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Наука и техника

Медики Базеля предлагают лечить делирий пивом

В рамках пилотного исследования пациентам реанимации Университетской клиники Базеля через желудочный зонд вводят пшеничное пиво.
В рамках пилотного исследования пациентам реанимации Университетской клиники Базеля через желудочный зонд вводят пшеничное пиво. Keystone

В отделении интенсивной терапии Университетской клиники Базеля проводится пилотное исследование, в ходе которого пациентам через назогастральный зонд* вводят пшеничное пиво. Врачи надеются, что этот метод позволит предотвращать так называемый послеоперационный делирий.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

С целью предотвращения наступления состояния делирия** пациентам в отделении интенсивной терапии Университетской клиники Базеля через желудочный зонд вводят пшеничное пиво. Пьяный бред? Ничего подобного! Мартин Зигемунд (Martin Siegemund), главный врач университетской реанимации, настроен вполне серьезно. Об этом методе он рассказал в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка.

«Состояние делирия очень опасно, оно является источником серьезного стресса. Пациент находится в замешательстве. Он уже не знает, где находится, думает, что, например, он сейчас в Париже, или он хочет увидеть своих детей, хотя никаких детей у него нет. Такая ситуация является серьезным испытанием ещё и для санитаров, сиделок и родственников пациентов». Так что у персонала практически нет другого выхода, кроме как попытаться словесно уговаривать пациента успокоиться.

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Однако вопрос состоит в другом: как предотвращать делирий? Поэтому-то Мартин Зигемунд и решил проверить такой необычный метод. В ходе исследования случайно выбранным пациентам каждый вечер в течение шести дней через назогастральный зонд вводят пол-литра пшеничного пива. Другие пациенты получают только воду. Это позволяет сравнивать две группы пробандов.

В основе метода находится предположение, в соответствии с которым многие люди в наше время привыкли завершать день кружкой пива или бокалом вина. Попадая в клинику, они лишаются возможности пить по вечерам, у них в организме развивается процесс своего рода «ломки», и такие пациенты, просыпаясь после наркоза, в большей степени рискуют впасть в состояние делирия. Но ведь многие пациенты находятся в реанимации без сознания, и вот таких людей и предлагается накачивать пивом?

Не опасно ли это? Этот метод, как говорит Мартин Зигемунд, и самом деле проблематичен, но в основе проблемы лежит совсем иное обстоятельство. Дело в том, что в соответствии со швейцарским законодательством тесты и исследования не могут проводиться на людях без согласия пациентов. Но часто такие пациенты или пациентки поступают в экстренном порядке в бессознательном состоянии.

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Именно поэтому в Федеральном законе «О правовых основах научных исследований» (Forschungsgesetz) есть пункт, который позволяет в крайнем случае проводить такие тестовые исследования. Ясно, что некоторые пациенты должны быть изначально исключены из списка возможных пробандов. Например, к таким тестам не могут быть допущены беременные женщины, люди, у которых ранее были проблемы с алкоголем или которым нельзя употреблять спиртное по религиозным соображениям. Но это должно быть четко отмечено в медицинской карте пациента или пациентки».

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На данный момент с состоянием делирия сталкиваются в среднем около 40% пациентов отделения неотложной помощи, при этом вариантов медикаментозного лечения таких состояний, по сути, не существует, поэтому-то эксперты с таким интересом и следят за ходом данного проекта в Базеле. Вольфганг Хаземанн (Wolfgang Hasemann), руководитель Basler Demenz-Delir-Programms am Felix-Platter-Spital (базельской Программы по лечению делирия при деменции в больнице им. Феликса Платтера»), тоже с большим интересом следит за экспериментом.

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«Это очень интересное исследование и я с нетерпением жду результатов, потому что оно заполняет значительный пробел, существующий в наших знаниях. Мы пока не имеем представления о том, как конкретно алкоголь влияет на механизм подавления делирия, при этом надо помнить, что алкоголь, наоборот, вполне может способствовать как раз развитию делирия. Кроме того, логичнее проводить такое исследование только с теми пациентами, которые уже имеют проблемы с алкоголем. Но результаты покажут, кто был прав: авторы этого исследования или мой скептицизм». «Пивной проект» в Университетской клинике Базеля продлится до 2027 года, первые результаты ожидаются не ранее чем через год, в конце 2025 года.

Примечания:

*Назогастральный зонд: трубка из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана или силикона, которая вводится через носовой ход в пищевод и далее погружается в желудок. Зонды выпускаются различной длины и диаметра, как для взрослых, так и для детей.

**Делирий (delirium, «безумие, бред»; deliro «безумствую, брежу») — психическое нейрокогнитивное расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций с сохранением способности осознавать себя как личность. Делирий обычно возникает из-за нарушений, связанных с различными мозговыми и общими заболеваниями, а также под влиянием некоторых химических веществ; по сути, это синдром мозговой недостаточности, сравнимый с сердечной или почечной недостаточностью.

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