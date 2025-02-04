Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Наука и техника

Запатентовано устройство предупреждения о сходе лавин

Швейцарские ученые получили патент на устройство предупреждения о сходе лавин
Швейцарские ученые получили патент на устройство предупреждения о сходе лавин. Keystone-SDA

Швейцарские исследователи решили проблему эффективного предупреждения о сходе лавин. На днях Швейцарский Федеральный НИИ изучения снега и лавин (Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung / SLF) обеспечил себе патент на устройство под названием Snowimager.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Этот прибор, своего рода радар, анализирует характер границ между различными слоями снега в горном снежном покрове. До сих пор эта трудоемкая операция проводилась вручную. Но теперь, словам представителей SLF, входящего в состав Швейцарского федерального НИИ исследований леса, снега и ландшафта (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft / WSL), появилось устройство, которое позволяет ускорить и упростить этот процесс.

Действие Snowimager основано на том факте, что отдельные слои снега различаются между собой, например, по плотности и по типу снежных кристаллов. Анализ этих показателей позволяет выявлять районы, где снежные слои носят особенно «слабый» характер. Слабость в данном случае означает их повышенную склонность разрушиться и прийти в движение либо самопроизвольно, либо под давлением, например, веса тела лыжника.

Показать больше
лыжник вне трассы

Показать больше

В Швейцарии ввели более точную шкалу лавинной опасности

Этот контент был опубликован на Прочти и не сходи с лыжни: спортсмены в швейцарских Альпах получают теперь более точную информацию об уровне лавинной опасности в горах.

Читать далее В Швейцарии ввели более точную шкалу лавинной опасности

Для анализа плотности и размера снежных «зёрен» устройство Snowimager использует невидимый свет ближнего инфракрасного диапазона. Две камеры измеряют параметры света, отраженного от кристаллов снега. Чем меньше эти кристаллы, тем больше света отражается и попадает в распоряжение нового устройства. Затем его камеры измеряют боковую дистанцию отраженного света, что позволяет определить, насколько плотным является снежный покров.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

Чем меньше его плотность, тем глубже свет проникает в слой снега. А чем глубже он проникает, тем дальше распространяется он в боковом направлении по причине опять же отражения от ледяных кристаллов. Плотность снежного покрова также играет немаловажную роль в своевременном предупреждении о возможных наводнениях. В НИИ SLF уже есть три таких действующих прибора. Интерес к этому гаджету уже велик и на следующем этапе будет решаться задача доведения прибора до серийного производства.

Читайте также:

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
55 Отметки «мне нравится»
112 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
40 Отметки «мне нравится»
35 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
40 Отметки «мне нравится»
25 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Таковы результаты многолетнего исследования, проведенного медиками Женевской Университетской клиники (HUG).

Показать больше

Музыка укрепляет нейронные связи в мозге недоношенных детей

Этот контент был опубликован на Согласно результатам многолетнего исследования, проведенного медиками и учеными Женевской Университетской клиники (HUG) у недоношенных детей музыка укрепляет нейронные связи в определенных областях мозга. Теперь врачи и ученые точно знают, в каких именно областях.

Читать далее Музыка укрепляет нейронные связи в мозге недоношенных детей
Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025

Показать больше

Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025

Этот контент был опубликован на Литературную премию Solothurner Literaturpreis-2025 присудили швейцарскому писателю Алену Клоду Зульцеру.

Читать далее Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025
Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии

Показать больше

Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии

Этот контент был опубликован на Об этом партия сообщила в понедельник после окончания срока регистрации кандидатов на замещение вакантной должности в кабмине.

Читать далее Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии
Ученые из Берна пришли к выводу о том, что Гольфстрим не ослабевает. Этот вывод ставит под сомнение результаты предыдущих исследований, в которых делался вывод о том, что Гольфстрим все больше теряет силу. Такое развитие событий имело бы серьезные последствия для климата как минимум всей Европы.

Показать больше

Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает

Этот контент был опубликован на Этот вывод ставит под сомнение результаты предыдущих научных исследований, из которых следовало, что Гольфстрим все больше теряет силу.

Читать далее Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает
В крупных городах Швейцарии пустует все больше деловых офисов. Несмотря на это, в новом году активное строительство новых бизнес-центров будет продолжено.

Показать больше

Спрос на офисном рынке Швейцарии продолжает падать

Этот контент был опубликован на Несмотря на это, в новом году активное строительство новых бизнес-центров будет продолжено.

Читать далее Спрос на офисном рынке Швейцарии продолжает падать
На фестивале воздушных шаров в Шато-д'О (кантон Во) побывало почти 50 000 посетителей.

Показать больше

Традиционный фестиваль воздушных шаров прошёл в Шато-д’О

Этот контент был опубликован на На фестивале воздушных шаров в Шато-д'О (кантон Во) побывало почти 50 000 посетителей.

Читать далее Традиционный фестиваль воздушных шаров прошёл в Шато-д’О
Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), министр финансов Швейцарии и президент страны в 2025 году, считает, что федеральное правительство превратилось в машину по распределению субсидий между различными субъектами, структурами и организациями.

Показать больше

Президент Швейцарии: «Федеральный центр — это машина для субсидий»

Этот контент был опубликован на «Швейцарское правительство стало механизмом по распределению субсидий между различными субъектами, структурами и организациями».

Читать далее Президент Швейцарии: «Федеральный центр — это машина для субсидий»
Предполагается, что концентрация усилий и потенциала ранее разрозненных киностудий придаст развитию швейцарского кино новый импульс.

Показать больше

В Швейцарии создали творческое кинообъединение Swiss Studios

Этот контент был опубликован на Предполагается, что концентрация усилий и потенциала ранее разрозненных киностудий придаст развитию швейцарского кино новый импульс.

Читать далее В Швейцарии создали творческое кинообъединение Swiss Studios
В романе «Не моя жизнь» Адольф Мушг рассказывает о себе – или нет?

Показать больше

В романе «Не моя жизнь» Адольф Мушг рассказывает о себе – или нет?

Этот контент был опубликован на Патриарх швейцарской литературы Адольф Мушг выпустил новый текст-игру на границе между правдой и вымыслом.

Читать далее В романе «Не моя жизнь» Адольф Мушг рассказывает о себе – или нет?
Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона

Показать больше

Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона

Этот контент был опубликован на К 100-летию со дня смерти художника в музее Musée Jenisch в городе Веве открывается выставка «Год Феликса Валлоттона – 2025».

Читать далее Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Следующей швейцарской традицией, попавшей в список культурного наследия ЮНЕСКО, может стать пение в стиле йодль. А какие другие швейцарские традиции уже были удостоены чести стать участниками этого списка?

Показать больше

Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на В нашем материале: топ-10 швейцарских традиций, уже находящихся в списках культурного наследия ЮНЕСКО.

Читать далее Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО
The village of Bondo after the massive landslide

Показать больше

Самые страшные оползни и лавины в истории Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцария — это не только горная идиллия, но еще и внезапная смерть в результате схода лавины, оползня или селевого потока.

Читать далее Самые страшные оползни и лавины в истории Швейцарии
Langlaufers

Показать больше

Швейцария применит ИИ для замеров глубины снежного покрова

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые предлагают использовать ИИ и спутниковые снимки для измерения глубины снежного покрова.

Читать далее Швейцария применит ИИ для замеров глубины снежного покрова
The river Simme floods, on Saturday, July 28, 2018, in Lenk.

Показать больше

Способна ли наука помочь снизить опасность со стороны селевых потоков?

Этот контент был опубликован на Ученые активно изучает риски, связанные с глетчерными озерами и разрабатывают меры предотвращения или смягчения последствий схода селевых потоков.

Читать далее Способна ли наука помочь снизить опасность со стороны селевых потоков?
За время с 1850 года по настоящий момент Ронский ледник (glacier du Rhône / Rhonegletscher) в Швейцарских Альпах потерял около 60% своего изначального объема. SWI swissinfo.ch / Luigi Jorio

Показать больше

Как тающие ледники помогут лечить болезни и утилизировать пластик  

Этот контент был опубликован на Глобальное потепление приводит к таянию глетчеров, однако взамен ученые могут получить новые способы лечения болезней и утилизации пластика.

Читать далее Как тающие ледники помогут лечить болезни и утилизировать пластик  

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR