т. е. всего через 100 млн лет после образования планеты.

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В исследовании также принимали участие ученые из Университета Кёртина (Curtin University, город Перт) и Университета Аделаиды. Марсианские метеориты — это фрагменты коры планеты Марс, выбитые из неё в результате ударов других космических тел и попавшие на Землю в качестве метеоритов. На 2020 год на Земле было точно идентифицировано 266 марсианских метеоритов.

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