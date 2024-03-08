Как следует относиться к алкоголю после инфаркта?

Наша пятиминутка трезвости: после инфаркта следует пересмотреть свои привычки к области потребления алкогольных напитков. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Согласно итогам исследования, проведенного швейцарскими учеными из Женевы, после инфаркта следует пересмотреть свои привычки к области потребления алкогольных напитков, поскольку от них зависит степень вероятности наступления повторного инфаркта.

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Если верить результатам исследования, проведенного медиками и учеными Университетской клиники Женевы и Женевского университета (UNIGE) степень вероятности наступления повторного инфаркта зависит не от частоты употребления алкогольных напитков, а от количества алкоголя, употребленного за один раз. Чрезмерное разовое употребление удваивает вероятность повторного инфаркта.

Научная статья с итогами исследования была опубликована в рецензируемом журнале European Journal of Preventive Cardiology. По словам медиков и ученых, этот вроде бы банальный вывод имеет, тем не менее, большое значение, поскольку ранее точных и научно обоснованных рекомендаций по употреблению алкоголя после инфаркта не имелось. С целью изучения характера корреляции характера потребления алкоголя и состояния пациентов, перенесших инфаркт по меньшей мере год назад, ученые проанализировали досье более чем 6 500 швейцарских пациентов

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При этом они сравнили пять различных режимов употребления алкоголя: чрезмерное употребление (более 14 бокалов в неделю), умеренное употребление (7-14 бокалов в неделю), низкое употребление (менее одного бокала в неделю), воздержание (полное отсутствие алкоголя) и запойное употребление, то есть эпизодическое чрезмерное употребление, определяемое как шесть или более бокалов за один прием.

В то время как риск повторного инфаркта у людей с чрезмерным или умеренным потреблением алкоголя существенно не отличался от риска, с которым сталкиваются люди с низким потреблением алкоголя или вообще «не употребляющие», пациенты, попавшие в категорию запойно злоупотребляющих, страдали от повторных инфарктов значительно чаще. Итак, швейцарские ученые доказали: периодические запои значительно вреднее умеренного и регулярного употребления алкоголя. За здоровье!

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