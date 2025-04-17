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Женева станет крупнейшим донором системы NFA

К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии.
К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии. Keystone-SDA

Кантон Женева, благодаря рекордному профициту бюджета за 2024 год, уже к 2028 году станет крупнейшим плательщиком в рамках системы межкантонального финансового выравнивания возможностей (NFA — Neugestaltung des Finanzausgleichs und der AufgabenteilungВнешняя ссылка). Об этом сообщает газета Le Matin Dimanche со ссылкой на расчёты института BAK Economics.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Система NFA представляет собой механизм перераспределения финансовых средств между кантонами (субъектами федерации), направленный на сокращение различий в их финансовой оснащённости и состоятельности. Она предусматривает компенсации для регионов с особыми географическими или социо-демографическими условиями и служит инструментом укрепления швейцарской федеративной солидарности.

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Механизм был утверждён на референдуме и действует в обновлённой версии с 2008 года. По данным НИИ BAK Economics, к 2028 году сумма платежей Женевы в рамках NFA достигнет 602 млн швейцарских франков. Таким образом, кантон впервые обгонит прежних лидеров — Цуг и Цюрих. Перерасчёт сумм кантональных взносов в системе NFA производится с четырёхлетним интервалом.

Как отметила глава финансового ведомства кантона Женева Натали Фонтане (Nathalie Fontanet), окончательные цифры будут уточнены в следующем прогнозе BAK, который должен быть опубликован в мае 2025 года. По её словам, рекордные налоговые поступления от юридических лиц позволили кантону Женева завершить 2024 год с неожиданным профицитом в 541 миллион франков, и это несмотря на изначально запланированный дефицит в 48 миллионов. Для сравнения: кантон Тичино завершил прошлый год с дефицитом в 72 миллиона евро при изначально запланированном отрицательном сальдо в 131 миллион.

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