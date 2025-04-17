Женева станет крупнейшим донором системы NFA

К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии. Keystone-SDA

Кантон Женева, благодаря рекордному профициту бюджета за 2024 год, уже к 2028 году станет крупнейшим плательщиком в рамках системы межкантонального финансового выравнивания возможностей (NFA — Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung Внешняя ссылка ). Об этом сообщает газета Le Matin Dimanche со ссылкой на расчёты института BAK Economics.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Geneva on track to become the largest ‘equalisation’ contributor ever Читать далее Geneva on track to become the largest ‘equalisation’ contributor ever

Italiano it Ginevra sarà più grande contribuente perequazione, mai successo Оригинал Читать далее Ginevra sarà più grande contribuente perequazione, mai successo

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Система NFA представляет собой механизм перераспределения финансовых средств между кантонами (субъектами федерации), направленный на сокращение различий в их финансовой оснащённости и состоятельности. Она предусматривает компенсации для регионов с особыми географическими или социо-демографическими условиями и служит инструментом укрепления швейцарской федеративной солидарности.

Читайте больше на эту тему:

Показать больше

Показать больше Как в Швейцарии богатые кантоны помогают бедным Этот контент был опубликован на Издалека Швейцария выглядит оазисом богатства, но не все кантоны в стране одинаково богаты. Читать далее Как в Швейцарии богатые кантоны помогают бедным

Механизм был утверждён на референдуме и действует в обновлённой версии с 2008 года. По данным НИИ BAK Economics, к 2028 году сумма платежей Женевы в рамках NFA достигнет 602 млн швейцарских франков. Таким образом, кантон впервые обгонит прежних лидеров — Цуг и Цюрих. Перерасчёт сумм кантональных взносов в системе NFA производится с четырёхлетним интервалом.

Как отметила глава финансового ведомства кантона Женева Натали Фонтане (Nathalie Fontanet), окончательные цифры будут уточнены в следующем прогнозе BAK, который должен быть опубликован в мае 2025 года. По её словам, рекордные налоговые поступления от юридических лиц позволили кантону Женева завершить 2024 год с неожиданным профицитом в 541 миллион франков, и это несмотря на изначально запланированный дефицит в 48 миллионов. Для сравнения: кантон Тичино завершил прошлый год с дефицитом в 72 миллиона евро при изначально запланированном отрицательном сальдо в 131 миллион.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика