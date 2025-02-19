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Наука и техника

Какова ситуация в Швейцарии на рынке электромобилей?

Самым продаваемым электромобилем в Швейцарии в 2024 году стала Tesla Model Y.
Самым продаваемым электромобилем в Швейцарии в 2024 году стала Tesla Model Y. Keystone

После нескольких лет бума рынок электрических и гибридных (plug-in) машин в Швейцарии и Европе переживает заметное охлаждение.

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Журналист из Тичино, живущий в Берне, освещаю вопросы науки и общества в репортажах, статьях, интервью и аналитических материалах. Меня интересуют проблематика климата, энергетики и окружающей среды, а кроме того – все, что связано с миграцией, с помощью в целях развития и с правами человека.

рассказывать об актуальных событиях в Швейцарии и в мире на основе цифр и статистических данных. Эмигрировала в Швейцарию много лет назад, работала как мультимедийный журналист на франкоязычном канале Radio Télévision suisse (RTS) швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR. Основные темы: международная политика, окружающая среда, общество.

По данным компании Rho MotionВнешняя ссылка, занимающейся анализом и прогнозированием развития рынка аккумуляторов и электромобилей, в 2024 году в мире было продано более 17 млн электрических легковых автомашин, что на 25 процентов больше, чем в предыдущем 2023 году. Наиболее заметный рост продаж был достигнут в Китае (+40%) и США и Канаде (+9%). А вот в Европе в целом, включая Швейцарию, зафиксировано падение продаж (примерно на 3%).

То есть после нескольких лет бума рынок электрических и гибридных (plug-in) машин в Швейцарии и Европе переживает заметное охлаждение. В Великобритании, правда, продажи электрокаров продолжали наращивать обороты, но в Италии, например, сокращение продаж составило 2%. В Швейцарии снижение числа регистраций новых электромобилей отражает общее снижение числа регистраций новых легковых машин в целом, включая и тех, что работают на бензине или дизельном топливе.

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В 2024 году на дороги страны вышло в общем зачете на 5% меньше новых автомобилей, чем в 2023 году. Об этом в начале 2025 года сообщила Ассоциация швейцарских импортеров автомобилей Auto Schweiz. К этому тренду следует добавить фактическое снижение интереса покупателей к 100-процентно электрическим автомобилям. Их доля на рынке, то есть доля электромобилей в общем количестве новых регистраций, снизилась с почти 21% в 2023 году до примерно 19% в 2024 году. Аналогичная ситуация наблюдается и с автомобилями с ДВС и с машинами из категории «подключаемые гибриды» (plug-in hybrids).

Норвегия — лидер

В 2024 году электрическими или подключаемыми гибридами были 28% от общего числа новых зарегистрированных в Швейцарии автомобилей (в 2023 году этот показатель находился на уровне в 30%). Это первый такой спад продаж, наступивший после периода стабильного увеличения числа проданных электрокаров, длившегося примерно с 2015 года. Для сравнения: в Германии эта доля составляет около 18%, а в Италии — около 7%, то есть Швейцария заметно опережает своих соседей, хотя с целью довести этот показатель до 50% уже к концу 2025 года, как видно, придется распроститься как с совершенно нереалистичной.

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Первой же страной в мире, где будут продаваться новые автомобили только с нулевым уровнем выбросов станет в 2025 году Норвегия. Там правительство ввело ряд стимулирующих мер с целью поощрения покупки людьми именно электромобилей. Среди таких мер: освобождение от налога на добавленную стоимость самых дешевых моделей и снижение платы за проезд по скоростным автомагистралям федерального значения. Электромобили также смогут ездить по выделенным автобусным полосам. Неудивительно, что именно в Норвегии на дорогах находится больше всего электромобилей и подключаемых гибридов: к этому типу машин там относятся 23 из каждых 100 автомобилей.

Замедление темпов развития электронной мобильности

В Швейцарии в отечественном автопарке по-прежнему преобладают бензиновые и дизельные двигатели, подзаряжаемый электромотор имеют только четыре из каждых ста машин. По мнению ассоциации Swiss eMobilityВнешняя ссылка, замедление темпов развития электромобильности в Швейцарии в прошлом 2024 году было вполне ожидаемым результатом воздействия ряда факторов. Так, с 1 января 2024 года электромобили снова облагаются налогом на импорт, от которого они были освобождены начиная с 1997 года. Это привело к увеличению среднего ценника на такие машины. В среднем электромобиль в Швейцарии стоит на 20% дороже бензинового.

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«Швейцария располагает одной из лучших в мире сетей общественных зарядных станций, их общее число достигает 20 тыс.». Об этом газете 20 MinutenВнешняя ссылка сообщил недавно Криспин Романг (Krispin Romang), директор ассоциации Swiss eMobility. Тем не менее, по его словам, ещё нельзя сказать, что Швейцария необратимо вступила на путь перевода всего автопарка с ископаемого топлива на электромоторы. Но даже если в период с 2020 года количество зарядных станций в стране и увеличилось более чем в два раза, то все равно, подзарядить электромобиль дома или на работе в Швейцарии все ещё довольно сложно. Большинство населения страны живет в арендованных квартирах, а автозарядные терминалы в многоквартирных домах остаются пока скорее исключением.

И цены снижались…

«Если нет зарядных станций, то и смысла покупать электромобиль нет никакого», — указала одна швейцарка в интервью франкоязычному швейцарскому радио RTS, после того как домовладелец отказался установить такой терминал в её доме. В Норвегии ситуация иная, там все парковки, в том числе и в жилых домах, давно уже давно оборудованы авторозетками. Лица, проживающие в многоквартирных домах, имеют право требовать от домовладельцев установки домашних зарядных станций. Со своей стороны те, кто владеет недвижимостью, могут получить на установку таких автозарядок бюджетные общественные субсидии.

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В итоге там стоимость электрокаров начала снижаться, в том числе и по причине появления на рынке более дешевых батарей в ситуации перепроизводства электромобилей в Китае. Об этом телеканалу RTS рассказал Лоран Петизон (Laurent Petizon) из консалтинговой компании AlixPartners. Как прогнозирует Николя Лёйба (Nicolas Leuba), вице-президент Швейцарского профессионального автомобильного союза (Auto Gewerbe Verband Schweiz / AGVS), розничные цены на электрокары могут упасть и в Швейцарии, причем падение может даже составить 10-15% по сравнению с прошлым 2024 годом.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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