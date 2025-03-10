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Национальная политика

Немецкие политики: военные расходы Швейцарии — это «неудачная шутка»

Как сообщает газета SonntagsZeitung, ведущие политики Германии оказывают давление на Швейцарию, требуя от неё увеличения военных ассигнований.
Как сообщает газета SonntagsZeitung, ведущие политики Германии оказывают давление на Швейцарию, требуя от неё увеличения военных ассигнований. Keystone

Недавно швейцарский парламент принял решение удвоить ежегодные расходы на оборону, доведя их к 2028 году примерно до 4 миллиардов швейцарских франков. Планируется, что к 2032 году расходы на Вооруженные силы составят около 1% ВВП. Однако некоторые немецкие политики считают такие цифры недостаточными.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / газета SonntagsZeitung / портал SWI Swissinfo

Германия, обсуждающая возможность ослабления собственного так называемого «долгового тормозаВнешняя ссылка» с целью привлечения дополнительных миллиардов на цели обороны, ожидает от соседей аналогичных мер. Так, Родерик Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), политик консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и эксперт по вопросам безопасности, назвал цель Швейцарии в 1% ВВП «неудачной шуткой».

Он предложил ей повысить свои военные расходы до уровня 3–5% от ВВП. «Швейцария должна определиться. Нейтралитет — не вариант, когда речь идет о защите нашей свободы», — заявил он в интервью швейцарской газете SonntagsZeitung. Специалист по вопросам обороны от левой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фалько Дроссманн (Falko Droßmann) подчеркнул, что Швейцария «всегда могла позволить себе высокий уровень нейтралитета, поскольку знала, что в военном отношении ее защищает сильный альянс НАТО.

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Однако мир изменился. Каждая страна должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность». В самой Швейцарии также звучат призывы увеличить расходы на оборону. Сенатор (депутат малой палаты парламента, Совета кантонов) от социал-демократов Франциска Рот (Franziska Roth) подчеркнула, что страна не должна быть «просто попутчиком. Швейцария обязана внести свой вклад в обеспечение безопасности Европы».

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Ряд западноевропейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию и Польшу, уже указали на необходимость повысить национальные расходы на оборону из-за потенциального сворачивания США своих гарантий безопасности. Правительство Швейцарии пока официально не комментировало эту ситуацию.

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