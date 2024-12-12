Более четырех миллиардов лет назад на Марсе была вода
В какой-то момент своей истории Марс действительно мог быть пригоден для жизни. К такому выводу после анализа химического марсианского метеорита пришла группа ученых из Университета Лозанны
Как объявил на прошлой неделе Университет Лозанны (Unil) ученые обнаружили в метеорите следы воды, которая могла быть на Марсе примерно 4,45 миллиарда лет назад, т. е. ещё в самом начале процесса формирования Красной планеты. Этот вывод подтверждает гипотезу о том, что Марс в какой-то момент своей истории мог быть пригоден для жизни.
Проанализировав минерал циркон, который был найден в марсианском метеорите, ученые смогли датировать и следы воды, которая была когда-то на Марсе. Согласно этому исследованию, итоги которого были недавно опубликованы в журнале Science Advances, гидротермальная активностьВнешняя ссылка на Марсе могла иметь место 4,45 миллиарда лет назад, т. е. всего через 100 млн лет после образования планеты.
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В исследовании также принимали участие ученые из Университета Кёртина (Curtin University, город Перт) и Университета Аделаиды. Марсианские метеориты — это фрагменты коры планеты Марс, выбитые из неё в результате ударов других космических тел и попавшие на Землю в качестве метеоритов. На 2020 год на Земле было точно идентифицировано 266 марсианских метеоритов.
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