Швейцария берет курс на суверенную спутниковую связь

Генеральный директор компании Wisekey Карлос Морейра (Carlos Moreira) сообщил общественному телеканалу SRF, что спутник остаётся в собственности компании и сдаётся в аренду швейцарской армии в рамках партнёрских отношений RTS/Mathieu Henderson

Швейцарское Министерство обороны (VBS) финансирует проект создания и запуска малых спутников, произведённых в самой Швейцарии, с целью создания суверенной национальной спутниковой сети связи. Проект реализуется в партнёрстве с женевской компанией Wisekey.

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С января 2025 года первый тестовый спутник компании уже трижды в день пролетает над Швейцарией. Он был выведен на орбиту с территории США (штат Калифорния) ракетой от компании Илона Маска SpaceX. Аппарат по размеру не превышает настольный компьютер — это компактный блок с солнечными панелями.

Генеральный директор компании Wisekey Карлос Морейра (Carlos Moreira) сообщил общественному телеканалу SRF, что спутник остаётся в собственности компании и сдаётся в аренду швейцарской армии в рамках партнёрских отношений. Это сотрудничество длится уже три года, следующий спутник планируют запустить в июне 2025 года, затем последуют ещё пять.

«Каждый раз, когда спутник проходит над страной, мы проводим тесты и испытания», — говорит Карлос Морейра. Тестируются качество связи спутника с наземными приёмными устройствами и надёжность каналов передачи данных. Совместно с армией отрабатываются и военные сценарии (защищённая связь, разведка, навигация и трекинг собственных войсковых подразделений и техники).

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Внедряется постепенно и военный интернет вещей (IoT) — командир воинской части и войскового подразделения сможет на основе такой спутниковой сети в любой момент отслеживать месторасположение своих подчиненных и отдельных систем вооружений. Армия Швейцарии подтвердила своё участие в проекте, но отказалась раскрывать детали. Представитель армейского руководства сообщил, что в ближайшее время Федеральному совету (кабмину) будет представлен документ по общей стратегии страны в космосе.

По данным Ведомства по вопросам материально-технического снабжения армии Armasuisse, на исследовательские контракты с Wisekey выделяется бюджет в размере около 250 000 швейцарских франков. Карлос Морейра планирует построить швейцарскую национальную спутниковую сеть из сотни малых спутников, курсирующих на низкой орбите над Швейцарией. Сеть будет доступна не только армии, но и другим государственным структурам, бизнесу и научным учреждениям.

«Современная геополитическое положение показывает: каждая страна должна иметь собственную спутниковую сеть. Зависимость от других государств — это риск», — отметил он. В качестве примера Карлос Морейра указал на зависимость Украины от американской сети Starlink. До настоящего времени Швейцария получала спутниковые снимки и прочие услуги в рамках соглашения о сотрудничестве с Францией. Но теперь ставка сделана на собственные ресурсы.

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По словам Карлоса Морейры, стоимость одного спутника составляет около 500 000 франков, что делает проект подъёмным даже для малых стран. Компания Wisekey инвестирует в разработку спутников немалые собственные средства — в расчёте на то, что армия страны станет её долгосрочным партнёром.

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