В Швейцарии придумали, как обнаруживать токсины в сточных водах

Ученые Высшей Школы прикладных наук Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW) разработали метод распознавания и нейтрализации вредных веществ в промышленных сточных водах. Keystone-SDA

Ученые Высшей Школы прикладных наук Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW) разработали метод распознавания и нейтрализации вредных веществ в промышленных сточных водах. Он помогает очищать их экономически эффективным и экологически безопасным способом.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Neue Methode hilft bei Erkennung von schädlichem Industrieabwasser Оригинал Читать далее Neue Methode hilft bei Erkennung von schädlichem Industrieabwasser

Дело в том, что в результате деятельности промышленных предприятий в сточные воды попадают химические вещества, влияние которых на окружающую среду практически невозможно оценить. Заводы, фабрики и прочие структуры предварительно очищают свои сточные воды с помощью самых разных технологий, чтобы общее количество, в частности, органического углерода не превышало установленного законом предела. Однако этот показатель еще ничего не говорит в целом о потенциале токсичности сточных вод.

Об этом в пресс-релизе вуза говорит Мириам Лангер (Miriam Langer), профессор Высшей Школы прикладных наук Северо-Западной Швейцарии и эксперт в области экотоксикологии. Метод, разработанный FHNW, помогает визуализировать наличие буквально всех веществ, содержащихся в промышленных сточных водах. На первом этапе микроорганизмы вод расщепляют органические вещества, содержащиеся в сточных водах методом, которые позволяет получить результаты быстрее, чем стандартные методы: всего за семь дней вместо 28.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

Затем при помощи нитрозных и нитритных бактерий проходит микробиологический процесс окисления аммиака до азотистой или даже до азотной кислоты. Последний этап, так называемая биопроба, показывает, являются ли вещества, оставшиеся в сточных водах, токсичными для живых организмов. Проверяется их влияние на процесс роста одноклеточных водорослей, на плавательные способности водяных блох и на естественное свечение биолюминесцентных бактерий. В результате сточные воды можно далее безопасно сбрасывать в общественную канализацию.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше В каком состоянии находятся грунтовые воды Швейцарии? Этот контент был опубликован на О состоянии грунтовых вод в Швейцарии мы поговорили с экспертом из Eawag Марио Ширмером. Читать далее В каком состоянии находятся грунтовые воды Швейцарии?