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Началась реконструкция Симплонского туннеля

Симплонский туннель, соединяющий регион Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции.
Симплонский туннель, соединяющий регион Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции. Keystone-SDA

Симплонский туннель, соединяющий регион кантона Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Железнодорожный Симплонский туннель, соединяющий регион кантона Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции. Первый этап работ начнется в начале февраля 2025 года и продлится до конца июля.

Строительные работы негативно повлияют на расписание движение поездов компании BLS. Теперь, например, специальные поезда, перевозящие между городами Бриг (кантон Вале) и Изелле (Италия) автомашины на специальных платформах, будут курсировать каждые 2 часа вместо привычного интервала в 1,5 часа.

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Об этом сообщили представители компаний SBB и BLS в понедельник 27 января 2025 года. Большинство электричек (RegioExpress) между Бригом и Домодоссолой будут ходить раз в два часа, как и планировалось ранее. Железнодорожные компании рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с обновленным расписанием онлайн.

По данным компаний SBB и BLS, восточный туннель Симплонского тоннеля нуждается в ремонте почти на всем протяжении, а это дистанция длиной около 20 километров. В рамках строительных работ будут отремонтированы части свода туннеля и оптимизирован дренаж.

Ремонтные работы будут проводиться ежегодно по шесть месяцев, начиная с 2025 года и до 2028 года. Эти работы координируются с ремонтом других туннелей в Швейцарии, потому что так можно минимизировать негативные последствия стройки на пассажирские и грузовые перевозки через Альпы. Работы запланированы и на железнодорожной линии между Домодоссолой и Миланом в Италии.

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В период с 8 июня по 27 июля и с 31 августа по 12 сентября 2025 года эта линия будет полностью закрыта. В результате все международные поезда типа EuroCity между Домодоссолой и Миланом будут отменены. Их заменят автобусами. Кроме того, на линиях Базель-Берн-Милан и Женева-Бриг-Милан круглый год вместо четырех поездов категории EuroCity в каждом направлении будет курсировать только три поезда.

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