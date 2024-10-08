Как новое поколение ученых проектирует многоразовые ракеты
Долгое время разработка космической техники была прерогативой крупных государств, но теперь это могут делать частные компании и даже просто молодые студенты.
В этом видео мы расскажем о двух группах таких студентов, разрабатывающих в ДюбендорфеВнешняя ссылка и в окрестностях ГрюйераВнешняя ссылка ракетные многоразовые системы.
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