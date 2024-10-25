Отношения с ЕС: Швейцария настроена критически, но выступает за диалог

Президент Швейцарской Конфедерации в 2024 году Виола Амхерд и Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, в Брюсселе в марте 2024 года. Keystone / Alessandro Della Valle

Население Швейцарии не испытывает особого энтузиазма по отношению к Евросоюзу, считая все-таки двусторонний формат кооперации Берна с Брюсселем важным фактором внешней политики. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу швейцарского национального медиахолдинга SRG. В опросе приняли участие почти 20 000 человек, и их ответы свидетельствуют, что, по сути, по отношению к Евросоюзу страна остается глубоко расколотой.

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Большинство населения Швейцарии признает важность экономического пространства ЕС для швейцарской экономики. Это в целом довольно рациональная, экономически мотивированная точка зрения, представителей которой можно встретить в любой партии по всему политическому спектру — справа налево и обратно. А вот если взять эмоциональный аспект, то тут в сердцах народа преобладает скорее чувство дистанцированности и безразличия, потому что, если речь идет о швейцарской экономике в целом — это одно, но лично я живу не в ЕС, поэтому думать о судьбах Европы мне просто некогда.

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Такое отношение и становится источником общественно-политического напряжения, степень интенсивности которого будет в ближайшее время определять характер европейских дебатов в Швейцарии. Как уточняет Мартина Муссон из НИИ изучения общественного мнения gfs.bernВнешняя ссылка, проводившего данный опрос, если взять эмоциональную сторону, то ЕС в глазах швейцарского электората прежде всего выступает источником угрозы для суверенитета Конфедерации, отсюда и глубокий общественный раскол по этому вопросу.

Наглядно это показано на данном графике:

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Целью опроса, проведенного по заказу SRG, было выяснить отношение избирателей к Европе накануне близкого (как многие надеются) окончания переговоров между Берном и Брюсселем о заключении некоего базового соглашения, определяющего общие договорно-правовые основания сотрудничества двух сторон. Ранее в рамках так называемого «билатерального / двустороннего формата» регулировались конкретные отраслевые (секторальные) вопросы, а вот документа общего характера, который увенчал бы здание почти 140 секторальных швейцарско-европейских соглашений, до сих пор подписано не было.

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И вот теперь Швейцария захотела прощупать свой политический пульс и посмотреть, как бьется ее европейское сердце, с учетом того, что, после того как указанный документ будет обнародован, он станет объектом жарких дебатов и не исключен его вынос на общенародный референдум. В последнее время европейская тема ушла в тень, хотя интерес к ней, как показал опрос, остается значительным: недаром в опросе приняли участие 20 000 респондентов. Отсутствие этой темы в общественном поле не должно вводить в заблуждение: не исключено, что оно могло стать просто затишьем перед бурей. Дискуссия разгорится вновь самое позднее тогда, когда нужно будет оценивать итоги швейцарско-европейских переговоров.

Как воспринимают ЕС в Швейцарии?

Мартина Муссон говорит, что Евросоюз вызывает у швейцарцев смешанные чувства с примесью отчетливого негатива. Наиболее критично к ЕС относятся в италоязычной Швейцарии, что неудивительно: в кантоне Тичино цены и зарплаты оказались под сильным ударом в результате открытых границ с ЕС. Тем не менее, критикуя ЕС как институт, Швейцария, безусловно, признает важность еврозоны для швейцарской экономики. «В этом-то и заключается амбивалентность ситуации, формирующей общественное мнение по данному вопросу», — резюмирует Мартина Муссон.

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Все те, кто относится к ЕС положительно, видят в нем интеграционный проект во имя мира и процветания. Для позитивного взгляда на ЕС также характерно идеалистическое представление о некоей европейской идее, о Европе как сообществе наций с общими ценностями, целями и интересами.

Монстр бюрократии

Этот позитивный взгляд характерен для тех, кто в Швейцарии чувствует себя прежде всего в качестве европейца и те, кто ценит хорошие отношения с соседями по старому свету. «Однако люди с позитивным представлением о ЕС находятся в Швейцарии в меньшинстве, большинство видит в ЕС бюрократического монстра, который, напрямую влияя на страну, не предоставляет Швейцарии право участвовать в формировании европейского курса на швейцарском направлении.

Характерны для Швейцарии такие высказывания как: «ЕС — это бюрократический «Титаник»», «ЕС не в состоянии должным образом реагировать на главные мировые вызовы и угрозы», «ЕС недемократичен». «Негативные настроения в Швейцарии по отношению к ЕС сложны и многогранны, тем не менее в них преобладает стремление Швейцарии к самоопределению и свободе», — говорит Мартина Муссон.

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Отношение швейцарского электората к «двустороннему формату» кооперации с Брюсселем столь же неоднозначно. Большинство считает, что без двух пакетов «секторальных соглашений» с ЕС Швейцарии жилось бы хуже и что эти соглашения приносят пользу швейцарской экономике. Однако большинство также разделяет мнение, что свободный миграционный режим в отношениях ЕС и Швейцарии, с учетом членства Конфедерации в Шенгене, привел к массовой иммиграции, создающей дополнительную нагрузку на систему социального обеспечения. Большинство респондентов вполне согласились с такими высказываниями: «ЕС оказывает давление на швейцарский рынок труда и заработной платы», «Двусторонние (секторальные) соглашения с ЕС приводят к удорожанию аренды недвижимости». В целом, однако, преобладает положительная оценка двустороннего формата.

Это показано на данном графике:

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Отвечая на вопрос о текущих переговорах с ЕС относительно заключения общего принципиального соглашения рамочного характера, почти три четверти опрошенных указали, что рассматривают этот диалог в качестве «важного» фактора: более половины указали, что «давно уже было пора подписать такое соглашение и надо спешить скорее сделать это». Лишь избиратели, голосующие за правую Швейцарскую народную партию (SVP), считают этот диалог «неважным».

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Лукас Гольдер, эксперт НИИ gfs.bern, говорит, что позиция Швейцарии одновременно формируется под воздействием как трезвого взгляда на ЕС и понимания того, что «двусторонний формат» оправдал себя и приносит пользу стране и ее экономике, так и эмоций неприятия и дистанцированного отчуждения. «Эмоции сегодня куда более актуальны, чем раньше. И эти эмоции необязательно говорят о том, что народ настроен у нас в пользу дальнейшего развития именно формата двусторонних отношений с ЕС», — говорит Лукас Гольдер.

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По мнению Мартины Муссон, если однажды этот вопрос будет поставлен перед народом в рамках референдума, то это, скорее всего, приведет к очередному расколу страны: люди немедленно разойдутся по разным партийно-политическим группам. «А это значит, что многие сейчас просто не готовы воспринимать рациональные аргументы. Для того чтобы преодолеть эти партикулярные настроения, стране необходимо получить некое общее видение будущего Швейцарии рядом с ЕС. Но его пока нет, какого-то убедительного и яркого видения по этому вопросу обществу пока предложить не удается», — резюмирует Мартина Муссон.

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Немецкоязычная оригинальная версия отредактирована Яннисом Маврисом (Giannis Mavris), русскоязычная оригинальная версия подготовлена, адаптирована и проверена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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