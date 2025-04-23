Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35

Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35. Keystone-SDA

Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

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Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35 для нужд ВВС страны. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведённого исследовательским институтом Leewas по заказу медиагруппы Tamedia. Опрос проводился с участием 35 132 человек и был завершён ещё до прозвучавшего 2 апреля заявления Дональда Трампа о введении новых таможенных пошлин.

Согласно результатам опроса, две трети его участников заявили, что выступают против покупки истребителей F-35 — они либо вовсе не хотят их закупать, либо предпочли бы отказаться от сделки. Скепсис в отношении американских самолётов выражен среди всех основных партийно-политических групп.

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В то же время большинство респондентов вполне поддерживает увеличение военных расходов. За увеличение оборонного бюджета страны высказались 42 процента участников опроса. Для 34 процентов достаточно уже запланированного масштаба финансирования армии, и лишь 18 процентов выступают за его сокращение.

Что касается источников возможного увеличения военных ассигнований, то около половины опрошенных считают, что дополнительные средства должны быть найдены за счёт экономии в других сферах. Три четверти опрошенных предлагают сократить траты на приём просителей убежища, а половина — на программы помощи развитию беднейших стран мира.

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