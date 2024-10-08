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Наука и техника

Как новое поколение ученых проектирует многоразовые ракеты

Долгое время разработка космической техники была прерогативой крупных государств, но теперь это могут делать частные компании и даже просто молодые студенты.

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Создатель документальных и мультипликационных фильмов родом из Берна, Микеле изучал кино в Цюрихской высшей школе искусств. Работает в SWI swissinfo.ch с 2004 года. Его особенно привлекают современные форматы онлайн-журналистики, разработка новых видео-форматов для смартфонов и совмещение анимации и документальной съемки.

Журналист радио, телевидения и онлайн СМИ.

В этом видео мы расскажем о двух группах таких студентов, разрабатывающих в ДюбендорфеВнешняя ссылка и в окрестностях ГрюйераВнешняя ссылка ракетные многоразовые системы.

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«То, над чем работают эти и другие студенты, заслуживает огромного уважения!»

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Швейцарские студенты разрабатывают многоразовые ракетные системы

Этот контент был опубликован на В Швейцарии группы студентов занимаются разработкой уникальных инженерно-конструкторских решений в этой области. Наш репортаж.

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