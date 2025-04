Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35

Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

Читать далее Poll: majority of Swiss oppose buying US F-35 fighter jets

Poll: majority of Swiss oppose buying US F-35 fighter jets

Poll: majority of Swiss oppose buying US F-35 fighter jets

Показать больше

Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35 для нужд ВВС страны. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведённого исследовательским институтом Leewas по заказу медиагруппы Tamedia. Опрос проводился с участием 35 132 человек и был завершён ещё до прозвучавшего 2 апреля заявления Дональда Трампа о введении новых таможенных пошлин.

Согласно результатам опроса, две трети его участников заявили, что выступают против покупки истребителей F-35 — они либо вовсе не хотят их закупать, либо предпочли бы отказаться от сделки. Скепсис в отношении американских самолётов выражен среди всех основных партийно-политических групп.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше

Швейцария может остаться без системы ПВО

Этот контент был опубликован на A failure to integrate French air surveillance systems in Switzerland could result in an airspace defence blackout

Читать далее Швейцария может остаться без системы ПВО