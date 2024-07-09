Европейская ракета Ariane 6 важна и для Швейцарии

Европейская ракета Ariane 6 важна и для Швейцарии. Keystone-SDA

Европейская ракета-носитель Ariane 6 отправится в космос в том числе и под швейцарским флагом. После примерно четырехлетней задержки она должна наконец взлететь 9 июля 2024 года. Швейцария — одна из 13 стран, участвующих в программе полетов ракет типа Ariane.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Europe’s Ariane-6 rocket set to launch into space with Swiss collaboration Читать далее Europe’s Ariane-6 rocket set to launch into space with Swiss collaboration

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На этот старт возлагаются большие надежды. Она должна дать странам-участницам программы независимый доступ в околоземное космическое пространство, а такой доступ является важной частью космической политики Швейцарии. Об этом информационному агентству Keystone-SDA рассказал Ренато Крпоун (Renato Krpoun), глава отдела программ освоения космического пространства Государственного секретариата по образованию, исследованиям и инновациям (Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, подразделение Минэкономики страны).

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Запуск ракеты-носителя высотой 56 метров и весом 540 тонн запланирован на 20:00 по швейцарскому времени во вторник 9 июля 2024 года. Ракета должна стартовать с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана. Ракета может быть оснащена двумя или четырьмя разгонными ступенями и способна выводить на околоземную орбиту спутники весом до 11,5 тонны. Ракета-предшественница Ariane 5 стартовала летом 2023 года, и с тех пор у Европы не было собственных средств доставки на орбиту спутников.

Из-за агрессивной войны России против Украины российские ракеты «Союз» перестали быть вариантом решения этой проблемы, поэтому, например, космическую лабораторию «Евклид» пришлось запускать в июле 2023 года с помощью ракеты Falcon 9 от компании Элона Маска SpaceX. «Доступ к космосу стал сейчас очень важен», — говорит Ренато Крпоун. «Мы каждый день используем космическую инфраструктуру для наших навигационных систем, для получения сигналов точного времени и для прогнозов погоды. Наши смартфоны также не работали бы без спутников».

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Запуск Ariane 6 должен был состояться ещё в 2020 году. Но из-за пандемии и нерешенных инженерно-технических проблем запуск пришлось перенести на более поздние сроки. Но теперь ракета успешно прошла все финальные предстартовые испытания. Нынешний взлет с космодрома Европейского космического центра в Куру это только начало, в дальнейшем ракета должна уже с конца 2024 года начать массово использоваться в коммерческих целях.

«Уже продано более трёх десятков запусков», — говорит Ренато Крпоун. Компания Amazon, например, хочет использовать ракету Ariane 6 для вывода в космос элементов своего спутникового интернет-проекта Kuiper. В будущем европейская ракета будет летать около девяти раз в год. Головной обтекатель для защиты полезной нагрузки ракеты был изготовлен швейцарской компанией Beyond Gravity (Цюрих), а компания APCO-Technologies, расположенная в городе Эйгль (кантон Во), помимо прочего, разработала крепления обтекателя и аэродинамические колпаки для ускорителей (разгонных ступеней-бустеров).

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Обтекатель полезной нагрузки защищает груз ракеты во время старта и при прохождении через плотные слои земной атмосферы. Ускорители дополнительно разгоняют ракету во время старта. По словам Ренато Крпоуна, каждое крепление обтекателя ракеты должно выдерживать нагрузку в 270 тонн. Общая стоимость проекта составила около четырех миллиардов евро. Швейцария обеспечила 2,4% от этой суммы процента расходов.

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Новая ракета-носитель, однако, подвергается и критике: в отличии, например, от ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, ракета-носитель Ariane 6 не является многоразовой. Это означает, что для каждого запуска нужно производить новую ракету. Ее также критикуют за то, что она слишком дорогая и поэтому не может выдержать конкуренцию с ракетами от SpaceX. Точная цена запуска одной ракеты Ariane 6 неизвестна.

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Предполагалось, что стоимость одного запуска будет эквивалентна примерно 67 миллионам швейцарских франков. С учетом всех задержек этот показатель будет точно куда выше, и он наверняка не сможет конкурировать с базовой стоимостью одного старта ракеты Falcon-9 (около 60 млн швейцарских франков). «Однако уже один тот факт, что продано уже такое большое количество стартов европейской ракеты, свидетельствует, что потребность в альтернативах ракетам от SpaceX есть, и она значительна», — уверен Ренато Крпоун.

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