Частичное солнечное затмение в Швейцарии: где и когда наблюдать
В эту субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение.
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В эту субботу 29 марта 2025 года жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение. Луна пройдёт по диску Солнца, частично закрывая его. Это будет первое солнечное затмение, видимое с территории страны в 2024 году.
Явление начнётся около 11:20 утра, точное время зависит от региона:
- в Женеве Луна коснётся солнечного диска в 11:14,
- в Берне — в 11:17,
- в Базеле — в 11:18,
- в Цюрихе — в 11:20,
- в Куре — в 11:22.
Уже через несколько минут после начала затмения будет казаться, что из солнечного диска «изъят» фрагмент в правом верхнем углу. В зависимости от места наблюдения максимальная фаза затмения наступит между 12:02 и 12:07. Луна закроет около одной шестой части солнечного диска.
Всё астрономическое «представление» продлится примерно полтора часа. Швейцарское астрономическое общество (Schweizerische Astronomische Gesellschaft, SAG-SAS) настоятельно предупреждает: никогда не следует смотреть на Солнце невооружённым глазом или без специальной защиты: можно серьёзно повредить зрение.
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Для безопасного наблюдения за затмением необходимы специальные очки или сертифицированные светофильтры. Солнечные затмения случаются от двух до пяти раз в год, но обычно они видны только из ограниченных регионов земного шара. Полное солнечное затмение можно будет наблюдать из Швейцарии лишь 3 сентября 2081 года. Поэтому субботний феномен — редкий шанс увидеть небесную механику в действии.
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