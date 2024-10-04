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Наука и техника

«CERN еще предстоит пережить исключение России»

В конце ноября истекают трудовые соглашения ЦЕРН с российскими учеными. Ректор ВТШ Цюриха Гюнтер Диссертори понимает этот шаг, но при этом весьма о нем сожалеет.
В конце ноября истекают трудовые соглашения ЦЕРН с российскими учеными. Ректор ВТШ Цюриха Гюнтер Диссертори понимает этот шаг, но при этом весьма о нем сожалеет. Keystone

Расположенная в Женеве Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) не могла не отреагировать на агрессию России против Украины. В конце ноября 2024 года истекают трудовые соглашения ЦЕРН с российскими учеными. Эта мера затронет примерно пять сотен человек. Ректор Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) и ведущий физик ЦЕРН Гюнтер Диссертори выразил свое глубокое сожаление по поводу этого шага в программе швейцарского общественного ТВ TagesgesprächВнешняя ссылка.

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Давид Карасек (David Karasek), телеканал SRF / портал SWI

Гюнтер Диссертори (Günther Dissertori) уроженец Южного Тироля (Италия), учился в Инсбрукском университете, а затем начал работать в ЦЕРН в Женеве. В 2001 году, в возрасте 32 лет, был назначен доцентом ETHZ, шесть лет спустя стал полным профессором этого вуза в сфере физики элементарных частиц. С февраля 2022 года Гюнтер Диссертори замещает должность ректора ETHZ, сменив на этом посту Сару Шпрингман (Sarah Springman).

В конце ноября ЦЕРН прекратит сотрудничество с Россией. Это будет сделано в ответ на «продолжающееся незаконное военное вторжение России в Украину». Какова ваша позиция по этому вопросу?

Гюнтер Диссертори. Насколько я слышал, это было очень трудное решение высшего руководства ЦЕРН. Однако я считаю, что научные мосты должны сжигаться вследствие геополитических конфликтов в самую последнюю очередь. Язык науки универсален, он не меняется, даже когда вы пересекаете государственную границу. Поэтому, на мой взгляд, эти мосты должны сжигаться как можно позже, если вообще сжигаться.

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CERN

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ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией

Этот контент был опубликован на Как известно, расположенный в Швейцарии ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с Россией. Но одно исключение все же было сделано.

Читать далее ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией

То есть вы критикуете решение об исключении России из ЦЕРН?

Да, я был недоволен этим решением. Я могу его понять, и я также понимаю позиции тех стран, которые были за него. Но лично я предпочел бы другое решение.

Как повлияет исключение России на работу ЦЕРН?

Будет потеряно много ценных специалистов. Среди российских ученых есть много тех, кто работает в ЦЕРН уже много лет. Говорят о примерно пяти сотнях ученых, которые теперь не смогут больше работать в Женеве. Они очень активно участвуют во многих областях исследовательской работы. Так что ЦЕРН еще предстоит как-то смириться с этой потерей и пережить её.

церн
При CERN открылся Музей Science Gateway. Здание Музея при Европейской организации по ядерным исследованиям было спроектировано архитектором Ренцо Пьяно. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

Сотрудничество с Россией прекратилось, тем не менее какие-то контакты еще остались (например с подмосковным научно-исследовательским институтом в Дубне), которые сейчас подвергается жесткой критике со стороны украинских исследователей.

Я могу понять критику украинских ученых. Давайте будем честными: с нашей безопасной позиции здесь, в Швейцарии, мы не можем по-настоящему сопереживать сложному положению украинских исследователей. Но я стараюсь хотя бы понять их. Тем не менее я думаю, что, возможно, это был правильный ход — выделить отношения с этим российским НИИ так сказать в отдельное производство, тем более что он исповедует несколько более открытые по отношению к загранице взгляды.

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CERN s Large Hadron Collider

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CERN не будет продлевать научные контакты с Россией и Беларусью

Этот контент был опубликован на Незаконное военное вторжение в Украину, которое привело к гуманитарному кризису и человеческим жертвам, противоречит ценностям CERN.

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Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

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Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН

Этот контент был опубликован на Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

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На этой неделе ЦЕРН отмечает свое 70-летие. Каковы, на ваш взгляд, самые яркие особенности этого научного центра?

ЦЕРН — это, конечно, путеводная звезда на небе передовых международных исследований. Одна из причин, по которой он играет эту роль, заключается в том, что он дает исследователям со всего мира шанс работать вместе. Именно это сотрудничество и приводит к прорывным научным успехам. Для достижения таких успехов всегда нужны лучшие мировые умы, работающие сообща. Это как раз и есть одна из причин, по которой я не могу понять прекращения сотрудничества с Россией.

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Вузы Швейцарии могут пересмотреть академические связи с Россией

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