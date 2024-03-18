Лечение диабета в Швейцарии не на высоте

Только около половины людей с диабетом получают в Швейцарии необходимую терапию. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Число больных диабетом в Швейцарии увеличивается. Новейшее исследование ученых и медиков из Лозанны и Женевы пришло к неутешительному выводу: ситуация в области профилактики и терапии диабета оставляет желать лучшего. Необходимое лечение в надлежащем объеме в Швейцарии получает только около половины лиц, затронутых этой проблемой..

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Study highlights room for improvement in diabetes treatment in Switzerland Оригинал Читать далее Study highlights room for improvement in diabetes treatment in Switzerland

Группа медиков и специалистов Университета Лозанны (UNIL), Университетской клиники Лозанны (CHUV) и Университетской клиники Женевы (HUG) проанализировала собранные в период с 2005 по 2019 год данные 12 000 человек, с тем чтобы точнее определить факторы риска, ведущие к возникновению и развитию таких неинфекционных заболеваний как диабет. По итогам исследования был сделан вывод, что за отчетный период общая заболеваемость диабетом в Швейцарии и частота недиагностированных случаев диабета немного снизились с 8,7% до 6,2% и с 7% до 5,2% соответственно.

Как указал эпидемиолог Педро Маркес-Видал (Pedro Marques-Vidal), который был соавтором указанного исследования вместе с Арианом Паули (Ariane Pauli, UNIL) и Карлосом де Местралем (Carlos de Mestral, HUG), люди с диабетом часто просто не хотят ходить к врачам, что и может объяснить относительное снижение показателей заболеваемости диабетом, при том что в реальности общая тенденция скорее направлена в сторону увеличения этих показателей.

Доля людей, проходящих лечение от диабета в Швейцарии, осталась за отчетный период неизменной и составляет чуть более 50% от общего числа больных, что является «относительно низким показателем». Что касается людей, взявших диабет под контроль, т.е. лиц, у которых уровень сахара в крови находится в пределах нормы, то их доля составляет только одну треть (34%), что является стабильным показателем. «Но мы все равно немного разочарованы, потому что это довольно низкий показатель», — говорит руководитель исследования Педро Маркес-Видал.

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Согласно итогам исследования женщины с диабетом, как правило, реже принимают решение пройти курс лечения, чем мужчины, при том что уровень сахара в крови у них контролируется куда лучше, чем у мужчин. «Но если они все-таки проходят лечение, то тогда женщины лучше заботятся о себе и более четко соблюдают режим», — говорит Педро Маркес-Видал. А вот в отношении людей, страдающих от ожирения, ситуация складывается противоположная: они чаще лечатся, но потом часто плохо контролируют уровень глюкозы у себя в крови.

По мнению ученых и медиков, в настоящее время в Швейцарии есть неиспользованный потенциал как плане улучшения качестве работы врачей, так и осведомленности пациентов о необходимости серьезнее относиться к своему здоровью и соблюдать режим после лечения. Педро Маркес-Видал отмечает, что, например, на составление подробных диетических рекомендаций при диабете врачам часто не хватает времени и квалификации.

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Хороши бывают и пациенты, некоторые из которых играют с медиками в своего рода «кошки-мышки», начиная принимать лекарства незадолго до визита к врачу, а в остальное время делая это нерегулярно. Итоги указанного исследования были опубликованы в рецензируемом журнале Scientific Reports.

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