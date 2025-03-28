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Частичное солнечное затмение в Швейцарии: где и когда наблюдать

В субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение.
В субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение. Keystone-SDA

В эту субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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В эту субботу 29 марта 2025 года жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение. Луна пройдёт по диску Солнца, частично закрывая его. Это будет первое солнечное затмение, видимое с территории страны в 2024 году.

Явление начнётся около 11:20 утра, точное время зависит от региона:

  • в Женеве Луна коснётся солнечного диска в 11:14,
  • в Берне — в 11:17,
  • в Базеле — в 11:18,
  • в Цюрихе — в 11:20,
  • в Куре — в 11:22.

Уже через несколько минут после начала затмения будет казаться, что из солнечного диска «изъят» фрагмент в правом верхнем углу. В зависимости от места наблюдения максимальная фаза затмения наступит между 12:02 и 12:07. Луна закроет около одной шестой части солнечного диска.

Всё астрономическое «представление» продлится примерно полтора часа. Швейцарское астрономическое общество (Schweizerische Astronomische Gesellschaft, SAG-SAS) настоятельно предупреждает: никогда не следует смотреть на Солнце невооружённым глазом или без специальной защиты: можно серьёзно повредить зрение.

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Для безопасного наблюдения за затмением необходимы специальные очки или сертифицированные светофильтры. Солнечные затмения случаются от двух до пяти раз в год, но обычно они видны только из ограниченных регионов земного шара. Полное солнечное затмение можно будет наблюдать из Швейцарии лишь 3 сентября 2081 года. Поэтому субботний феномен — редкий шанс увидеть небесную механику в действии.

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