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Наука и техника

Стоунхендж, сделанный в Швейцарии

Мистические и впечатляющие: менгиры Кленди (Menhire von Clendy). Thomas Weibel
Мистические и впечатляющие: менгиры Кленди (Menhire von Clendy). Thomas Weibel

Менгиры* Кленди — свидетели доисторической эпохи каменного века. Это место на южном берегу Невшательского озера столь же мистично, сколь и загадочно, предлагая мысленно совершить путешествие в эпоху зарождения основ человеческих науки и религиозности.

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Thomas Weibel, Bog des Schweizerischen Nationalmuseums

Эта статья взятаВнешняя ссылка из блога Швейцарского национального Исторического музея в Цюрихе, впервые она была опубликована там 21 января 2025 года.

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На южном берегу Невшательского озера, всего в нескольких метрах от дороги и указателя с названием города Ивердон, находится одно из самых загадочных мегалитических сооружений Швейцарии — Alignements de Clendy. Этот комплекс, состоящий из 45 каменных блоков, представляет собой впечатляющий памятник эпохи неолита.

История изучения этого памятника истории началась во время первой крупной серии проектов в области мелиорации Юрского региона Швейцарии (1868–1891 гг.), когда уровень воды в озере понизился сразу почти на три метра. В результате на открывшейся болотистой местности обнаружились загадочные менгиры — массивные вертикальные камни, расставленные в два ряда.

Первым их описал местный инженер Шарль де Синнер (Charles de Sinner) в 1887 году. Он обратил внимание на их необычное расположение и предположил, что это не случайные валуны, а рукотворное сооружение: «Высота камней обычно составляет от одного до трех метров, их толщина — от 80 до 150 сантиметров. Некоторые достигают четырех метров. (…) Ровная местность и строгое построение в два ряда сразу же заставили меня предположить, что это творение рук человека».

План местности, составленный первооткрывателем менгиров Шарлем де Синнером (Charles de Sinner) в 1887 году. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel, № 23
План местности, составленный первооткрывателем менгиров Шарлем де Синнером (Charles de Sinner) в 1887 году. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel, № 23

Однако затем мегалитическая площадка Кленди была забыта почти на сотню лет. Первые масштабные раскопки, подтвердившие, что эти камни были установлены в специально вырытых ямах и укреплены клиновидными камнями-подпорками, были проведены археологами лишь в 1975 г. В 1981 году это место тщательно картографировали, а чтобы предотвратить возможные кражи, некоторые небольшие камни заменили бетонными копиями. Оригиналы сейчас хранятся в музее города Ивердон.

Каменные статуи или древние ориентиры?

Исследования показали, что многие из установленных на этой площадке мегалитов есть не просто грубые каменные глыбы. На некоторых из них просматриваются высеченные черты, напоминающие человеческое лицо: голова, плечи и детали, которые могут быть элементами одежды или украшений. Это позволяет предположить, что перед нами не просто камни, а примитивные статуи. Но кого они изображают? Богов, предков, правителей или мифических героев?

Материал о менгирах Кленди, опубликованный в начале марта 1975 года в газете Journal du Jura. e-newspaperarchives.
Материал о менгирах Кленди, опубликованный в начале марта 1975 года в газете Journal du Jura. e-newspaperarchives.

Ответа на этот вопрос пока нет. Однако стилистический анализ позволяет датировать сооружение примерно 4500–4000 годами до н. э. Возможно, оно использовалось на протяжении веков, расширяясь и обновляясь вплоть до эпохи бронзового века (2300–850 гг. до н. э.). Когда археологам не хватает письменных источников, у них порой возникает соблазн атрибутировать подобные объекты в качестве «места культа». Действительно, Кленди мог быть святилищем. Но также возможно, что этот мегалитический комплекс имел практическую функцию — например, служил доисторическим календарем.

Лунный календарь

Луна играла важнейшую роль в религиозных ритуалах и сельском хозяйстве многих древних культур. Однако по небу наш спутник движется по довольно сложной траектории: из-за наклона орбиты Луны относительно Земли точки ее восхода и захода перемещаются в рамках цикла продолжительностью в 18,6 лет. Астрономические исследования показали, что два ряда камней Кленди ориентированы к горизонту под углами 222° и 246°.

А эти направления точно совпадают с положением Луны в момент ее «великого» и «малого» южного солнцестояния — двух крайних точек на небе, которых Луна достигает один раз в 18,6 лет. Можно предположить, что, если древний наблюдатель стоял в определенной точке комплекса и смотрел вдоль рядов камней, то он мог засекать моменты этих астрономических событий. Для аграрных обществ, критически зависящих от смены времен года, такая информация имела бы огромное значение.

Менгиры Кленди — загадочные свидетельства былого. Их назначение до сих пор остается неизвестным. Wikimedia
Менгиры Кленди — загадочные свидетельства былого. Их назначение до сих пор остается неизвестным. Wikimedia

Подобные гипотезы уже выдвигались в отношении других мегалитических сооружений. Например, четыре крайних камня комплекса Стоунхендж в Англии также, по всей видимости, ориентированы на лунные экстремумы.

Что скрывает Кленди?

Итак, что же представляло собой это место?

• Святилище? Если камни действительно имели антропоморфные черты, то, возможно, это были культовые изображения богов или духов предков.

• Астрономическая обсерватория? Ориентация камней на лунные тропики позволяет предположить, что комплекс использовался для наблюдения за прохождением Луны.

• Доисторический календарь? Древние земледельцы могли использовать этот комплекс для расчета важных дат в рамках сельскохозяйственного цикла.

К сожалению, реконструировать первоначальный вид менгиров Кленди сегодня сложно. В 1986 году подрядчик, проводивший благоустройство территории, без консультаций с археологами передвинул некоторые камни, ориентируясь скорее на эстетику, чем на научные данные. Тем не менее, благодаря тщательной картографии 1981 года ученые сумели восстановить исходное расположение мегалитов.

Мог ли Кленди быть местом поклонения луне? Стереоизображение полной луны, созданное Генри Дрейпером около 1880 года. Генри Дрейпер (1837–1882), американский астроном. По профессии врач. Был одним из пионеров астрофотографии. В 1874 году он, например, сфотографировал прохождение Венеры по диску Солнца. Schweizerisches Nationalmuseum.
Мог ли Кленди быть местом поклонения луне? Стереоизображение полной луны, созданное Генри Дрейпером около 1880 года. Генри Дрейпер (1837–1882), американский астроном. По профессии врач. Был одним из пионеров астрофотографии. В 1874 году он, например, сфотографировал прохождение Венеры по диску Солнца. Schweizerisches Nationalmuseum.

Как и многие другие памятники древности, менгиры Кленди остаются загадкой. Возможно, раскрыть его тайны помогут дальнейшие исследования. Но даже сейчас, наблюдая среди этих камней за заходящей Луной, можно явственно ощутить дух того далекого времени, когда человечество только начинало постигать законы мироздания.

Примечание

*Менгир, мейнхир (брет. maen-hir от maen «камень» + hir «длинный») — простейший мегалит в виде установленного человеком грубо обработанного камня или каменной глыбы, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные.

Томас Вайбель (Thomas Weibel), журналист, эксперт в области Media Engineering в Высшей школе прикладных наук Граубюндена (Fachhochschule Graubünden) и Бернской Высшей школе прикладного искусства (Hochschule der Künste Bern).

Media Engineering — междисциплинарная область, объединяющая технологии, дизайн и медиапроизводство. Изучает разработку мультимедийных систем, обработку аудио- и видеоданных, создание интерактивных продуктов (VR/AR), UX/UI-дизайн, технологии потокового вещания и автоматизацию медиапроцессов.

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