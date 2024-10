Eine neue Generation baut Raketen

it

Lift off! Swiss students build next-gen reusable rockets

Der Berner Dokumentar- und Animationsfilmer Michele studierte Film an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2004 ist er Videojournalist bei swissinfo.ch. Er hat ein besonderes Interesse an der Entwicklung von neuen Videoformaten für mobile Ansichten, wobei er Animations- und Dokumentarfilmstile mischt.

In diesem Video besuchen wir zwei Gruppen von Studierenden, die in DübendorfExterner Link und bei GreyerzExterner Link Raketensysteme entwickeln, die selbständig und unversehrt ihren Weg zur Erde zurückfinden sollen.

