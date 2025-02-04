Запатентовано устройство предупреждения о сходе лавин

Швейцарские ученые получили патент на устройство предупреждения о сходе лавин. Keystone-SDA

Швейцарские исследователи решили проблему эффективного предупреждения о сходе лавин. На днях Швейцарский Федеральный НИИ изучения снега и лавин (Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung / SLF) обеспечил себе патент на устройство под названием Snowimager.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss researchers patent new device for avalanche detection Читать далее Swiss researchers patent new device for avalanche detection

Deutsch de Schweizer Forscher erhalten Patent für Gerät zur Lawinenwarnung Оригинал Читать далее Schweizer Forscher erhalten Patent für Gerät zur Lawinenwarnung

Этот прибор, своего рода радар, анализирует характер границ между различными слоями снега в горном снежном покрове. До сих пор эта трудоемкая операция проводилась вручную. Но теперь, словам представителей SLF, входящего в состав Швейцарского федерального НИИ исследований леса, снега и ландшафта (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft / WSL), появилось устройство, которое позволяет ускорить и упростить этот процесс.

Действие Snowimager основано на том факте, что отдельные слои снега различаются между собой, например, по плотности и по типу снежных кристаллов. Анализ этих показателей позволяет выявлять районы, где снежные слои носят особенно «слабый» характер. Слабость в данном случае означает их повышенную склонность разрушиться и прийти в движение либо самопроизвольно, либо под давлением, например, веса тела лыжника.

Показать больше

Показать больше В Швейцарии ввели более точную шкалу лавинной опасности Этот контент был опубликован на Прочти и не сходи с лыжни: спортсмены в швейцарских Альпах получают теперь более точную информацию об уровне лавинной опасности в горах. Читать далее В Швейцарии ввели более точную шкалу лавинной опасности

Для анализа плотности и размера снежных «зёрен» устройство Snowimager использует невидимый свет ближнего инфракрасного диапазона. Две камеры измеряют параметры света, отраженного от кристаллов снега. Чем меньше эти кристаллы, тем больше света отражается и попадает в распоряжение нового устройства. Затем его камеры измеряют боковую дистанцию отраженного света, что позволяет определить, насколько плотным является снежный покров.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

Чем меньше его плотность, тем глубже свет проникает в слой снега. А чем глубже он проникает, тем дальше распространяется он в боковом направлении по причине опять же отражения от ледяных кристаллов. Плотность снежного покрова также играет немаловажную роль в своевременном предупреждении о возможных наводнениях. В НИИ SLF уже есть три таких действующих прибора. Интерес к этому гаджету уже велик и на следующем этапе будет решаться задача доведения прибора до серийного производства.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Как я пережил снежную лавину в Швейцарии Этот контент был опубликован на Лучше гор могут быть только горы… в которых ты сумел выжить в обрушившейся на тебя лавине. Читать далее Как я пережил снежную лавину в Швейцарии