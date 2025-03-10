Немецкие политики: военные расходы Швейцарии — это «неудачная шутка»
Недавно швейцарский парламент принял решение удвоить ежегодные расходы на оборону, доведя их к 2028 году примерно до 4 миллиардов швейцарских франков. Планируется, что к 2032 году расходы на Вооруженные силы составят около 1% ВВП. Однако некоторые немецкие политики считают такие цифры недостаточными.
Германия, обсуждающая возможность ослабления собственного так называемого «долгового тормозаВнешняя ссылка» с целью привлечения дополнительных миллиардов на цели обороны, ожидает от соседей аналогичных мер. Так, Родерик Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), политик консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и эксперт по вопросам безопасности, назвал цель Швейцарии в 1% ВВП «неудачной шуткой».
Он предложил ей повысить свои военные расходы до уровня 3–5% от ВВП. «Швейцария должна определиться. Нейтралитет — не вариант, когда речь идет о защите нашей свободы», — заявил он в интервью швейцарской газете SonntagsZeitung. Специалист по вопросам обороны от левой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фалько Дроссманн (Falko Droßmann) подчеркнул, что Швейцария «всегда могла позволить себе высокий уровень нейтралитета, поскольку знала, что в военном отношении ее защищает сильный альянс НАТО.
Читайте также:
Показать больше
Колоссальный провал руководства швейцарского ВПК и минобороны
Однако мир изменился. Каждая страна должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность». В самой Швейцарии также звучат призывы увеличить расходы на оборону. Сенатор (депутат малой палаты парламента, Совета кантонов) от социал-демократов Франциска Рот (Franziska Roth) подчеркнула, что страна не должна быть «просто попутчиком. Швейцария обязана внести свой вклад в обеспечение безопасности Европы».
А также:
Показать больше
Семь прорех в стене швейцарской крепости
Ряд западноевропейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию и Польшу, уже указали на необходимость повысить национальные расходы на оборону из-за потенциального сворачивания США своих гарантий безопасности. Правительство Швейцарии пока официально не комментировало эту ситуацию.
Случайно ли?
Показать больше
Громкая отставка швейцарских силовиков
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.