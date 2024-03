Consumo abusivo de álcool aumenta muito o risco de ataque cardíaco

Uma cervejinha todo dia ou um porre de vez em quando? De acordo com um estudo realizado em Genebra, na Suíça, o comportamento de beber muito de uma vez no ano seguinte a um ataque cardíaco desempenha um papel importante na probabilidade de outro ataque cardíaco.

3 minutos

O consumo abusivo de álcool, ou seja, a bebedeira ocasional, é significativamente mais prejudicial do que o consumo moderado e regular de álcool.

Mesmo que o álcool seja consumido menos de uma vez por mês, o consumo abusivo dobra a probabilidade de outro ataque cardíaco, de acordo com o estudo do European Journal of Preventive Cardiology. O Hospital Universitário de Genebra e a Universidade de Genebra (UNIGE) anunciaram na segunda-feira que não é a frequência, mas a quantidade de álcool consumida em uma noite que determina o curso da doença após um ataque cardíaco.

Essa descoberta é importante porque as recomendações sobre o consumo de álcool após um ataque cardíaco eram até então desconhecidas, de acordo com os pesquisadores.

Para estudar a ligação entre o consumo de álcool e os resultados de pacientes que sofreram um ataque cardíaco, os pesquisadores analisaram dados de mais de 6.500 pacientes na Suíça durante um período de 12 meses após o ataque cardíaco.

Perfis de consumo de álcool

Eles compararam cinco perfis diferentes de consumo de álcool: consumo excessivo de álcool (mais de 14 copos por semana), consumo moderado (7-14 copos por semana), baixo consumo (menos de um copo por semana), abstinência (nenhuma bebida alcoólica) e consumo abusivo, ou seja, consumo excessivo episódico, definido como seis ou mais copos em uma única ocasião.

Embora o risco de um novo ataque cardíaco em pessoas com consumo excessivo ou moderado não tenha diferido significativamente das pessoas com baixo consumo ou abstinência, as pessoas que se enquadraram na categoria de consumo abusivo sofreram ataques cardíacos adicionais com uma frequência significativamente maior.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

