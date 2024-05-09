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Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами

«Университет — это демократический институт, в рамках которого должны поощряться открытые дебаты. Однако в громких голосах некоторых протестующих прослеживаются следы тенденциозной заидеологизированности и радикализма»
«Университет — это демократический институт, в рамках которого должны поощряться открытые дебаты. Однако в громких голосах некоторых протестующих прослеживаются следы тенденциозной заидеологизированности и радикализма» KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Швейцарская Федерация еврейских общин (SIG) заявила, что с тревогой следит за радикализацией настроений в ряде швейцарских университетов, где в последние дни проходят пропалестинские демонстрации студентов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Университет — это демократический институт, в рамках которого должны поощряться открытые дебаты. Однако в громких голосах некоторых протестующих прослеживаются следы тенденциозной заидеологизированности и радикализма», — указал Генеральный секретарь SIG Джонатан Кройтнер. «Создается впечатление, что все студенты разделяют такую позицию, но это далеко не так».

По словам Дж. Кройтнера, «протестующими порой выдвигаются ультиматумы и крайне односторонние требования, несогласных же в своих рядах просто запугивают. В таких условиях университеты больше не являются безопасной средой для еврейских студентов. Возникает очевидный вопрос, можно ли дальше терпеть такие протесты, особенно в Лозаннском университете, совместимы ли они с ценностями Университета, в частности, терпимости к таким явно агрессивным антисемитским высказываниям, как лозунг „От реки до моря“, быть не должно».

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Hamas fighters

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Далее Дж. Кройтнер указал, что многое зависит от преподавателей и руководства вузов и Университетов, которые «должны выполнить свои обязанности, взять ситуацию под контроль и, если возможно, провести конструктивные переговоры с протестующими». Напомним, что во вторник 7 мая 2024 года протестующие заняли здания федеральной Высшей технической школы в Цюрихе (ETHZ), Швейцарского федерального Политеха в Лозанне (EPFL) и Женевского университета (UNIGE). В среду 8 мая протесты продолжились, прежде всего в университетах Лозанны и Женевы.

Ночной «сит-ин» в корпусе Лозаннского университета Géopolis был завершен в среду вечером 8 мая, в то время как аналогичная сидячая забастовка в Женевском университете все ещё продолжается. Руководство Университета Лозанны (UNIL) поставило условие для продолжения переговоров, а именно, протестующие должны были очистить здание к 10 часам вечера среды 8 мая, что в итоге и было сделано. Университет Лозанны требует далее беспрепятственного проведения преподавательской деятельности на территории кампуса, от протестующих он требует проявлять уважение к физической неприкосновенности людей и объектов учебной инфраструктуры.

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Гремингер

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В контакт с пропалестинскими студентами пошел швейцарский женевский парламентарий Карло Соммаруга, представитель крайне-левого крыла партии социал-демократов. Кроме того, он возглавляет парламентскую группу «Швейцария-Палестина». Он выразил благодарность студентам и указал информационному агентству Keystone-SDA, что требование «прекратить сотрудничество с израильскими университетами вполне обоснованно, при этом UNIL следует лучше подумать о том, чтобы сотрудничать с палестинскими и израильскими университетами одновременно в рамках одного и того же проекта».

В Женеве представители пропалестинских студентов, которые со вторника занимают помещение UniMail, встретились в среду 8 мая 2024 года с членами ректората Женевского университета (UNIGE). Демонстрантам было предоставлено право остаться на ночь там, где они проводят свою сидячую забастовку. Члены «Студенческой координации за Палестину» (CEP-UNIGE) были приглашены принять участие в заседании ученого совета университета в четверг 9 мая 2024 года. На встрече будут обсуждаться требования пропалестинских студентов, сообщили СМИ члены CEP-UNIGE. В частности, забастовщики требуют приостановить действие соглашений о сотрудничестве между UNIGE и израильскими университетами и исследовательскими институтами. Если такое совещание состоится, то тогда пропалестинские студенты были бы согласны покинуть здание университета в четверг в 18:00 9 мая 2024 года.

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ETHZ

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Швейцарские вузы обеспокоены активностью сторонников ХАМАС

Этот контент был опубликован на Швейцарские вузы и университеты решительно пресекают активность структур и лиц, поддерживающих и сочувствующих атаке ХАМАС против Израиля.

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Профессор Фредерик Эспозито (Frédéric Esposito) из женевского «Института глобальных исследований» (Global Studies Institute), который был назначен посредником между ректоратом и протестующими студентами, отметил, что встреча двух сторон в среду 8 мая дала «всем сторонам возможность высказать свои позиции». По словам Фр. Эспозито один из пунктов касался черного баннера, вывешенного пропалестинскими студентами и содержащего фразу «От реки до моря Палестина будет свободной». Некоторые считают, что это послание может быть истолковано как призыв лишить Израиль право на существование.

Эта фраза, подчеркнул Ф. Эспозито, «вызывает споры, потому что ее используют явно антисемитские группы и ректорат хотел бы, чтобы баннер был снят. Группа CEP-UNIGE отказалась снять баннер, пообещав предоставить «контекст» в формате QR-кода и листовки. Ректорат указал в ответ, что на данный момент его устраивает это решение, поэтому баннер останется на месте вплоть до дальнейшего распоряжения. В Лозаннском Политехе сидячая забастовка была прекращена примерно в 17.30 во вторник 7 мая. В среду 8 мая руководство EPFL провело переговоры с протестующими.

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Rubble in Gaza

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Обе стороны придерживались «вежливой и даже конструктивной манеры ведения диалога». Об этом рассказал президент EPFL Мартин Феттерли (Martin Vetterli). В конце встречи руководство EPFL сохранило свою твердую позицию по поводу академического бойкота израильских учебных заведений: этот вуз на замораживание сотрудничества с Израилем не пойдет. Со своей стороны, делегация пропалестинских студентов считает, что ей удалось добиться «некоторых уступок», но обещает, что «акция будет продолжаться». О каких уступках идет речь? В частности, EPFL пообещал провести «глубокий анализ характера и содержания своих соглашений с израильскими учебными заведениями».

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Rocket attack against Israel.

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