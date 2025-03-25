Трамп ужесточает контроль над наукой — затронута и ВТШ Цюриха

Протестующие у Мемориала Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 7 марта 2025 года. Митинг был организован в знак несогласия с предложенными администрацией президента Дональда Трампа сокращениями бюджетов программ в области медицинских исследований. Keystone-SDA

Дональд Трамп инициировал масштабное сокращение государственных расходов на научные исследования в США. Под удар попал и ETH, ведущий швейцарский вуз.

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Саймон Бредли

Я журналист, пишущий о проблемах климата, а также о науке и технологиях. Меня интересует влияние изменения климата на нашу повседневную жизнь и поиск научных решений этой проблемы. Я родился в Лондоне, и у меня двойное гражданство - Швейцарии и Великобритании. После изучения современных языков и переводческого дела я получил профессию журналиста и в 2006 году начал работать в swissinfo.ch. Владею английским, немецким, французским и испанским языками. Доступно на 2 других языках English en Trump administration pressure on scientists reaches Switzerland Оригинал Читать далее Trump administration pressure on scientists reaches Switzerland

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Теперь финансирование из США сопровождается жёстким политическим фильтром. Администрация Трампа рассылает опросные анкеты вузам, получающим американские деньги, чтобы оценить их соответствие политическим приоритетам Белого дома. Среди адресатов — ETHZ или Высшая техническая школа Цюриха, один из ключевых научных партнёров США в Европе. В социальных сетях распространяются выдержки из этих анкет. Один из центральных вопросов касается того, имеет ли данный научный проект какое-то отношение к теме «разнообразия, равенства и инклюзии».

Что именно администрация Трампа потребовала от ETH Zürich?

На прошлой неделе ETH Zürich подтвердил в интервью швейцарской газете NZZ am Sonntag, что получил от американских властей анкету с требованием предоставить информацию о научных проектах, финансируемых из СШАВнешняя ссылка. Как сообщил пресс-секретарь университета Кристоф Эльхардт (Christoph Elhardt) в комментарии для SWI swissinfo.ch, ETH Zürich «всё ещё изучает документ и консультируется с другими швейцарскими вузами и университетами, с тем чтобы определить, как на него реагировать».

Университет отказался уточнять, какие именно проекты затронуты, сославшись на необходимость защитить интересы вовлечённых в них исследователей. Сам текст анкеты ETH Zürich также не раскрывает, отметив, что документ носит конфиденциальный характер. По словам представителей вуза, он «в основном касается соответствия научных проектов политическим приоритетам новой администрации США». Хотя содержание анкеты остаётся неизвестным, опыт аналогичных ситуаций в других странах даёт представление о возможных темах.

Внешний контент El grotesco cuestionario que recibieron investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC-Centers for Disease Control and Prevention) en EEUU, para "evaluar" sus proyectos bajo las nuevas directrices de Trump. pic.twitter.com/u451YoWRWnВнешняя ссылка — Emiliano MR •o˚ (@mantarayo) March 7, 2025 Внешняя ссылка

Кроме того, в последние недели в социальных сетях распространялись выдержки из подобных опросников, где от исследователей требуют подтвердить, что их проекты «не связаны с климатом», «не касаются экологической справедливости» и «не включают другие подобные элементы». Также упоминаются вопросы о гендерной тематике, равенстве и разнообразии (DEI) — направлениях, которые вызывают особое недоверие Дональда Трампа.

Затронуты ли другие швейцарские вузы и университеты?

На сегодняшний день ни один другой вуз или университет в Швейцарии не сообщал о получении аналогичной анкеты от американских властей. Однако, по словам Лючианы Ваккаро (Luciana Vaccaro)Внешняя ссылка, председательницы Конференции (Постоянного совещания) ректоров swissuniversities, есть высокая вероятность, что другие швейцарские вузы, получающие финансирование из США, также могут столкнуться с такими запросами.

В интервью швейцарскому общественному телевидению SRF на прошлой неделе Лючиана Ваккаро выразила обеспокоенность действиями Вашингтона. «Меня тревожит тот факт, что американское правительство пытается опустить нас на уровень, на котором мы не находимся», — заявила она. И добавила: «Наука — это не политическая партия». По её словам, научные учреждения не должны подвергаться идеологическому контролю.

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На ситуацию отреагировали и в швейцарском парламенте. Симона де Монмоллен (Simona de Montmollin), депутат от правоцентристской партии «Либералы» (FDP) и председательница парламентского Комитета по науке, образованию и культуре, выступила в интервью NZZ с критикой американской инициативы: «В Швейцарии фундаментальными принципами являются свобода исследований и равные права для всех. Если США намерены подрывать эти ценности, пусть даже косвенно, через финансовые инструменты, мы не можем и не должны с этим мириться». Она подчеркнула, что в случае, если такая практика станет постоянной, от страны потребуется политическая реакция.

Сколько США инвестируют в швейцарскую науку — и под угрозой ли эти средства?

За последние десять лет ETH Zürich ежегодно получал от американского правительства около 2,5 млн швейцарских франков (примерно 2,8 миллиона долларов) в виде грантов. Сейчас вуз ведёт 14 проектов, поддержанных США. По информации ETH Zürich они охватывают широкий круг тем — от инженерии до медицины. Один из таких проектов финансируется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), которое недавно оказалось в числе агентств, попавших под масштабные сокращения, инициированные администрацией Дональда Трампа.

ETH, ведущий швейцарский вуз, участвующий в совместных научных и образовательных программах вместе с американскими университетами и фондами. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарский федеральный технологический институт Лозанны (EPFL) в 2024 году заключил пять грантовых соглашений с американскими структурами на общую сумму 1,2 млн франков. Финансирование поступило, в частности, от исследовательских агентств ВВС США, сухопутных войск и Министерства энергетики. Кроме того, EPFL участвует в инициативах, поддерживаемых Агентством перспективных оборонных разработок (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), Национальными институтами здоровья (National Institutes of Health, NIH) и Разведывательным управлением перспективных исследований (Intelligence Advanced Research Projects Activity, IARPA).

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Американские средства активно используются и в других университетах Швейцарии. Университет Базеля реализует пять проектов в сфере медицины. В Университете Берна действуют 15 программ на общую сумму 13 миллионов долларов — они охватывают биомедицинские и космические исследования и финансируются NIH, Министерством обороны США и Управлением научных исследований ВВС (Air Force Office of Scientific Research, AFOSR).

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Университет Цюриха получает около одного миллиона долларов в год от NIH. По данным Женевского университета, там в настоящее время реализуются семь биомедицинских проектов, поддержанных американским финансированием, на общую сумму 2,5 млн долларов. «На данный момент у нас нет признаков возможного сокращения этих средств», — отметил представитель вуза Антуан Гуэно (Antoine Guénot) в интервью SWI swissinfo.ch. Финансирование из США остаётся важным источником средств для многих швейцарских научных институтов — потенциальные изменения в американской политике напрямую затрагивают международное сотрудничество в сфере передовых исследований.

Почему давление усилилось именно сейчас

Серия запросов, направленных администрацией США в иностранные университеты, включая ETH Zürich, последовала вскоре после громкой акции научного сообщества: 7 марта тысячи учёных в США и Европе вышли на улицы под лозунгом Stand Up for Science в знак протеста против политики сокращения численности научных кадров и урезания научных бюджетов. Под удар, по мнению организаторов этих акций протеста, попали не только американские научные учреждения, но и их международные партнёры, чья работа зависит от федерального финансирования США.

С начала второго президентского срока Дональда Трампа его администрация начала масштабную чистку в научных ведомствах. Сотни учёных уже уволены, десятки проектов поставлены на паузу, ключевые агентства — такие, как Национальный научный фонд (NSF), Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Национальные институты здоровья (NIH) — столкнулись с сокращением грантового финансирования. Некоторые программы были заморожены, в том числе и за рубежом.

Официальное обоснование — необходимость сократить численность федеральных гражданских служащих (сейчас их 2,3 миллиона), сэкономить средства и повысить эффективность госуправления. Критики считают: цель — не только административная, но и идеологическая, ведь под особое внимание попали исследования в таких сферах, как «разнообразие и инклюзия» (DEI), вакцинация и влияние человека на климат. Администрация США требует от учёных дистанцироваться от этих тем, если только они претендуют на государственное финансирование.

Какие ещё страны оказались под давлением администрации Трампа Как сообщила 13 марта 2025 года группа ведущих университетов Австралии, администрация Трампа сократила в этой стране американское финансирование целого ряда научных проектов. Исследователям, продолжающим получать гранты от правительства США, были разосланы анкеты с требованием подтвердить, что их работа соответствует интересам США. По словам представителей Group of Eight или «Группы восьми» — объединения крупнейших исследовательских вузов Австралии — такие действия могут поставить под угрозу ключевые оборонные и медицинские разработки. США — крупнейший иностранный донор научных исследований в Австралии. По оценкам Австралийской академии наук (Australian Academy of Science, AAS), в 2024 году американское правительство направило австралийским научно-исследовательским организациям около 386 миллионов долларов. Потеря даже части этих средств, по мнению ученых, способна ослабить международное сотрудничество. Похожие сигналы поступают и из Канады: 18 марта Канадская ассоциация преподавателей университетов (Canadian Association of University Teachers, CAUT), представляющая более 72 000 сотрудников 125 учебных заведений, заявила, что ученые-исследователи, получающие полное или частичное финансирование из США, также все получили подобные анкеты. В них содержались вопросы о тематике проектов: касаются ли они «экологической справедливости», содержат ли элементы DEI и способствуют ли «усилению американского влияния в мире». По данным этой ассоциации, цель опроса — определить соответствие научной работы приоритетам политики под лозунгом «Америка прежде всего». Аналогичная ситуация разворачивается в Нидерландах. Схожие анкеты от американских государственных агентств получили учёные из Вагенингенского университета (Wageningen Universiteit en Researchcentrum). Им было рекомендовано не отвечать на эти запросы. Объединение «Университеты Нидерландов» (Universiteiten van Nederland) подтвердило, что внимательно отслеживает развитие ситуации и оценивает возможные последствия, которые будет иметь новый курс США в плане научной и академической автономии вузов.

Климатическая тематика давно вызывает раздражение у Трампа. Ещё в первый срок он публично называл изменение климата «мистификацией» и отменил более ста экологических нормативов. Во время предвыборной кампании он пообещал ослабить контроль над нефтяной отраслью, заявив: «Drill, baby, drill!» («Бурить, детка, бурить!»). После возвращения в Белый дом Трамп заморозил климатические программы, сократил финансирование исследований в области возобновляемых источников энергии, были уволены специалисты из Национальной метеорологической службы (National Weather Service).

На этой неделе газета New York Times сообщила о новом радикальном шаге: Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) планирует ликвидировать собственный научно-исследовательский отдел и уволить более тысячи сотрудников. Параллельно администрация распорядилась удалить с правительственных сайтов все упоминания об изменении климата и глобальном потеплении. Также приостановлены государственные программы, в которых используются принципы DEIВнешняя ссылка. Для университетов и исследовательских центров по всему миру, включая Швейцарию, всё это означает новую реальность: участие в проектах с американским финансированием теперь всё чаще сопровождается политическими условиями. И учёным приходится решать — идти на компромисс или отказываться от финансовой поддержки.

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